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24 апреля 00:35

«Транснефть» сообщила о возобновлении переговоров с «Суммой» о продаже доли в НМТП

Группа «Сумма» после ареста ее основного владельца Зиявудина Магомедова попыталась возобновить переговоры о продаже «Транснефти» 25% НМТП

Фото: ПРАЙМ

Группа «Сумма» после ареста ее основного владельца Зиявудина Магомедова попыталась возобновить переговоры о продаже «Транснефти» 25% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Представитель «Суммы» заявил, что на актив появился новый претендент - «Роснефть», хотя в госкомпании информацию об интересе к НМТП опровергли.

Полномочный представитель «Суммы» обратился к «Транснефти» с предложением закрыть сделку по продаже пакета Новороссийского морского торгового порта. Речь идет о 25% акций, которые принадлежат группе. «Сумма» была готова рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена.

Представитель «Транснефть» Игорь Демин сообщил ТАСС, что в ходе переговоров представитель «Суммы» заявил, что к ним якобы обратилась «Роснефть» с предложением о покупке ценных бумаг.

Демин сообщил, что «Транснефть» отказалась от предложения «Суммы» и заявила об этом в следственные органы, которые расследуют дело в отношении владельца группы Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Напомним, братья были арестованы в конце марта по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

В беседе с РБК представитель «Суммы» сообщил, что группа не получала предложений о покупке доли в порту от «Роснефти» и вообще не выходила ни к кому с предложениям по сделке.

В феврале 2018 года «Транснефть» договорилась о покупке доли «Суммы» в НМТП за 41 млрд рублей.  ФАС эту сделку одобрила. Однако после ареста Зиявудина Магомедова «Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой».

В «Роснефти» также опровергли  информацию о переговорах с «Суммой». «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров», - заявили в госкомпании.

Аналитик «Атона» Михаил Ганелин отметил, что «Роснефть» проявляла интерес к НМТП, так как на этот порт приходится существенная доля перевалки продукции госкомпании, а тарифы за перевалку играют довольно заметную роль в транспортных расходах нефтяных компаний.

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