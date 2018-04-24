Компания сына генпрокурора России выиграла еще один контракт на вывоз мусора
Власти Московской области подвели итоги тендера на сбор и вывоз мусорных отходов. Победителями конкурса стали структуры «Ростеха» и сына генпрокурора Юрия Чайки Игоря. Последний на прошлой неделе также выиграл конкурс на вывоз мусора в Ярославской области
Власти Московской области подвели итоги тендера на сбор и вывоз мусорных отходов. Победителями конкурса стали структуры «Ростеха» и сына генпрокурора Юрия Чайки Игоря. Последний на прошлой неделе также выиграл конкурс на вывоз мусора в Ярославской области.
Компания «РТ-инвест», совладельцем которой является корпорация «Ростех», будет вывозить 60% от всех отходов в Подмосковье. В частности, «РТ-инвест» станет оператором по вывозу мусора в трех из семи кластеров — Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском. Общая сумма госконтрактов составляет 109,1 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
Согласно условиям госконтракта, в обязанности оператора, в числе прочего входит строительство мусороперерабатывающих комплексов в каждой из зон. До конца 2019 года компания планирует внедрить раздельный сбор на 60% территории Московской области.
Кроме того, «РТ-инвест» сообщила о планах строительства четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье, каждый из которых обойдется в 31 млрд рублей. При этом жители Московской области и представители экологических организаций выступают против размещения в регионе мусоросжигательных заводов.
Контракт на сбор и вывоз мусора в Ногинском кластере выиграла компания «Хартия», которая принадлежит Игорю Чайке. Сумма контракта составляет 34,9 млрд рублей.
Ранее ООО «Хартия» выиграла тендер на вывоз мусора в Ярославской области. Заявку конкурирующей фирмы ООО «Спецтехуборка» конкурсная комиссия сочла не соответствующей требованиям торгов. Договор подписан на 9 лет, а стоимость контракта составляет 16 млрд рублей.