Из косторезов Севера в уголовники
Следуя логике чиновников Минкультуры, объявивших все залежи бивня мамонта культурными ценностями, северные косторезы теперь попадают под действие ст. 243 УК РФ – уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, и могут получить до 6 лет тюрьмы
Якутский бунт и его причины
В среду, 7 марта в Якутске в сквере имени Гагарина косторезы и сборщики мамонтового бивня вышли на митинг против решения федерального министерства культуры признать изъятые в Приморском крае бивни мамонта культурной ценностью. В общем-то, само решение приняло хабаровское отделение Минкультуры РФ – но понятно, что без руки Москвы здесь не обошлось.
А такому решению предшествовало изъятие ФСБ во Владивостоке в декабре прошлого года крупной партии бивней доисторического ископаемого, общим весом 4,5 тонны. Организатор митинга, Вадим Протодьяконов – председатель общины «Чокурдах» (кстати, это его бивни и были изъяты на границе) считает, что чиновники Минкультуры намеренно вводит в заблуждение правоохранительные органы в том, что изъятый материал представляет культурную ценность.
По его словам решение Минкульта ставит косторезную отрасль вне закона – ведь теперь северные косторезы попадают под ст. 243 УК РФ – уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. За нарушение – до 6 лет тюрьмы или крупный штраф.
80-90% бивня добываются именно на территории Якутии и сейчас здесь резьбой по кости занимаются свыше 60 косторезных производств. Каждый год только по официальным данным здесь добывают около ста тонн бивней мамонта. И практически весь материал уходит на экспорт в Китайскую Народную республику.
В ходе вышеупомянутого митинга косторезы приняли обращения к главе государства Владимиру Путину, министру культуры России Владимиру Мединскому и главе республики Егору Борисову.
Почему северяне обратились, в том числе, и к министру культуры – ведомство которого и приняло неоднозначное решение? Видимо, все еще жива слепая вера в «доброго царя» – ну, или царька, если хотите, в данному случае, в лице министра Мединского.
Ну люди думают, что новый руководитель Управления Минкультуры по ДФО Александр Мартынов, недавнее назначение которого, по словам косторезов, поставило в ступор всю отрасль, строит козни северянам в тайне от министра, не согласовывая с ним ничего.
Представители коренных малочисленных народов Севера считают, что новый чиновник, придя на должность, решил выказать рвение и, лишь слегка углубившись в ситуацию, увидев пробелы в законодательстве и, тут же стал незаконно устанавливать свои правила, которые идут в разрез с УК РФ.
Последствия запрета
То есть, теперь, согласно нововведению господина Мартынова, сбор, переработка и экспорт бивня становится уголовно наказуемым. Как сделать сувенир, не распилив предварительно бивень! Практически весь собранный за сезон материал идёт на изготовление сувенирной продукции.
Сразу пропадает смысл сбора бивня. Тысячи людей живущих на севере Якутии лишаться своего традиционного промысла, резчики закроют свои мастерские, а государство получит большое количество безработных граждан. Косторезное искусство вымрет как те же мамонты без сырья!
А ведь в законодательстве, придуманном еще задолго до Мартынова, чётко прописано, что палеонтология (тот же бивень мамонта) может быть культурной ценностью, только если представляет интерес для науки! Все авторитетные палеонтологи страны заявляют, что в таком количестве изучать каждый экземпляр уже нет необходимости – зачем ученым тонны бивня, что с ним делать?
Как говорят специалисты, таким образом можно подцепить на крючок и угробить любую отрасль. Возьми тот же каменный уголь, который добывается в промышленных масштабах и является остатками древних растений. Он хранит в себе окаменелости, отпечатки и древние организмы застывшие в нем.
Если бы весь уголь заставили изучать и хранить в первозданном виде? Во-первых, добыча встала бы однозначно. Во-вторых, на изучение угля в таком случае просто не хватило бы ученых. Да и места для хранения тоже.
Да, в общем-то, в законодательстве есть пробелы – и Мартынов и К этим воспользовались. Если господа чиновники хотели как лучше – узаконить и легализовать отрасль, то эффект получили ровно обратный. В Якутии уже поговаривают о том, что в республике пошла волна контрабанды и незаконных сделок. И это понятно – зачем работать легально, платя в казну налоги, если ты все равно нарушаешь закон, согласно логике чинуш из Минкульта? Лучше уж нарушать его, не платя налогов. Так и так – тюрьма или штраф, если попадешься.
«Мы самостоятельно легально уже на протяжении десяти лет собираем и экспортируем бивень мамонта за пределы России. А в сложившейся ситуации получается так, что легче сдавать весь бивень контрабандистам за наличный расчет, чтобы не испытывать проблем с экспортом. В декабре у нашей общины было изъято 4,5 тонны бивней», – так теперь говорят косторезы Якутии.
