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пожарная безопасность
Юрий Дмитриев
17 мая 13:30

Самара готовит мундиалю огненную ловушку

К футбольному чемпионату мира срочно и наспех достраивают всю необходимую инфраструктуру. И в желании предстать перед иностранными гостями во всей красе как-то на второй план отошла безопасность

Фото: sgpress.ru

Как строим, так и горим – быстро

Бесспорно – ажиотаж в преддверии футбольного мундиаля сейчас большой. Особое внимание – тем объектам, которые еще не совсем подготовили к турниру. Перед всеми стоит негласная задача – не опозориться, показать, что мы умеем принимать гостей не хуже других.

Ну, и конечно, деньги. Любая стройка – это деньги. Но сначала затраты. А их всегда хочется уменьшить. Например, на материалах или на ремонтных работах.

Конечно, в голове стоит слово «безопасность» – особенно на фоне кемеровских событий, но когда чемпионат вот-вот, уже не до жиру. В смысле – не до безопасности.

Поэтому дешевле построить из чего-нибудь, согласовать через «конверты», начать получать хоть какую-то прибыль – а там уже решать проблемы по мере их поступления.

Так было и в сгоревшей «Зимней вишне». Центр, построенный из пожароопасных материалов, без толковой пожарной сигнализации и по большому счету не принятый официально к эксплуатации, функционировал у всех надзорных служб на виду не один год, решая поступающие проблемы «частным путем». Пока не случилась трагедия. Похоже, сейчас в Самаре бизнесмены при полном одобрении местных властей готовят новую трагедию.

«Пять звезд», сгорающих как спичка

В Самаре, на Ново-Садовой, 3 вот-вот готовы будут встретить гостей в старом новом здании под вывеской пятизвездочного спа-отеля «7 Авеню». Кажется, городу только радоваться – больше сотни номеров на все вкусы и кошельки (от стандартов за 14 т. р. до люксов за 63 т. р. за ночь), конференц-залы, бассейн, SPA, салон красоты, массажные комнаты, рестораны, бар и прочие радости – все это есть на сайте правительства области, где отель представлен как один из лучших в городе.

Однако, за обложенным новыми плитами фасадом «7 Avenue Hotel and SPA» скрывается немало подводных камней. Человеку постороннему, а уж тем более, иностранцу и невдомек, что эта красота совсем не с нуля построена. Это всего лишь бывший Дом сельского хозяйства, которому в свое время придали облицовочного глянца и по-быстрому открыли в нем бизнес-центр «7 авеню».

Но, видимо, бизнес шел настолько вяло, что владелец попробовал избавиться от громоздкого балласта. Выставленное на продажу здание площадью 9 тыс. кв. м. пытались продать за 101,5 тыс. руб. за «квадрат». И здесь мимо.

Но тут на помощь бизнесменам пришел футбольный чемпионат мира. Новость о том, что он пройдет и в Самаре, дало «7-му Авеню» второе дыхание. И снова по внутренним помещениям скоренько пробежались чем-то типа ремонтных работ, превратив бизнес-центр в элитный (по крайней мере, по ценам) отель.

Однако, бизнес-центр там был, или вот сейчас гостиница будет – здание в обоих случаях осталось одно и тоже, построено в 30-е годы прошлого века – и хотя по документам здесь прошла капитальная реконструкция, стены в нем остались прежними. Стены ведь никто не трогал. А они, эти стены, не что иное, как каркасно-щитовые конструкции, горящие как спичка.

А по слухам, вопреки документам, в здании был проведён обычный, даже не совсем капитальный, ремонт. Наклеили обои, постелили ламинат – вот, пожалуй, и все. Эта косметика предполагает совершенно другой уровень инспектирования, чем при нормальной реконструкции, что может привести к трагическим последствиям.

Печальный пример этому пережили никто иные, как сами самарцы. Именно из таких стен было здание ОВД Самарской области, сгоревшее в феврале 99-го. Оно имело деревянные перекрытия и межпотолочные пустоты – идеальные условия для распространения пламени. Именно из-за такой конструкции пожарные просто не могли справиться со скоростью распространения огня. В том страшном пожаре погибли 57 человек, 336 пострадали. Огонь мигом пронесся по деревянным перекрытиям – здание вспыхнуло, как факел, и в считанные минуты выгорело полностью.

Знаете, что по одной из версий стало причиной того пожара? Непогашенный окурок, брошенный в пластиковую урну. А что будет твориться в российских городах и, в частности, в гостиницах во время чемпионата мира. Лихие футбольные фанаты, не всегда трезвые – пиво, сигареты, файеры, фейерверки… В десятках и сотнях единиц.

