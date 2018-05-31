Писать правду – себе дороже
Оказывается, об отечественных национальных достояниях говорить и писать плохо нельзя. Компания Sberbank CIB уволила своего аналитика Александра Фэка, одного из авторов отчета с критикой в адрес руководителей госкомпаний «Газпром» и «Роснефть»
Из-за чего шум без драки – но с увольнением?
Над отчетом Фэк трудился вместе с коллегой-аналитиком Анной Котельниковой – но уволили лишь его. Основная мысль, которую эксперты пронесли через свою работу, состоит в том, что основную выгоду от строительства газопроводов в Китай получают не акционеры «Газпрома», а компании-подрядчики, в том числе принадлежащие «друзьям президента» Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
Глава Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил, что отчет Фэка и Котельниковой нарушает «не только внутренние нормативные документы», но и этические нормы. «… Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB», – заявил Игорь Буланцев.
Другими словами, отчет должен был состоять лишь из радужных цифр, которые «национальные достояния» составляют для отвода глаза и выставляют в открытый доступ.
Сам теперь уже бывший аналитик Sberbank CIB Александр Фэк не согласен с обвинением руководства компании в свой адрес, высказавшись в том духе, что отчет, в котором основными бенефициарами крупных строек «Газпрома» были названы его подрядчики, «является результатом кропотливой работы, занявшей около месяца».
Комментируя ситуацию на своей странице в Facebook директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов называет увольнение аналитика за его собственное инвестиционное мнение серьезным прецедентом.
«В развитой институциональной среде гипотетические претензии «Газпрома» к Сбербанку были бы невозможны в принципе и сразу же стали бы поводом для разбора полетов регулятором и, возможно, прокуратурой», – отмечает эксперт.
В нашей «среде» все закончилось тем, что аналитика уволили – а глава Сбербанка Герман Греф лично извинился перед председателем правления «Гапрома» Алексеем Миллером. Наверное, за то, что подчиненные Грефа слишком умные люди и профессиональные эксперты-аналитики.
Акционеры теряют – подрядчики находят
А ведь то, что сейчас «Газпром» буквально увяз в грандиозных строительных проектах, не для кого не секрет – об этом можно посмотреть в новостях по телевизору. «Сила Сибири», «Северный поток 2», «Турецкий поток» – кто не слышал эти названия?
Даже несведущему человеку ясно – что здесь нужны просто колоссальные деньги. Специалисты называют десятки миллиардов … и далеко не рублей. Откуда взять эти деньги? Тоже, в общем-то, понятно – из внутренних резервов.
Основной вывод, который делают аналитики Sberbank CIB Алекс Фэк и Анна Котельникова в отчете о российских нефтегазовых компаниях, – главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов в Китай и Европу являются не его акционеры, а подрядчики, среди которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).
Визуально в такой информации ничего крамольного – понятно, что подрядчики не за так работают, а за коммерческую выгоду. Но, казалось бы, они свое отработают, заработают и уйдут – дальше остается уже акционерам потирать руки в предвкушении прибылей.
Однако, вот здесь эксперты приподняли завесу строжайшей тайны – по их расчетам капиталовложения в эти проекты низкорентабельны. «Мы обнаруживаем, что решения «Газпрома» становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды», – говорится в отчете.
Проще говоря, если ты, вкладывая свои деньги куда-то, хочешь, чтобы заработал твой приятель (друг, сват, брат) – ты, в принципе, действуешь верно. Если в твоих планах самому на этом заработать – здесь большой вопрос в целесообразности вложений.
А ведь отчет как раз и предназначен для потенциальных инвесторов – анализируя выводы экспертов, они принимают решения вкладываться или не вкладываться в тот или иной проект.
И у какой-то части этих инвесторов может быть свой интерес, в том числе, и в «Газпроме». И вот они знакомятся с обзором – и понимают, что за их деньги корпорация подписывается под затратные проекты, которые, мягко говоря, денег могут не принести.
То есть, если «Газпром» хотел, скажем так, слукавить по отношению к своим акционерам или потенциальным инвесторам – то Александр Фэк команду Миллера банально подставил. Так им кажется. А если сказать честно – просто вывел на чистую воду.
И на этом фоне бледной выглядит попытка представителей Аркадия Ротенберга, совладельца «Стройгазмонтажа» – давнего подрядчика «Газпрома», сообщивших СМИ о том, что эта компания не является бенефициаром инвестпрограммы «Газпрома», так как построенный газопровод «Сила Сибири» останется в собственности газового монополиста и именно он получит конечную выгоду от реализации инвестпроекта. Только вот будет ли она – эта выгода?
