ФАС заподозрила Минздрав в предоставлении преференций поставщику лекарств от ВИЧ и гепатита
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе внеплановой проверки Министерства здравоохранения выявила нарушение закона «О защите конкуренции» со стороны ведомства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе внеплановой проверки Министерства здравоохранения выявила нарушение закона «О защите конкуренции» со стороны ведомства. Минздрав подозревается в предоставлении преференций крупной фармацевтической компании при закупке лекарств от тяжелых заболеваний.
По версии ФАС, Министерство здравоохранения могло предоставлять преимущество при закупке лекарств одному из крупнейших в России дистрибьюторов и производителей фармакологической продукции - группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика. Компания выпускает препараты против ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза и т.д.
«Ведомости» сообщают, что в 2017 году «Р-фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки. Согласно закону, после этого компанию должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков, однако этого не произошло. Более того, фармкомпания продолжает участвовать в торгах.
В ФАС отметили, что пока есть только акт проверки, а дело о нарушении антимонопольного законодательства еще не возбуждено.
В Минздраве подозрения в свой адрес опровергли. «Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании «Р-Фарм», как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции», - заверил представитель ведомств в беседе с ТАСС.
Министерство здравоохранения намерено направить в прокуратуру жалобу на Антимонопольное ведомство.
В пресс-службе «Р-Фарм» заявили РБК, что у них нет информации о наличии у ФАС подозрений в отношении участия компании в сговоре с Минздравом.