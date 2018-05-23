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23 мая 11:49

ВТБ отказался выдавать кредиты компаниям Олега Дерипаски из-за санкций

Банк ВТБ прекратил сотрудничество с компаниями миллиардера Олега Дерипаски из-за американских санкций. Банк не будет выдавать структурам бизнесмена новые кредиты до тех пор, пока санкции с них не будут сняты

Фото: beta.translate.ru

Банк ВТБ прекратил сотрудничество с компаниями миллиардера Олега Дерипаски из-за американских санкций. Банк не будет выдавать структурам бизнесмена новые кредиты до тех пор, пока санкции с них не будут сняты.

«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями]. Мы ждем решения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC - подразделение Минфина США). Это то, что мы должны делать», - заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью CNBC.

Г-н Костин также уточнил, что ВТБ исключает в будущем любое сотрудничество с Олегом Дерипаской до тех пор, пока санкции не будут сняты.

При этом в отношении других фигурантов санкционного списка у главы ВТБ имеется другая позиция. «Мы не можем перестать работать со всеми крупными бизнесами в России. Мы продолжим, пока не будет конкретного решения», - заявил глава ВТБ, слова которого приводит РБК.

Напомним, Минфин США 6 апреля 2018 ввел новые санкции в отношении России. Под ограничения попали «Русал» и Олег Дерипаска, группа «Ренова» и Виктор Вексельберг, глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления ВТБ Андрей Костин, сенатор Сулейман Керимов и другие.

Американские чиновники заявили, что санкции с UC Rusal и En+ могут быть сняты, если г-н Дерипаска снизит долю в этих компаниях до уровня ниже 50%. Миллиардер уже покинул совет директоров En+.

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