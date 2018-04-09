Первым делом миллиарды – а лечение потом
Несмотря на то, что компания «Р-Фарм» нарушила десятки контрактов на госзакупки, за что ее должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков, фирма продолжает участвовать в торгах и получать крупные заказы от федеральных структур
Откуда растут «ноги»?
Недавно структура Алексея Репика получила очередной госконтракт от Минздрава – почти на миллиард рублей. Речь о поставке «Терифлуномида» (лечение рассеянного склероза) – единственного нового препарата, включенного в госпрограмму семи высокозатратных нозологий. «Р-Фарм» был единственным участником тендера. Компания «Валента фарм», разработавшая более дешевый дженерик, даже не пыталась участвовать в торгах.
Так же в конце марта ФАС в ходе внеплановой проверки Минздрава выявила нарушения закона «О защите конкуренции» со стороны ведомства и заподозрила его в предоставлении преференций фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексея Репика при закупке лекарств от тяжелых заболеваний.
При этом министерство здравоохранения РФ обвинения в свой адрес отвергло, заявив, что будет жаловаться на действия ФАС в Генпрокуратуру.
Вообще, группа «Р-Фарм» является абсолютным лидером в сфере госзакупок лекарственных средств. В рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов бюджетного рынка» по итогам 2015 года она заняла первое место, получив контрактов на 42,8 млрд рублей, оставив далеко позади всех конкурентов. В 2017 году «Р-Фарм» стал лидером госзаказа и на препараты от ВИЧ и гепатита: благодаря конкурсам того же Минздрава компания «зацепила» заказов на сумму без малого на 10 млрд рублей.
Чтобы понять, на чем жиждется успешная деятельность «Р-Фарм» и, почему Минздрав буквально грудью стоит на страже интересов частной компании, наверное, стоит немного окунуться в историю появления компании на российском фармрынке и разобраться в том, кто же такой господин Репик, перед которым стелется «красная дорожка» в любых торгах.
Алексей Репик, 37 лет. Удачливый бизнесмен, миллионер, в какой-то мере общественный деятель и даже почти чиновник. Да-да, это он член Экономического совета при Президенте, член Национального совета при Президенте, президент «Деловой России», член Общественной палаты РФ.
И именно компания этого «члена» всех выше перечисленных структур выигрывает практически все, что имеет отношение к лекарствам. Например, только за первый квартал 2017-го года компании Репика выиграли 37 из 52 тендеров на поставку лекарств для ВИЧ-инфицированных. Причём в 18-ти тендерах из 22-х «Р-Фарм» был единственным претендентом участником, в силу отсутствия конкуренции побеждавшим фактически без снижения цены.
Это могло выглядеть логичным, если бы «Р-Фарм» реально был производителем. Но на деле компания сама таблеток не делает, а все медицинские препараты, которые ею реализуются на территории России, идут из США, потом «переупаковываются» на российских заводах, принадлежащих «Р-Фарм», и выдаются за собственные. Причем, поставки идут с такими сумасшедшими скидками, что создается ощущение, что янки чего-то там господину Репику должны.
Или там что-то другое? Ведь не зря же Репик с супругой светился на инаугурации Дональда Трампа, куда вход был заказан всем другим намного более высокопоставленным россиянам. Не зря же после процедуры введения Трампа в президентство уже на праздничном ужине Репик оказался за одним столом с американским конгрессменом Майком Помпео – будущим главой ЦРУ.
И не зря же в эпоху американских антироссийских санкций на территории США с 2011 года спокойно работает созданная фирмой «Р-Фарм» исследовательская компания «R-Pharm Overseas, Inc», о деятельности которой информации ноль.
Да и в Германии в 2014 году Репиком был приобретен завод компании Pfizer – и тоже, что там и как производится, непонятно, известно лишь, что до сделки завод специализировался на виагре. Но в фармацевтических кругах ходя слухи о том, что через немецкое предприятие структуры Репика финансируют отдельных зарубежных политиков, которые потом отплачивают российскому бизнесмену с вторицей.
А не такая же причина скрыта в создании американской «R-Pharm Overseas, Inc»? И в этом случае немыслимые отпускные цены компании «Р-Фарм» начинают выглядеть просто ответной благодарностью американцев.
