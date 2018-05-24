Сын главы «Лукойла» возглавил рейтинг самых богатых российских наследников
Сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников России по версии Forbes. Состояние Юсуфа Алекперова оценили в 17 млрд долларов. Отметим, что Юсуф является единственным сыном Вагита Алекперова
Сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников России по версии Forbes. Состояние Юсуфа Алекперова оценили в 17 млрд долларов. Отметим, что Юсуф является единственным сыном Вагита Алекперова.
При этом глава «Лукойла» ранее заявил, что не планирует отдавать контроль над компанией своему сыну.
На втором месте рейтинга оказались дети Леонида Михельсона - дочь Виктория и сын 2015 года рождения. Состояние каждого из наследников основного владельца «Новатэка» оценивается в 8,9 млрд долларов.
В тройке лидеров также наследники владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко – дочь Тара и сын Адриан 2017 года рождения. Их состояние оценивается в 7,3 млрд долларов (каждому).
Всего в рейтинге 20 семей, в которых на наследников приходятся наибольшие состояния. По данным экспертов, на 46 детей приходится в общей сложности 211 млрд долларов.
В рейтинг среди прочих попали дети Олега Дерипаски, Михаила Гуцериева, Михаила Фридмана, Андрея Мельниченко.