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12 апреля 07:12

Компания Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты по делу о вмешательстве в американские выборы

Компания Concord Management бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты по предъявленным обвинениям во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года

Фото: The New Times

Компания Concord Management бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты по предъявленным обвинениям во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Дело расследуется спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Компания «повара Путина» заключила договор с адвокатами Эриком Дьюбелиром и Кэтрин Сэйкли. Агентство Bloomberg отмечает, что теперь спецпрокурору Мюллеру придется сражаться на новом фронте. «Эта битва может пролить больше света на российские попытки вмешаться в политику США», - пишет агентство.

Первоначально создавалось впечатление, что в России никто не станет защищаться от обвинений во вмешательстве в ход выборов президента США. Однако теперь ситуация изменилась.

В пресс-службе компании Concord подтвердили РИА Новости намерения защищать свои интересы в рамках данного дела. Компания заключила договор с международной юридической фирмой Reed Smith.

Ранее в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы Минюст США ввел санкции в отношении 13 россиян и трех компаний. В санкционном списке оказались Concord Management, Concord Catering и «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей»), а также 12 сотрудников агентства и сам Евгений Пригожин.

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