А ведь на севере Якутии, где высок уровень безработицы, и без того осталось немного компаний, занимающихся легальной добычей бивней. Остальные – местные жители, работающие незаконно, целые поселки вовлечены в промысел, который дает им возможность прожить целый год.
Как отмечает житель одного из северных районов Якутии, к поискам бивней подключаются и женщины, «они тоже ищут, устраиваются поварами в поисковые бригады». Будущий заработок, по словам собеседников агентства, зависит только от удачи. Можно найти и на 30, и на 15 млн рублей, а можно заработать полмиллиона рублей, не окупив вложения, либо вовсе остаться ни с чем. В среднем за полтора месяца работы (именно столько длится сезон) добытчики получают 100-150 тыс. рублей. При этом расходы на подготовку экспедиций могут составить около 1 млн рублей – нужно купить моторную лодку, мотопомпу, топливо, питание, расходники, спецодежду.
Но люди все равно рискуют. Ведь другие традиционные отрасли откровенно в упадке – в том числе, оленеводство – так считает директор добывающей компании НПЦ «Геос» Валерий Кривошапкин. Климат меняется, животные ищут другие районы для проживания – а людям, чтобы приспособиться к таким изменениям, нужна помощь. Прежде всего финансовая – федеральная или республиканская. Однако, нет ее – этой помощи. Ни от Кремля, ни от губернатора Егора Борисова. Поэтому вчерашние оленеводы закупают на последние деньги оборудование и едут искать бивни мамонта.
А по-другому никак?
Власти Якутии, где по оценке экспертов ежегодно добывается примерно 100 тонн бивней мамонта, заявляли недавно, что намерены вывести отрасль из тени. По словам министра инвестиционного развития и предпринимательства республики Якутия Антона Сафронова, изменить ситуацию поможет централизация и регулирование рынка. В республике предполагается создание единого оператора, который объединит сбор, первичную переработку и экспорт сырья в Китай, что позволит повысить закупочные цены и доходы местного населения.
Госсобрание Якутии подготовило проект федерального закона о рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны, предусматривающий упрощение лицензирования промысла и выдачу разрешительных документов на сбор мамонтовой фауны местными жителями. Защищая интересы коренных народов Севера, он дает право на попутный сбор по разрешениям. Документ уже проходит процедуру предварительного согласования в Госдуме.
Чем же не устраивала якутские власти вчерашняя ситуация в отрасли? Законная добыча бивней мамонта сегодня осуществляется в 13 районах республики. Здесь работают 77 недропопользователей, получивших 485 лицензий. В 2017 году Управление Росприроднадзора по Якутии согласовало 33 заявления недропользователей на добычу 71 тонны бивней мамонта на общую сумму свыше 3,9 млн долларов. В 2016 году было согласовано 23 заявления на добычу 69 тонн на сумму 4 млн долларов и 220 тысяч юаней.
Неплохие деньги для бюджета, согласитесь. Однако, власти предпочитают оперировать данными ученых, которые говорят, что ущерб от незаконной добычи превышает 1 млрд рублей в год. Некоторые специалисты называют цифры 3 млрд. руб.
Только вот мало кого интересует вопрос – почему процветает незаконный бизнес. А ответ прост, потому, что у большинства добытчиков просто нет ни средств, ни возможностей реализовывать бивень законно. Для этого его надо где-то хранить, потом куда-то вывозить. Нет у людей таких денег. Поэтому их спасают перекупщики – они приезжают прямо на места добычи и скупают бивень за наличку. Пусть задешево – но зато деньги сразу.
Согласитесь, знакомая ситуация даже для жителей регионов, весьма далеких от залежей бивня. К примеру, в средней полосе России такие вот перекупщики ездят по деревням и за копейки скупают у бабулек в сезон картошку, капусту и прочие овощи – потому что, бабулькам самим до рынка не доехать, это раз, и не факт, что их на этот рынок еще пустят – два.
Возникает вопрос – почему бы тем же якутским властям давно было не взять скупку бивня в свои руки? Однако, они предпочли отнять заработок не у «черных» скупщиков, а у простых северян, по сути, объявив их уголовниками.
Иннокентий Лазарев, косторез Якутского экспортного завода говорит так: «В связи с новыми условиями мы вынуждены будем закрываться. Почему – потому что есть статья в Уголовном Кодексе о порче культурной ценности».
Валерий Кривошавкин, директор добывающей компании НПЦ «Геос» говорит о том, что если добывать бивень запретят, останется лишь один путь для его приобретения – официальные закупки. Но это для местных косторезов просто не по карману.
Константин Мамонтов, косторез, профессор Арктического института культуры и искусств рассказывает о том, что само законодательство загнало косторезов в «тень» и отдало бизнес на откуп криминалу.
