Триллион рублей в качестве гонорара
Пока поэт Гуцериев устраивает в Кремле юбилейные вечера со звездами эстрады, Центробанк прощает банкиру Гуцериеву сотни миллиардов рублей, исчезнувших из лопнувшего «Бинбанка»
Недавно в Кремлевском дворце прошел юбилейный вечер Михаила Гуцериева. Звезды эстрады – Пугачева, Басков и другие музыкальные вип-персоны исполнили песни на его стихи.
Раньше мы удивлялись – как поэт Гуцериев успевает и «многостаночным» бизнесом заниматься и стишки кропать для отечественных звезд. Теперь, когда бизнесмен лишился одного из основных активов – «Бинбанка», времени на поэзию должно стать больше. Тем более, есть ощущение, что на потере банка Гуцериев неслабо нажился, выдоив из Центробанка сотни миллиардов рублей бюджетных, а значит, наших с вами денег.
Занимательная санация или как разбогатеть, разорившись
В конце прошлого года первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Валерий Гартунг отправлял в МВД запрос о том, куда делись сотни миллиардов рублей из банка «Открытия» и «Бинбанка», в том числе выделенные им ранее из бюджета на санацию «Ростбанка» и банка «Траст».
Вопрос не от нечего делать. На «спасение» «Открытия» и «Бинбанка», из которых исчезли громадные деньги, Банк России потратит более триллиона рублей. Это казенные средства, а значит и финансы налогоплательщиков.
Однако, ЦБ внятных ответов в итоге не дал, из его менеджеров никто наказание не понес, но провалившихся, а по сути проворовавшихся банкиров, продолжает спасать. Поэтому депутат Гартунг решил задать вопрос Центробанку через МВД.
В министерском ответе депутату говорится, что ведомство проводит проверку в отношении банков «Югра», «Открытие» и «Бинбанк». В рамках этой проверки МВД запросило, но так и не получило от ЦБ РФ информацию о возможных противоправных действиях должностных лиц самогорегулятора, которые могли быть связаны с хищениями в упомянутых коммерческих банках. Кроме того, как выясняется, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ неоднократно запрашивало у ЦБ РФ и АСВ (агентство страхования вкладов) информацию о том, на что и как тратятся деньги, которые регулятор выдает банкам на санацию других проблемных банков.
Например, «Бинбанк» на санацию «Ростбанка» получил от государства 39,5 млрд. руб. Однако, в ЦБ на все запросы МВД давали силовикам отворот-поворот, ссылаясь на ограничения на предоставление информации,заложенные в закон «О банках и банковской деятельности».
Да, бесспорно – закон 395-1-ФЗ: в ст.26 говорит, что «Банковская тайна» действительно гарантирует конфиденциальность счетов, вкладов и операций. Однако, в той же статье сказано и о том, что «справки по операциям… выдаются должностным лицам федеральных государственных органов… при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции».
Но сведения о финансовых операциях в том же «Бинбанке» у ЦБ РФ запрашивало как раз самое что ни на есть главное антикоррупционное ведомство – ГУЭБиПК МВД РФ. Но, видимо, даже они «рылом» не вышли, чтобы сунуться в святая святых.
Вместо уголовного дела – цирк шапито
Ну, и с кого в итоге спрашивать потерянные более чем триллион рублей в ситуации, когда или ЦБ РФ скрывает что-то, связанное с деньгами, исчезнувшими из «Бинбанка», или правоохранители не проявляют настойчивости в отношениях с регулятором?
О том, что исчезнувшим триллионом рублей никто из контролирующих и следственных органов особенно не интересуется, заявлял и первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов. По его данным, ни СКР, ни Генпрокуратура, ни МВД проблемой так и не озадачились и следственных действий не проводят. Не планирует никаких проверочных мероприятий и Счетная палата РФ. Не слышно и об интересе ФСБ к громкому делу об астрономических суммах, сгинувших в «Бинбанке», а вкупе с ним и в «Открытии». В общем, впечатление, будто триллион хоть и исчез, но прилип к таким рукам, которые за рукава лучше не хватать.
О том, что в истории с «Открытием» и «Бинбанком», а также с позицией ЦБ РФ в отношении происходящего не все так просто, свидетельствует и то спокойствие, которое демонстрируют недавние собственники оскандалившихся кредитных учреждений. Если акционеры других банков, из которых утекли активы, пускались в бега либо оказывались под следствием, то в случае с «Открытием» и «Бинбанком» происходит совсем иначе.