Российские похождения «Р-Фарм»
В нашей стране компания широко раскинула региональные сети. И, видимо, не за всеми сетями удается вовремя следить – поскольку скандалы время от времени возникают то там, то здесь.
Так, в мае 2017 года в Республике Хакасия возбуждено новое уголовное дело в отношении участников ОПГ – чиновников и территориального менеджера компании «Р-Фарм» Александра Гитера. Сам Гитер был задержан еще в 2016 году за взятку врачу за положительные отзывы и рекомендации продукции «Р-Фарм».
Суммы взяток исчислялись десятками миллионов рублей – и все это позволяло местному представительству «Р-Фарм» на более выгодных условиях поставлять в региона медоборудование и лекарства.
Ежу понятно, что Гитер – менеджер, наемный работник с зарплатой и в его карманах не нашлось бы семидесяти миллионов рублей на взятки. Но у него есть начальство или другими словами – хозяин, который был заинтересован в продвижении своей компании в той же Хакассии. Это попытка дать ответ на вопрос – где Гитер мог взять деньги на взятки.
Еще одна история – из Ярославской области, где весь свой последний год жизни депутат местной областной думы Борис Немцов пытался вывести на чистую воду губернатора Ястребова и его подельников из «Р-Фарм». Из того, что удалось выяснить Немцову и его соратникам, выходят следующие цифры. С начала 2011 года по май 2014 года «Р-Фарм» исполнил 639 контракта на общую сумму 736,7 миллионов рублей, являясь основным поставщиком в регионе.
Результаты исследования таковы: почти 50% госконтрактов «Р-Фарм» получал вообще без конкурсов, в 26% случаев торги проходили с единственным участником, а в 24% ситуаций у «Р-Фарм» были конкуренты – но все они всегда оставались с номом.
Борис Немцов утверждал, что на победных госконтрактах «Р-Фарм» шло разворовывание бюджетных средств на лекарствах для лечения онкологических заболеваний. Депутат приводил примеры. Вот лишь некоторые из них.
Контракт на поставку 211 упаковок (33 830 рублей за упаковку) лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения 100мг №1 «Ремикейд» на общую сумму 7 138 130 рублей. Смотрим розничную цену – 20 500 рублей за упаковку.
Контракт на поставку 17 упаковок (56 179 рублей за упаковку) таблеток покрытые оболочкой 450мг №60 Вальцит на общую сумму 955 043 рублей. Смотрим розничную цену – 24 472 рублей за упаковку.
После того, как были обнаружены такие цифры, немцов и его коллеги принялись утверждать - отдавая контракты ЗАО «Р-Фарм» вне конкурса или без его фактического проведения, бюджету Ярославской области нанесен ущерб более чем на 17,5 миллионов рублей.
Ларчик такой любви к «Р-Фарм» у ярославской областной власти открывался просто. Дело в том, что теперь у уже бывшего губернатора есть дочь и зовут ее Елена Сергеевна Ястребова, которая с 2013 года трудится в центральном офисе компании… ЗАО «Р-Фарм» в Москве, на весьма скромной должности «менеджера в отделе управления проектами». Но при этом является счастливой обладательницей роскошного 200-метрового таунхауса в элитном поселке в 14 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе, еще до этого в 2014-м каким-то чудом приобретя «двушку» на Мосфильмовской и крутой БМВ.
И здесь возникает очень простой вопрос: а не связано ли между собой благосостояние дочки бывшего губернатора Ярославской области и «золотая река» госзаказов для «Р-Фарм» в регионе в 2012-2014 годах?
Наследил «Р-Фарм» и в других регионах. В Липецкой области теперь уже бывшая руководительница отдела по контролю за фармацевтической деятельностью областного управления здравоохранения за денежку передавала представителям «Р-Фарм» содержание конкурсной документации до объявления о проведении торгов и подсказывала, как проще выиграть.
Отметилась компания Репика и в Ямальском округе, где контрактный управляющий местного департамента здравоохранения специально организовывал для «Р-Фарм» такие условия госзакупок антиретровирусных и противовирусных препаратов, что не выиграть просто было нельзя. Естественно, что фармацевты чиновника материально не обижали.
