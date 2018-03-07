На месторождениях «Роснефти» и «Лукойла» нашли несанкционированные свалки
На месторождениях нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» обнаружили несанкционированные свалки буровых отходов. Ущерб предварительно оценили в 500 млрд рублей
На месторождениях нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» обнаружили несанкционированные свалки буровых отходов. Ущерб предварительно оценили в 500 млрд рублей.
Свалки на лицензионных участках «Роснефти», «Лукойл — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний в ХМАО и ЯНАО нашли сотрудники Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава РФ. Речь идет о неучтенных нефтебуровых отходах - буролитовой смеси.
По данным ЦСП, если отнести находящиеся в неучтенных захоронениях отходы к четвертому классу опасности, то только на месторождениях «Роснефти» (около 20 млн куб. м отходов) накопленный ущерб экологии превысит 500 млрд рублей, сообщает РБК.
ЦСП в течение 2016–2018 годов выполнял госзаказ по эколого-гигиенической оценке окружающей среды на нефтегазовых месторождениях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. За два года центр проанализировал технологии обезвреживания опасных отходов, которые применяли сервисные подрядчики нефтегазовых компаний. Исследование проводилось по заданию Минздрава.
Одной из причин нарушений законодательства в области охраны окружающей среды в письме назван «системный кризис» в руководстве территориальных органов Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ЦЛАТИ).
В частности, управление Росприроднадзора по ХМАО c 2014 года согласовывало проекты рекультивации нефтебуровых отходов в уведомительном порядке, без прохождения государственной экологической экспертизы. Это привело к неконтролируемому обращению с опасными производственными отходами, в частности буровым шламом.
По словам экспертов, технология производства буролитовой смеси в 2010 году получила отрицательное заключение госэкоэкспертизы, но этот материал повсеместно используется.
Специалисты ЦСП также выявили «коррупционную схему» занижения класса опасности отходов при исследовании нефтебуровых отходов с Приобского и Самотлорского месторождений «Роснефти». Отметим, что чем ниже класс опасности отходов, тем меньше компания несет затрат на их захоронение.
Врио директора ЦСП Оксана Синицына попросила главу Росприроднадзора Артема Сидорова рассмотреть вопрос об увольнении главы филиала ЦЛАТИ по ХМАО Ольги Корниловой и руководителя Росприроднадзора по ХМАО Романа Мишенина.
Ольга Корнилова назвала не соответствующими действительности выводы ЦСП.
В свою очередь Росприроднадзор направил запрос министру природных ресурсов Сергею Донскому о проведении проверки служебного соответствия Романа Мишенина.
Кроме того, если в ходе проверок будут доказаны факты захоронений до 20 млн куб. м опасных отходов или занижения их класса опасности, то к ответственности будут привлекаться в первую очередь компании, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами.
В «Лукойле» заявили, что у компании нет свалок буровых отходов - все отходы, образующиеся на нефтедобывающих объектах, проходят переработку.