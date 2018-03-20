Совладельцами бывшей гостиницы «Москва» оказались структуры Керимова, Шувалова и Чемезова
Собственниками бывшей гостиницы «Москва», которая располагается всего в нескольких метрах от Кремля, оказались структуры вице-премьера Игоря Шувалова, дочери сенатора Сулеймана Керимова, главы госкорпорации «Ростеха» Сергея Чемезова и президента Татарстана Рустама Минниханова
Собственниками бывшей гостиницы «Москва», которая располагается всего в нескольких метрах от Кремля, оказались структуры вице-премьера Игоря Шувалова, дочери сенатора Сулеймана Керимова, главы госкорпорации «Ростеха» Сергея Чемезова и президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает издание «Открытые медиа».
Сейчас в здании «Москвы» находится отель Four Seasons.
Владельцы у гостиницы «Москва» менялись несколько раз. В 2009 году в проект ее реконструкции вошла компания «Нафта Москва» сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова. В 2015 году он продал свою долю в гостинице белорусским предпринимателям Юрию и Алексею Хотиным.
Тем не менее, его старшей дочери Гульнаре в гостинице с 2014 года принадлежат три апартамента - два по 202 кв. м. и один на 267 кв. м. Главе компании «Нафта Москва» Татьяне Башмаковой с 2016 года принадлежат апартаменты на шестом этаже площадью 205 кв. м.
Среди владельцев помещений «Открытые медиа» нашли структуры вице-премьера России Игоря Шувалова. Стоимость их помещений оценивается в 100 млн долларов. Помещения в здании «Москвы» принадлежали структурам Шуваловых до 2016 года, а потом перешли компании, управляющей их активами.
В 2014 году апартаменты в гостинице площадью 107,3 кв. м. купила Ирая Гильмутдинова - супруга Константина Голощапова, которого СМИ называют «массажистом Путина». В 2010 году Аркадий Ротенберг рассказал в интервью «Коммерсанту», что вместе с Голощаповым он приобрел 25% «Москвы». Сейчас их доли принадлежат Хотиным.
Компании «Лучано де Алойя» супруги главы Татарстана Гульсины Миннихановой принадлежат в «Москве» апартаменты площадью 103 кв. м.
Еще одной совладелицей «Москвы» является супруга главы «Ростеха» Екатерина Игнатова. Осенью 2015 года она купила апартаменты в «Москве» площадью 723,2 и 711,2 кв.м. Недвижимость такой площади указана в декларации Чемезова за 2016 год.
В 2014 году апартаменты площадью 195 кв. м в гостинице купил гендиректор компании «Финансовые системы» Евгений Максимов. Совладельцем этой компании выступает фирма «Финансовые инвестиции» Станислава Чемезова, старшего сына главы «Ростеха».