Все про все знают – но всех это устраивает
В принципе, к тому же самому выводу, что и когда-то Немцов по Ярославской области, пришел известный журналист Олег Лурье, проводивший расследование деятельности компании «Р-Фарм» в целом. И если коротко, то по факту выходит следующее: «Р-Фарм» лидер рынка фармацевтики в России, бесперебойно получает бюджетные миллиарды, но при этом так же постоянно срывает поставки препаратов, столь необходимых для поддержания жизни ВИЧ-инфицированных пациентов, и никто, включая Минздрав не находит поводов для пресечения этой ситуации.
По ходу расследования Лурье задается вопросом – чем это может быть, если не коррупцией? А может быть, они там, в Минздраве РФ, просто забыли включить «Р-Фарм» в реестр недобросовестных поставщиков или забыли про непоставку Репиком лекарств по госконтрактам и мирно продолжают платить ему бюджетные миллиарды?
К сожалению, уверен Лурье, чиновники ведомства прекрасно осведомлены о срывах сроков поставок – тем более, те же сотрудники министерства не раз были вынуждены заключать дополнительные контракты и тратить дополнительные бюджетные деньги, чтобы лекарства все-таки пришли.
Видимо, сообщением о невыполнении условий госконтрактов, систематической задержкой поставок препаратов, жизненно необходимых для ВИЧ-инфицированных, а также о возможном представлении структурой Репика недостоверной информации о лекарствах и их производителях уже никого не удивишь? Или просто когда перед глазами большие «бабки» - на нарушения стараешься не обращать внимания, даже если эти нарушения в ущерб больным людям, помощь которым порой нужна прямо сейчас?
Непотопляемый Репик
Увлекательный штрих к деятельности компании «Р-Фарм». Как оказалось, на сегодняшний день в Арбитражных судах России рассматривается 67 дел по госконтрактам о том, что «Р-Фарм» не поставила вовремя регионам необходимые лекарственные препараты, в том числе и для больных онкологией и ВИЧ.
Есть и еще одна удивительная история при участии многоуважаемой ФАС. Не так давно антимонопольщики обнаружили у менеджеров «Р-Фарма» десятки электронных ключей с названиями разных компаний для участия в электронных торгах и заподозрили картельный сговор.
Ну, а что еще можно заподозрить, когда крупнейшая компания «Р-Фарма» хранит у себя «электронные подписи» других фирм, которые участвуют в торгах в качестве якобы конкурентов, а на самом деле являются, если исходить из имеющейся информации, просто «прокладками», обеспечивающими «Р-Фарме» победу во множестве тендеров?
В начале января 2018 года начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, выступая на пресс-конференции, обещал, что дело будет «обязательно» возбуждено в течение месяца.
И вдруг чуть погодя глава ведомства Игорь Артемьев заявляет о том, что ФАС не нашла оснований для возбуждения антимонопольного дела в отношении компании «Р-Фарм», поскольку «подозреваемый» всего лишь вступал в партнерские отношения с компаниями-представителями малого бизнеса, что не есть сговор.
И снова пытаемся найти ответ на вопрос – почему вдруг ФАС включила обратный ход? Варианты ответов могут быть разными – но вот вам один из них. Алексей Репик оказался членом Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции. То есть, он как бы даже… свой. А кто ж своих обижает?
А исходя из своей «непогрешимости» Репик и К продолжает щелкать госконтракты как орешки. Вот, например, осень 2017-го, компания «Р-Фарм» вновь победила в 10 аукционах на поставку в российские больницы препаратов против ВИЧ. Всего в конкурсе участвовали 20 госконтрактов на сумму 4 млрд рублей. Примечательно, что эта сумма была выделена дополнительно, из резервного фонда. Причина – сбой поставок лекарств в регионы. И сбой этот произошел со стороны компании, которая вновь же и победила. То есть, подтверждение тому, о чем чуть выше высказывался Олег Лурье.
Откатываясь назад, вспоминаем, что в исходном бюджете на препараты для ВИЧ-инфицированных было заложено 17.6 млрд рублей, 10 млрд из которых получил Репик. Теперь общая сумма расходов Минздрава на эти цели выросла до 21.6 млрд рублей, доля «Р-Фарма», соответственно, до 12.5 млрд рублей.