Вадим Беляев из «Открытия» как ни в чем не бывало затеял новый – на сей раз алмазный – бизнес. Михаил Гуцериев из «Бинбанка» – он человек творческий – объявил о проекте строительства цирка «Дю солей» в Сколково. Конечно, Михаил Сафарбекович, как говорят, серьезно пожурил своего племянника Шишханова за неувязки в банковском бизнесе, а также согласился передать Центробанку свои активы на 70 миллиардов рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.
Но эта сумма – капля в море в сравнении с финансовой дырой в «Бинбанке», которую придется затыкать на государственные деньги. К тому же, компенсация от бизнесмена-нефтяника предусмотрена не наличными, а активами, которые еще предстоит реализовать, что в кризис сделать не так просто. И вполне вероятно, что при продаже эти активы упадут в цене – причем, значительно.
Впрочем, как поговаривают, для человека, который в течение нескольких лет «уже скрывался от российского правосудия в Лондоне, а потом без всяких последствий вернулся и создал новый процветающий бизнес, нет ничего невозможного. В том числе и по части нового сколковского цирка «Дю солей», которым Гуцериев повеселит тех россиян, которые расстроены непонятным исчезновением миллиардов из его бывшего банка.
Новый шлягер на деньги пенсионеров.
Есть у Гуцериева и еще один «ларчик», приоткрывая который он может не только безбедно существовать – но и покупать и развивать новые бизнес-направления. Называется он НПФ «Сафмар». Это такой частный пенсионный фонд, куда люди несут свои накопления, чтобы обеспечить себе достойную старость.
ЦБ запустил проверку фонда – но, во-первых, как говорят, всего лишь плановую, во-вторых, судя по лояльности регулятора к гуцериевским активам, не так для него этот «черт» страшен», как о нем говорят другие.
На сегодняшний день НПФ «Сафмар» занимает пятое место по пенсионным накоплениям. Его портфель – 190 млрд руб., число застрахованных клиентов – 2.3 млн человек. Фонд входит в группу «Сафмар финансовые инвестиции», ее основной акционер – сын Михаила Гуцериева Саид. Его доля через компании АО «Даглис», ООО «Альпиинвест Холдинг» и НПФ «Доверие» – 56%. Хотя понятно, что всем рулит его папаша.
И НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» находятся по одному адресу: г. Москва, ул. Тверская, 2. Это – адрес массовой регистрации, по нему расположены еще 23 организации. Учредители фондов почему-то не указаны. А вот с другими организациями, через которые Саид Гуцериев владеет НПФ «Сафмар», все интересней.
Учредителем компании «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ), в которую входит НПФ «Сафмар», является кипрская компания «СТЕПЛИО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД», которой принадлежит 21% акций СФИ. Компания расположена также по адресу массовой регистрации, по нему находятся еще 29 организаций.
Компания имеет четыре лицензии на предоставление услуг телефонной связи и телематических услуг связи. Учредителем АО «Даглис» является Сергей Кучерявенко. Он же – учредитель еще 274 компаний. Понятно – что владелец «резиновый». Хотя бизнес вполне реальный и весьма активный.
А вот учредителем ООО «Альпиинвест Холдинг» являются две кипрских компании. Руководит «Альпинвестом» Лидия Мискова, она же – руководитель компании «Максстрой» с уставным фондом 10 тыс. руб., одним из учредителей которой является АО «Даглис».
Из всего этого можно сделать предположение, что деньги 2.3 млн российских граждан фактически принадлежат кипрским офшорным компаниям и странному АО «Даглис» с неоднозначной репутацией. Не уплывут ли деньги в один прекрасный момент на Кипр – когда в России для Гуцериевых вдруг станет слишком жарко? Похоже, запутанная схема подставных фирм и владельцев, висящих на пенсионных фондах, как раз и создана для того, чтобы оставить себе пути для вывода денег в случае необходимости.
А ведь по «Сафмару» при должной проверке ЦБ Гуцериевым вполне могло бы стать жарко. И повод есть. НПФ «Сафмар», который владел 6.2% акций ПСБ, а так же НПФ «Доверие», также входящий в империю Гуцериева, имевший в проблемном банке 3.8%, свои акции продали Промсвязьбанку буквально за день до начала санации ПСБ, выручив за них около 8 млрд руб.
Чтобы провернуть эту схему, управляющая фондами компания (УК НПФ) 14 декабря того года разместила в ПСБ несколько депозитов. Банк перевел эквивалентную сумму на свой офшор «Промсвязь Капитал», который в тот же день расплатился с УК НПФ за продажу акций. А через неделю компания потребовала вернуть размещенные ей депозиты. Наверное, только слепой может не увидеть в этой схеме признаки мошенничества.