А потом в десятках и сотнях единиц будем считать жертвы. Кто-то скажет – это же международный скандал. А я скажу так – черт с ним, с международным скандалом. Людей просто жалко – наших или иностранцев, без разницы.

Слепые чиновники и реклама от лукавого

Почему же местная власть, особенно на фоне всероссийских пожарных проверок не видит никаких нарушений в отеле «7 Авеню»? Не потому ли, что собственником здания, в котором открывается гостиница, называется владелец самарской группы «Союз» Николай Васильев, имя которого связывают не только со многими некрасивыми историями типа рейдерства, но и с дружбой с местными власть предержащими и влиятельными силовиками? Если это предположение не далеко от истины, становится понятным, почему реально пожароопасный объект так легко проходит все ступени утверждения и уже готовится к открытию.

Неужели те, кто по дружбе подписывает объект, не понимает, что подписывает и возможный приговор сотням людей? А заодно и себе. Или случись трагедия – реальные виновники, как всегда, останутся в тени? На это расчет?

Окей, если у нас так бизнесмены и чиновники одним «конвертом» мазаны – где ФИФА, про которое говорят, что оно принимает спортивные и околоспортивные объекты невероятно жестко?

Едва ли во всемирной футбольной ассоциации знают, какую огненную ловушку готовят в Самаре. Конечно, приедут и проверят. Но до турнира уже совсем ничего – основные объекты уже приняты. Так что, остальные могут проверить «вполглаза» – ибо времени уже особо нет.

А еще не открытая гостиница уже вовсю рекламируется. Она прописана во всех соцсетях, есть на букинге и других системах бронирования. Однако, если присмотреться – на всех представленных фотках есть лишь фасад отеля, без прилегающей территории. А ведь многим потенциальным постояльцам был бы интересен по соседству с гостиницей какой-нибудь красивый тихий сквер, парк или любая другая зона отдыха. И такую географию отели обычно рекламируют наравне с номерами.

«7 Авеню» это делать постеснялось. Причина проста. Прямо напротив отеля – большая стройка. Идет грандиозная реконструкция площади Сельского хозяйства. Пыль, грязь, шум, грохот строительной техники… Плюс к тому часть улицы до сих пор закрыта для движения. Все это будет по умолчанию входить в стоимость проживания.

Сейчас для владельцев отеля главное – что бы номера были забронированы под завязку. Приедут-то в основном иностранцы – им и невдомек, что отдыхать в номерах им придется под канонаду техники, а к стадиону пробираться мимо ям и заборов, а не дефилировать по уютному скверу.

Хозяевам отеля на престиж страны и то, что потом будут говорить о нас иностранцы, глубоко-глубоко плевать. Важней совсем другое. Всего 120 номеров разного класса. 90 – стандартов, 26 – семейных и 4 – люкса ... То есть при полной пиковой загрузке отель должен заработать в день порядка - 2,3 млн руб. только на аренде номеров, не считая других услуг, которых здесь будет немало.

После чемпионата хоть пожар

Так что сейчас владельцам «Авеню» необходимо отхватить от жирного футбольного пирога свой кусок. Поэтому к открытию здесь готовятся стахановскими темпами. Все, что по документам требуется, для виду поставят – включая простенькую пожарную сигнализацию.

Сейчас главное – чемпионат. Недоделки потом исправлять будем. Как раз к этому времени и денежек подзаработаем. Только вот как бы эти деньги не понадобились на… траурные венки и массовые похороны. Простите за напоминание о несчастных кемеровчанах – но как еще вбить людям в голову, что это денег бывает много, бывает мало – а жизнь всегда одна. Не будет другой.

Подводя итог сказанному, предостерегаю весь мир – если уж самарских чиновников и отдельных бизнесменов не остановить в их желании вырыть яму другим, хотя бы не попадайте туда сами. Пусть это будет их яма для самих себя. Просто само по себе жаль, что у нас так происходит. Не успела утихнуть всеобщая боль от сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни», а в Самаре готовятся повторить трагедию. У всех на глазах. Никого не боясь. Похоже, 60 погибших в кемеровском ТРЦ слишком мало, чтобы нас чему-то научить. Ждем новой трагедии? Скоро «7 Авеню» откроет для посетителей свои двери и одновременно захлопнет огненную ловушку. Есть желающие сгореть заживо?

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