«Сила Сибири» с нуля – вместо готового «Алтая»
Вскрыли аналитики и еще одну неприглядную истину, о которой говорить не принято. Это касается газопровода «Сила Сибири» из России в Китай. Когда о проекте еще только говорили – у нас на Дальнем Востоке уже был другой, фактически готовый под реализацию проект – «Алтай». Однако, была выбрана «Сила Сибири», несмотря на то что «Алтай» был намного дешевле: $55,4 млрд против $10 млрд. То есть, разница в 5,5 раз!
И в связи с этим эксперты Sberbank CIB в своем отчете отразили сомнения в выгоде контракта на поставку 38 млрд куб. м газа ежегодно, который «Газпром» заключил с китайской CNPC в мае 2014 года, при средней цене нефти на уровне $65 за баррель.
Чем же «Алтай» не угодил «Газпрому»? Ведь, по мнению аналитиков, китайцы были готовы подписать контракт по «Алтаю» еще в 2010 году, а протяженность «Алтая» была бы сопоставима с «Силой Сибири» – около 3 тыс. км?
Смею заверить – есть здесь хитрость. Сугубо наша – российская. Нигде в мире не возьмутся грохать огромные средства в проект с нуля, если есть практически готовый. Но что иностранцу выгодно – не выгодно современным российским управленцам. Если бы дали шанс «Алтаю», газ поступал бы с действующих месторождений Надым Пур-Тазовской провинции и проходил бы очистку на уже существующих заводах «Газпрома» – не нужно было бы строить новые мощности. А новые стройки – это новые деньги. Если кому не понятно – заработок за счет вытряхивания денег из казны.
Выбор же «Силы Сибири», по мнению экспертов, мог быть обусловлен выгодой основных подрядчиков «Газпрома» – «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазмонтаж», которые разделили все основные контракты по этому проекту.
Поставка газа по «Силе Сибири» предполагает разработку Чаяндинского и Ковыктинского месторождений за $20 млрд. Строительство Амурского ГПЗ, на котором будет перерабатываться газ перед отправкой в Китай, обойдется еще в сумму от $14 млрд (последняя оценка «Газпрома») до почти $20 млрд (оценка министра энергетики Александра Новака), указывается в отчете.
На Амурском ГПЗ заработает связанная с «Сибуром» «НИПИГазпереработка», которая получила контракт на 790,6 млрд руб. Среди акционеров «Сибура» – тот же Тимченко, которому принадлежит и доля в «Стройтранснефтегазе», напомнили авторы отчета, которые посчитали, что такие схемы негативно отразятся на рентабельности проекта. Да и привязка газового контракта с Китаем к нефтяным ценам с коммерческой точки зрения таит в себе опасности, в результате которых проект может уйти в серьезный минус – примерно в $11 млрд.
К тому же, говорится в отчете, проект «Сила Сибири» с большой вероятностью имеет норму доходности ниже, чем стоимость капитала «Газпрома». О чем это говорит? О возможном негативном влиянии на акционерную стоимость компании – делает свой прогноз ведущий нефтегазовый аналитик Wood & Co Ильдар Давлетшин.
Что интересно, отчет аналитиков Sberbank CIB вышел на фоне ранее озвученных в «Газпроме» заявлений о «несомненной» рентабельности «Силы Сибири». Никто иной, как сам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью каналу «Россия 1» в феврале 2018 года заявлял об этом.
Аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин выразил мнение, созвучное с газпромовскими заявлениями – пояснив, что на западе Китая, куда приходил бы «Алтай», спрос на газ значительно меньше из-за поставок из среднеазиатских стран, чем на востоке (по «Силе Сибири» газ будет поставляться на восток Китая). Тем не менее, и он осторожен в прогнозах относительно рентабельности и будущих прибылей от проекта, сказав, что все будет зависеть от цен.
Газовые потоки не значат денежные реки
Что же касается строительства газопроводов в Европу в обход Украины – «Турецкого потока» и «Северного потока-2» – и эти проекты также выгодны в первую очередь для подрядчиков. Так говорится в отчете Фэка и Котельниковой.
Это только называются трубопроводы морскими – но подводка к ним инфраструктуры занимает весьма немалую наземную часть. И затраты на это будут реально неземными. Например, труба в Турцию предполагает значительное расширение газопроводной системы «Газпрома» на юге. Общая стоимость проекта, по прогнозу Sberbank CIB, превысит $20 млрд. Хотя зампред правления компании Андрей Круглов в феврале 2018 года оценивал стоимость проекта всего лишь в €7 млрд.