Да, визуально поводов беспокоиться для вкладчиков нет – в ноябре 2017-го НПФ «Сафмар» отрапортовал, что отработал с прибылью. Но куда она пошла? «Бинбанка» у Михаила Гуцериева уже нет, а он продолжает делать покупки. Приобрел 2% акций «Татнефти», следом – гигантский склад «PNK-Чехов» для хранения товаров, размером в 40 тыс. кв. м., второй по величине в Московской области. Квадратный метр в нем стоит 25 тыс. руб. Не делались ли эти покупки за счет НПФ «Сафмар»?
НПФ группы всегда «славились» тем, что в них был самый большой процент отказа в переходе в другие фонды – 65%. Тогда как в среднем по рынку он составлял 45%. Возможно, что деньги тратились на покупки Михаилом Гуцериевым других активов, поэтому-то и переводить было нечего.
Схема работы группы «Сафмар» проста. Вероятно, за счет денег «Бинбанка» и НПФ покупались различные активы: сети электроники, дорогая недвижимость. Потом они закладывались в банках за кредиты. И на них покупались новые активы. Таким образом, Гуцериев и «раздувал» свою империю. Пока первым не «лопнул» «Бинбанк». Очередь за НПФ «Сафмар»?
Песни на костях?
ЦБ может раскопать в фонде схемы, по которым из него могли выводиться деньги. Это кроме сделки с ПСБ. Тогда Михаилу Гуцериеву может не поздоровиться. А может и не раскопать. Сейчас и он, и Микаил Шишханов изображают из себя белых и пушистых, готовых выполнить любое требование ЦБ. Еще бы, полная оценка финансового состояния «Бинбанка» не окончена и всплыть может все, что угодно.
По предварительным данным на санацию «Бинбанка» надо 350-370 млрд руб. Шишханов бил себя в грудь, что найдет 300 млрд руб. Только где они? Пока ЦБ переданы активы всего на 70 млрд руб. И, судя по всему, больше не будет.
Примечательны высказывания обоих бизнесменов в прошлом году. Шишханов признал свою вину: «Все сделки я сам делал, все решения и риски я принимал сознательно – меня никто не заставлял. Да, я, безусловно, искал плюсы и минусы в каждой сделке. И, безусловно, ошибся. Мне стыдно, что я не справился».
А Михаил Гуцериев сказал стихами. Он же кроме бизнесмена еще и поэт. «В бешеном ритме проплаченных истин сперло дыханьем злосчастных проблем, совесть моя – утраченный критик, я прогибаюсь, упор без колен. Чувства мотыжат, я задыхаюсь, множу неделю и месяц на два, времени бег на злость умножаю, мне потакает от страха судьба».
Признался Михаил Гуцериев, что совесть свою потерял. И дыханье у него сперло настолько, что он задыхается, и чувства его мотыжат, и месяц за два идет. То ли еще будет! Может перед ЦБ и еще прогнуться придется, чтобы в тюрьму не сесть.
Но, похоже, Михаил Гуцериев пока выплывает. Банк России решил докапитализировать ПАО «Бинбанк» на 56,9 млрд рубле и объединить с ПАО Банк «ФК Открытие». Оба банка прошли процесс санации – финансового оздоровления, которое должно предотвратить организации от банкротства. Другими словами, вместо того, чтобы трясти Гуцериевых как груши, государство выделяет дополнительные деньги из бюджета на спасение частных банков.
Вполне возможно, вот так постращав «Сафмар» и найдя в нем проблемы, государство кинется спасать и его. Например, еще в начале декабря 2017 года ЦБ сообщал о докапитализации «ФК Открытие» на сумму 456,2 млрд рублей, из которых 42,9 млрд рублей было выделено на помощь пенсионным фондам. Не удивлюсь, если и «Сафмару» от государства перепадет.
Да, зампред ЦБ Василий Поздышев в конце 2017-го заявлял, что регулятор обратился в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, который кажутся Банку России незаконными. Среди них – сделки трех НПФ с акциями Промсвязьбанка, в том числе гуцериевских.
Но есть вероятность, что с пенсионным фондами выйдет все так же, как и с Бинбанком. Государство попугает – что-то даже семья Гуцериевых вернет, а потом ЦБ деньгами налогоплательшиков начнет затыкать очередные дыры проворовавшихся коммерсов. А мы услышим очередные шлягеры на стихи поэта Гуцериева о любви, вере и… честности. Бумага-то она все стерпит, а песни петь – не мешки ворочать.