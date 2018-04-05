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05 апреля 12:48

Компания «Р-Фарм», которую подозревают в сговоре с Минздравом, получила госконтракт на миллиард рублей

Компания «Р-Фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки, за что ее должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков. Однако фирма продолжает участвовать в торгах и недавно получила еще один госконтракт от Минздрава почти на миллиард рублей

Фото: vademec.ru

Министерство здравоохранения РФ отвергло обвинения в свой адрес в предоставлении преференций крупной фармацевтической компании при закупке лекарств от тяжелых заболеваний. В официальном заявлении ведомства говорится, что никаких подтверждений факта сговора с компанией «Р-Фарм» найдено не было. Фармацевтическая компания продолжает участвовать с государственных тендерах и получать крупные контракты. 

В заявлении Минздрава говорится, что за 2017 год ведомство заключило 87 госконтрактов на поставку антиретровирусных препаратов (АРВП), и 32 из них получила компания «Р-Фарм». Контракты заключались по итогам проведения открытых электронных аукционов, информация о которых находилась в свободном доступе.

Что касается срыва сроков поставок лекарств, то Минздрав «незамедлительно» штрафовал поставщиков за нарушение условий контракта.

В ведомстве Вероники Скворцовой заявили, что акт проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «не дает ровным счетом никакого понимания о сути якобы имевших место нарушений антимонопольного законодательства». Кроме того, проверка сопровождалась грубыми процессуальными нарушениями. «Необъективный характер проверки и привел к поспешному и бездоказательному выводу о сговоре», - заявили в Минздраве.

В конце марта ФАС в ходе внеплановой проверки Минздрава выявила нарушения закона «О защите конкуренции» со стороны ведомства и заподозрила его в предоставлении преференций фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексея Репика при закупке лекарств от тяжелых заболеваний.

«Р-фарм» выпускает препараты против ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза и т.д. В 2017 году фирма нарушила 19 контрактов на госзакупки, за что ее должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков, однако этого не произошло.

Компания «Р-Фарм» продолжает участвовать в торгах. Более того, структура Алексея Репика получила еще один госконтракт от Минздрава почти на миллиард рублей. Речь идет о поставке «Терифлуномида» (лечение рассеянного склероза) - единственного нового препарата, включенного в госпрограмму семи высокозатратных нозологий. «Р-Фарм» был единственным участником тендера. Компания «Валента фарм», разработавшая более дешевый дженерик, даже не пыталась участвовать в торгах, сообщает «КоммерсантЪ».

«Р-Фарм» должен поставить 10,2 млн упаковок лекарства под брендом «абаджио» до 1 сентября 2018 года. Препарат производит «дочка» французской Sanofi - Genzyme, а упаковывает его «Р-Фарм».

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