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Бизнес
22 апреля 10:14

Долларовые счета «Реновы» заморозили в рамках исполнения санкций

В рамках исполнения антироссийских санкций, введенных Минфином США 6 апреля, заблокированы долларовые счета компаний, которые контролируются группой «Ренова»

В рамках исполнения антироссийских санкций, введенных Минфином США 6 апреля, заблокированы долларовые счета компаний, которые контролируются группой «Ренова». Замороженные активы Виктора Вексельберга оцениваются в 1,5-2 млрд долларов.

«В частности, европейские и швейцарские банки чрезмерно осторожны», - сообщил источник агентства Reuters. При этом «Ренова» и Вексельберг рассчитывают на помощь швейцарских властей в вопросе разморозки активов.

В самой «Ренове» ситуацию не комментируют.  

Ранее сообщалось, что после введения новых антироссийских санкций Виктор Вексельберг не смог продать свой золотодобывающий актив «Золото Камчатки» компании GV Gold, поскольку компания считается «токсичной».

Также «Ренова» осталась без дивидендов в размере 132 млн долларов за 2017 год от своих швейцарских компаний Sulzer и Oerlikon. После выплаты дивидендов компании рискуют попасть под вторичные санкции США.

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