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26 апреля 07:24

Убытки Олега Дерипаски от санкций оценили в 3,8 млрд рублей

Убытки миллиардера Олега Дерипаски от американских санкций, введенных 6 апреля, оценили в 3,8 млрд долларов. Агентство Bloomberg подсчитало, что состояние миллиардера за три недели сократилось до рекордного минимума

Фото: Infox.ru

Убытки миллиардера Олега Дерипаски от американских санкций, введенных 6 апреля, оценили в 3,8 млрд долларов. Агентство Bloomberg подсчитало, что состояние миллиардера за три недели сократилось до рекордного минимума.

С 6 апреля  капитал владельца российской алюминиевой компании «Русал» и мажоритарного акционера En+ Group снизился на 3,8 млрд долларов.

С учетом более ранних потерь состояние Олега Дерипаски сократилось на 4,7 милрд долларов. По состоянию на 22 апреля Bloomberg оценивал капитал российского предпринимателя 4,58 млрд долларов. Г-н Дерипаска поставил рекорд по убыткам среди других российских миллиардеров.

Новые санкции против России были введены Минфином США 6 апреля. В санкционный список вошли 26 крупных бизнесменов, глав госкомпаний и чиновников.

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