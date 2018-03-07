В России за год число мультимиллионеров выросло на 27%
В России за минувший год на 27% выросло число мультимиллионеров (размер состояния 50 млн долларов и выше). Об этом говорится в докладе World Wealth Report
В России за минувший год на 27% выросло число мультимиллионеров (размер состояния 50 млн долларов и выше). Об этом говорится в докладе World Wealth Report.
Примечательно, что год назад, напротив, было зафиксировано снижение числа ультрабогатых россиян и граждан СНГ на 37%. Эксперты объясняют рост числа мультимиллионеров выходом российской экономики из рецессии.
По данным экспертов, в 2017 году в России проживали 2620 граждан с состоянием более 50 млн долларов. Для сравнения, во всем мире в 2017 году насчитывалось 129730 людей с состоянием от 50 млн долларов. Лидером по этому показателю являются США, где проживают более 38,5 тысяч мультимиллионеров.
В докладе также сообщается о росте числа россиян с состоянием от 5 до 50 млн долларов. В 2017 году в России проживало более 38,1 тысячи мультимиллионеров, что на 27% больше, чем в 2016 году.
При этом россияне входят в число лидеров среди ультрабогатых людей по наличию второго гражданства. Примерно 58% ультрабогатых россиян имеют двойное гражданство, 45% рассматривают переезд на постоянной основе.