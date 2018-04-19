Миллиардер Махмудов отказался инвестировать в строительство мусороперерабатывающего комплекса
Компания бизнесменом Искандара Махмудова и Андрея Бокарева (совладельцы УГМК) вышла из проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса на границе Московской и Владимирской областей
Компания бизнесменом Искандара Махмудова и Андрея Бокарева (совладельцы УГМК) вышла из проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса на границе Московской и Владимирской областей. Бизнесмены отказались выступать в качестве основных инвесторов проекта из-за активного противодействия экологов и местных жителей.
Строительство опытно-экспериментальной станции по переработке мусора планируется в сельском поселении Филипповское в Киржачском районе Владимирской области. Инвестиционный проект в 2017 году был утвержден властями региона. В соответствии с проектом под строительство станции выделили три участка площадью 1,2 тысячи гектаров. По плану, сюда должны были свозить мусор из Москвы, Московской области и Владимирской области, сообщает Life.
Инвестором строительства выступила компания ООО «Экотехстрой Владимир». Фирма планировала построить сортировочный комплекс, автоматическую линию, на которой отсортированная органика и пластик превращали бы в RDF-топливо, которым топят промышленные печи, а также участки под свалку. Общий объем инвестиций оценивался в 1,2 млрд рублей.
Учредителями ООО «Экотехстрой Владимир» являются фирмы «Сантар» и «Рикко инвест». Бенефицарами «Сантара» являются президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандар Махмудов и его партнер Андрей Бокарев.
Изначально проект строительства мусороперерабатывающего комплекса выглядел выгодной инвестицией. Только жители Москвы ежемесячно платят за вывоз мусора более миллиарда рублей. Однако планы господам Махмудову и Бокареву пришлось изменить из-за массовых протестов жителей Киржачского района и экологов против строительства комплекса. Бизнесмены считают, что высокий уровень социальной напряженности в регионе несет для них политические и экономические риски.
Противники строительства комплекса написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой запретить реализацию проекта, которым может привести к экологической катастрофе во Владимирской области и в соседнем Подмосковье.
Опасения жителей подтвердили и выводы нескольких независимых экспертиз. Специалисты ЗАО «Геолинк консалтинг» отметили, что инвестиционная комиссия администрации Владимирской области одобрила проект без учета влияния на источники водоснабжения ближайших населенных пунктов, а также без учета результатов геологоразведочных работ на участке «Шерна» Клязьминско-Шернинского месторождения пресных подземных вод для целей водоснабжения Восточных районов Московской области. По данным экологов, фильтрат от полигона станет причиной химического и бактериологического загрязнения рек Мелёжа и Шерна.
Власти Владимирской области проблем никаких не видят и считают, что протест «искусственно кем-то подогрет».