«Северный поток-2», по оценке Sberbank CIB, обойдется в $17 млрд – эта сумма также включает наземные подходы к газопроводу («Газпром» скромно оценивал стоимость проекта в €9,5 млрд). Контракт на строительство одного из таких подходов стоимостью 74,6 млрд руб. без конкурса недавно получил «Стройтранснефтегаз». Понятно, что чужие здесь не ходят.
Однако реализация даже таких двух дорогущих проектов не позволит полностью отказаться от транзита через «проблемную» Украину, считают эксперты Sberbank CIB: «Это произойдет, только если экспорт «Газпрома» в Европу снизится примерно на 20% по сравнению с уровнем прошлого года (или почти на 40 млрд куб. м).
Однако, по их оценкам, «Турецкий поток» «не выйдет на уровень безубыточности на протяжении почти 50 лет даже без учета инфляции». А «Северный поток-2» «не окупится в течение 20 лет».
Единственное, по мнению специалистов, на чем «Газпром» при таких затратах может выйти в этих проектах в плюс в какое-то обозримое будущее – это если компании удастся привлечь новых клиентов, новые большие контракты. Но и в этом случае можно говорить о доходе в 7-8% – не больше.
20–50 лет – это хороший срок окупаемости для инфраструктурного проекта, утверждает совладелец одной из компаний – подрядчиков «Газпрома». Так ли думают акционеры «Газпрома»? Похоже, в строительстве двух газовых потоков на первый план все же выходит политическая составляющая – неопределенная ситуация на Украине. Бюджету от этих двух великих строек, судя по всему, долго еще ничего не перепадет. Да и акционерам тоже есть о чем задуматься.
Стремление к правде назвали патологией
Аналитики Sberbank CIB не впервые пытаются подать правду о крупнейших нефтегазовых компаниях вместо липовой отчетности. В октябре 2017 года Алекс Фэк, Валерий Нестеров и Анна Котельникова разослали клиентам отчет о нефтегазовом секторе России. В одной из глав аналитики раскритиковали стратегию «Роснефти», указывая, что после покупки ТНК-BP в 2013 году компания направила $22 млрд «на приобретения без четкой сфокусированности».
Эксперты предрекли медленный рост прибыли – но тут же нарвались на резкую реакцию от «Роснефти». «Есть ощущение, что составлявшие отчет люди находятся на грани патологии. Очень хотелось бы, чтобы руководство системообразующего банка России оказало им посильную помощь», – сказал тогда пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.
Sberbank CIB отреагировал, отозвав первый отчет и выпустив новую «причесанную» версию, убрав все критические замечания в адрес Сечина. Инвестбанк даже извинился перед «Роснефтью» – только что на колени не упал. Его руководитель Игорь Буланцев отметил, что первая версия отчета содержала «грубые нарушения принятых стандартов качества аналитики Sberbank CIB», а именно – «не были соблюдены установленные compliance-процедуры». Принятые стандарты – это, видимо, ложь во спасение лживого реноме российских нефтегазовых монополистов.
«Газпром» – достояние, только чье?
Ради справедливости скажем, что не только уволенный Александр Фэк с коллегами пытался понять действия наших крупных корпораций. Директор Prosperity Capital (миноритарный акционер «Газпрома») Александр Бранис на форуме «ВТБ Капитала» в октябре 2016 года даже у Путина спрашивал – на кого работает «Газпром»?
«Возникает такое впечатление, что компания работает не на акционеров, не на потребителей, не на государство, а фактически на подрядчиков, которые строят различные объекты для них», – жаловался тогда эксперт. Путин обещал разобраться.
Но, судя по всему, власти устраивает нынешняя политика главных «национальных достояний» – а с «неугодными» пускай они разбираются сами. Вот и с Александром Феком разобралось его руководство в угоду крупным клиентам.
Из этого можно сделать вывод, что профессионалы Грефу не нужны. Но специалисты высокого уровня всегда найдут себе достойную работу – и плевать они хотели на Сбер и его начальника, самолично извинявшегося перед Миллером за правду своих аналитиков.
Хочет он, чтобы и дальше Sberbank CIB строчил подхалимские отчеты в угоду большим «боссам» и, возможно, в ущерб стране – его дело. Настоящие профессионалы на это не подписывались. У них каждая цифра – в точку. А Греф – это так, запятая, поставленная по ошибке… Убрать бы как-нибудь – не к месту она…