А ведь в апреле 2017 года «Р-Фарм» уже срывал сроки по поставкам препарата атазанавир. Но на обвинения в этом компания отреагировала лишь полгода спустя, 1 ноября, когда гендиректор фармацевтической компании Василий Игнатьев заявил, что перебои были связаны с проблемами изготовителя – у «Бристол Майерс Сквибб» якобы не было субстанции для производства препарата. Так это или нет, осталось за кадром – зато выглядело как признание того, что «Р-Фарм» ничегошеньки не производит и сама зависима от поставок из-за «бугра».
Правда, эта зависимость такой уж опасной для компании не выглядит. И знаете почему? Потому что, главный «партнер» Минздрав – он совсем не злой, а выплата неустоек в случае срыва контракта выглядит комариным укусом слону в сравнении с общими суммами госзаказов.
Вот смотрите сами. В августе прошлого года Минздрав обратился с иском к «Р-Фарму» за срыв сроков поставок в… 2014 году! Да и сума иска – 26,7 млн. руб., при том, что в 2014-м «Р-Фарм» получил госконтрактов на 32,1 млрд. руб, а годом позже – 35,6 млрд. руб., выглядит настолько смешной, что и до суда дело можно было не доводить – Репику, «как два файла отослать», вынуть из кармана «мелочь» и отдать. Другое дело, что суд нужен был – как показательный. И больше это необходимо было именно Минздраву – вот, мол, все смотрите – у нас честные прозрачные отношения.
Бизнесталанты плюс нужные связи?
Возможно, быть на плаву Репику помогают не только многочисленные посты, занимаемые в важных структурах – но и люди, стоящие за ним. Говорят, дыма без огня не бывает. Ну, вот как дым слухи о том, что семья Репиков водит дружбу с силовиками, в том числе, и в некоторых структурах ФСБ.
В частности, ходят разговоры о том, что с «большими погонами» водит дружбу мать Алексея Репика, которая работала в строительной сфере, дала денег на основание компании своему 20-летнему сыну, а теперь и сама работает на него – отвечает за строительство. Может, именно поэтому, возбужденное чекистами в 2010 году дело о картельном сговоре с участием «Р-Фарм», так и не сдвинулось с места?
А еще, по данным других осведомленных лиц, Алексей Репник неспроста водит дружбу с Борисом Шпигелем, бывшим сенатором от Пензенской области, а ныне – «акулой» рынка фармацевтических госконтрактов. Поговаривают, что не без участия этой «акулы» Репик познакомился с «нужными» людьми в различных министерствах.
Кто свел Алексея Репика с Татьяной Голиковой в бытность ее на посту главы Минздрава точно не известно, но именно при ней «Р-Фарм» начал получать от ведомства «вкусные» госзаказы для больниц – в частности, по программе «Семь нозологий». Только в 2009 году существующая всего несколько лет фирма выиграла контрактов на астрономические 6,7 млрд рублей!
Именно благодаря программе Голиковой, «Р-Фарм» завоевала себе имя и место под солнцем, а когда Минздрав возглавила Скворцова – непонятное доверие ведомства к частной компании, как мы видим из вышеперечисленных фактов, меньше не стало.
Все это благодатно отражается на финансовых показателях (например, в 2015 году выручка составила 62 млрд, чистая прибыль — 9 млрд рублей) господина Репика, который сам о себе как-то сказал: «Я относительно из России, паспорт у меня российский, но живу в Америке».
Видимо, эти доходы позволяют и себе на жизнь оставить и помочь кое-кому глаза закрыть на мелкие «шалости» компании «Р-Фарм». Только вот за этими шалостями на одной чаше весов миллиарды рублей доходов, а на другие – человеческие жизни. Но кому когда у нас это было интересно?
Разве что, иногда с запозданием, начинает прищуриваться в сторону подозрительных миллиардов Генпрокуратура. Да и то, выискивает деньги, которые беглые олигархи давным-давно уже увели за границу.
Вот нынче генпрокурор Юрий Чайка просит Великобританию вернуть нам 500 млрд., которые были украдены у России. А не пришло ли время нашим силовым ведомствам сделать так, чтобы деньги не оседали за рубежом, уходя из страны под носом у властей?