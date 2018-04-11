Конгресс США подготовил законопроект о введении санкций против российских госбанков
Документ подготовили конгрессмены Хоакин Кастро из Техаса и Майк Тернер из Огайо в качестве поддержки позиции Великобритании по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
Конгресс США рассмотрит законопроект, который еще больше усилит санкции против России. Новые санкции затронут в первую очередь российские финансовые институты.
Документ подготовили конгрессмены Хоакин Кастро из Техаса и Майк Тернер из Огайо в качестве поддержки позиции Великобритании по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По версии Лондона, к отравлению причастны российские спецслужбы.
Санкции затрагивают Центробанк России, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк. Американцы не смогут покупать облигации данных кредитных организаций, поскольку ценные бумаги этих банков приравниваются в США к суверенному долгу России. Новые правила будут действовать только по отношению к бумагам, выпущенным через 180 дней после принятия закона.
Законопроект конгрессменов Кастро и Тернера также предполагает введение санкций против тех, кто ответственен напрямую или косвенно к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Конкретные имена в документе не называются.
Санкции также должны коснуться «агентов правительства России», которые, по мнению представителей Конгресса, пытаются устранить «эмигрантов и диссидентов». В отношении этих лиц будут введены экономические и визовые ограничения.
Напомним, 6 апреля 2018 года Минфин США расширил санкции против России в связи с вмешательством Кремля в ход американских выборов в 2016 году. В список 26 крупных бизнесменов, глав госкомпаний, чиновников и 15 компаний. Санкции спровоцировали «черный понедельник» на рынке России. Индекс Московской биржи понес серьезные потери, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода.