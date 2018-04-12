Компания Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты по делу о вмешательстве в американские выборы
Компания Concord Management бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты по предъявленным обвинениям во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года
Компания Concord Management бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты по предъявленным обвинениям во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Дело расследуется спецпрокурором США Робертом Мюллером.
Компания «повара Путина» заключила договор с адвокатами Эриком Дьюбелиром и Кэтрин Сэйкли. Агентство Bloomberg отмечает, что теперь спецпрокурору Мюллеру придется сражаться на новом фронте. «Эта битва может пролить больше света на российские попытки вмешаться в политику США», - пишет агентство.
Первоначально создавалось впечатление, что в России никто не станет защищаться от обвинений во вмешательстве в ход выборов президента США. Однако теперь ситуация изменилась.
В пресс-службе компании Concord подтвердили РИА Новости намерения защищать свои интересы в рамках данного дела. Компания заключила договор с международной юридической фирмой Reed Smith.
Ранее в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы Минюст США ввел санкции в отношении 13 россиян и трех компаний. В санкционном списке оказались Concord Management, Concord Catering и «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей»), а также 12 сотрудников агентства и сам Евгений Пригожин.