Российский бизнес призвал не принимать законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с критикой законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение западных санкций против России. В организации заявили, что принятие такого законопроекта «категорически недопустимо»
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с критикой законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение западных санкций против России. В организации заявили, что принятие такого законопроекта «категорически недопустимо». Напомним, Госдума уже приняла документ в первом чтении.
В заявлении бюро РСПП говорится, что законопроект о введении уголовного наказания за исполнение антироссийских санкций противоречит политике президента Владимира Путина, который выступает против избыточной уголовной ответственности для предпринимателей.
Предусмотренные документом санкции в союзе назвали чрезмерными. Кроме того, они не оставляют бизнесменам права выбора - неисполнение санкций грозит вторичными санкциями со стороны иностранным государств, при этом соблюдение санкций будет наказываться в России. Об этом же ранее заявили и представители европейского бизнеса, работающие в России. Они считают, что принятие законопроекта приведет к уходу иностранного бизнеса с российского рынка.
В заявлении РСПП также говорится о недопустимости введения уголовной ответственности за содействие иностранным государствам в установлении санкций, поскольку эта поправка «распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами».
Законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования как для россиян, так и для иностранных граждан, заключили в РСПП.