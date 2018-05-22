Прохоров подал иск к Навальному на 1 рубль из-за расследования о вилле Хлопонина
Глава группы «Онэксим» подал иск в Люблинский суд Москвы к оппозиционеру Алексею Навальному о защите своих чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для обращения в суд стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о вилле Александра Хлопонина
Глава группы «Онэксим» Михаил Прохоров подал иск в Люблинский суд Москвы к оппозиционеру Алексею Навальному о защите своих чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для обращения в суд стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о продаже бизнесмену теперь уже бывшим вице-премьером Александром Хлопониным виллы в Тоскане. По версии ФБК, особняк был продан по сильно завышенной цене.
«Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть указанные в материале сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 рубль», - сообщили в пресс-службе Люблинского суда.
Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что Александр Хлопонин купил виллу в итальянской Тоскане в 2008 году за 11 млн евро, а в 2017 году он продал ее своему другу Михаилу Прохорову за 35,5 млн евро. Такая стоимость намного выше рыночной. Алексей Навальный назвал эту сделку завуалированной взяткой чиновнику.
Ранее в окружении миллиардера заверили, что сделка по покупке виллы в Италии была абсолютно прозрачной.