ВТБ отказался выдавать кредиты компаниям Олега Дерипаски из-за санкций
Банк ВТБ прекратил сотрудничество с компаниями миллиардера Олега Дерипаски из-за американских санкций. Банк не будет выдавать структурам бизнесмена новые кредиты до тех пор, пока санкции с них не будут сняты
Банк ВТБ прекратил сотрудничество с компаниями миллиардера Олега Дерипаски из-за американских санкций. Банк не будет выдавать структурам бизнесмена новые кредиты до тех пор, пока санкции с них не будут сняты.
«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями]. Мы ждем решения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC - подразделение Минфина США). Это то, что мы должны делать», - заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью CNBC.
Г-н Костин также уточнил, что ВТБ исключает в будущем любое сотрудничество с Олегом Дерипаской до тех пор, пока санкции не будут сняты.
При этом в отношении других фигурантов санкционного списка у главы ВТБ имеется другая позиция. «Мы не можем перестать работать со всеми крупными бизнесами в России. Мы продолжим, пока не будет конкретного решения», - заявил глава ВТБ, слова которого приводит РБК.
Напомним, Минфин США 6 апреля 2018 ввел новые санкции в отношении России. Под ограничения попали «Русал» и Олег Дерипаска, группа «Ренова» и Виктор Вексельберг, глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления ВТБ Андрей Костин, сенатор Сулейман Керимов и другие.
Американские чиновники заявили, что санкции с UC Rusal и En+ могут быть сняты, если г-н Дерипаска снизит долю в этих компаниях до уровня ниже 50%. Миллиардер уже покинул совет директоров En+.