И казалось бы, правильно вещает Николай Кириллин, заместитель председателя государственного комитета по геологии и недропользованию Республики Саха (Якутия) о том, что: «Сегодня этот бизнес контролируется криминалом, так будем говорить. Потому что там, когда люди работают без лицензии, соответственно, они могут попасть под их влияние».
Однако, почему нужно было начинать сразу с карательных мер, пугая людей уголовной статьей – непонятно. Именно неясная ситуация, отчаяние и безвыходность, неуверенность в завтрашнем дне и толкнули людей на пикет в Якутске 7 марта.
Голос народа
Касаясь этой проблемы, люди не только выходили на улицу – но и активно обсуждали тему в соцсетях. Вот лишь малая толика их комментариев.
«Народ довели, совсем. Как действительно должны выживать люди на Северах... Скоро еще и охоту и иные традиционные виды промысла запретят... Все под себя хотят подмять олигархи-чиновники! Получается, валялось сотни лет на земле никому дела не было, а как люди стали зарабатывать, причем на вполне легальных основаниях, сразу объявили вне закона и решили на этом заработать... Сами создают почву для «теневого бизнеса», также как и с запретом на алкоголь и установление ограничение по времени продажи спиртосодержащей продукции».
«Просто надо легализовать этот вид промысла! Разделить участки добычи на административные территории и возложить каждую администрацию села, где добывают бивни мамонтов контролировать процесс добычи».
«Почему это министерство культуры вмешивается ? Бивни созданы не человеком, а значит это по определению не может быть культурной ценностью. Чиновники просто хотят руки нагреть».
«Если уж озаботились о бивнях чинуши законодательно на местном уровне, пусть запретят вывоз бивня с территории Якутии – пусть местным умельцам на косторезание дадут все и из браконьеров туда уже никто не приедет».
«Душат народ со всех сторон. Местные чинари должны по идее помогать народу а не мешать».
Затрагивают пользователи соцсетей и другую проблему, на которую обращало внимание как раз министерство культуры. По мнению чиновников, частный и хаотичный промысел бивня разрушает природу. Вот что на этот счет пишут люди:
«Бивневики разрушили природу... а нефтянка, алмазники и газовики это так себе, никакой угрозы... отработанные ракетные носители падают и отравляют землю?».
«По сравнению с добычей золота это цветочки, то что они нарушают экосистему когда добывают бивни мамонта. Видели бы вы, когда добывая золото разрушают сотнями гектаров земли, промывая сотни тонн воды за сутки, загрязняя воздух выхлопным газом от техники которые работают 24 часа в сутки без остановок пол года! Это проблема для местного населения т.е. наша общая проблема. От бивня мамонта в карман не капают нашим чинушам и государству налог, поэтому они стараются всячески помешать».
«Интересно получается, значит добывать газ, золото, нефть, где разрушают и загрязняют намного больше и отправляют за границу – это нормально. А тут до бивней докапывались. Я живу в Уфе, у нас тут наш же бензин дороже, чем в соседнем регионе. Вот где надо разбираться, а не там, где люди работают и зарабатывают своим непосильным трудом».
А один из пользователей нашел другую причину, по которой якутских кострезов оставляют без работы: «Это все для китайцев тормозят! Наш губернатор потому и лезет еще на один срок, чтобы «Силу Сибири» доделать и впустить полномасштабно китайцев! Льготы им налоговые на 10 лет!».
А ведь губернатор республики – один из тех адресатов, к которому обратились 7 марта пикетчики за помощью от произвола Минкульта. До косторезов ли Егору Борисову, наверное, желающему задержаться на губернаторском посту, но по информации людей, близких к администрации президента, недавно включенный в список губернаторов, отставки которых «не исключены». Особенно после скандала на борту самолета «Аэрофлота», после которого с рейса был снят помощник Борисова.
Единственный шанс главы республики еще на какое-то время зацепиться за свое кресло – обеспечить явку и «правильный» процент голосов на предстоящих в это воскресенье президентских выборах. Но здесь уже до выборов ли людям, которые 7 марта стояли на площади Якутска с плакатами «Мы выживаем там – где вымерли мамонты»?
Для многих этот промысел – единственный источник заработка. Период так называемой «оттайки» – когда можно заниматься добычей – короткий. С июля по сентябрь. Эти дни тяжелой работы кормят семью искателя весь год. Другой «еды» среди вечной мерзлоты нет. Выходит, людей отправляют вслед за мамонтами – вымирать? Иди – проголосуй, а потом можешь пухнуть с голоду, сколько угодно. Это политика нынешней власти. Неужели нельзя проголосовать за другую? И ведь вот он – шанс, буквально на днях.