Банкир с большой дороги
Наше издание уже рассказывало о том, как руководство государственного «Россельхозбанка» загоняет перспективных заемщиков в кредитную кабалу, после чего банально отбирает самые привлекательные активы и передает их либо аффилированным структурам, либо «правильным» партнерам. Работает этот рейдерский механизм, ежегодно сосущий из бюджета десятки миллиардов рублей, без сбоев и перерывов на новогодние и майские праздники.
Уже в 2018 году список потенциальных жертв банка Дмитрия Патрушева может увеличиться. 18 января Арбитражный суд Иркутской области признал мясокомбинат «Иркутский» банкротом. РСХБ является основным кредитором предприятия – ему комбинат должен 117,797 миллиона рублей по четырем кредитным линиям, предоставленным в 2014-2015 годах под залог оборудования. Пока непонятно, кому отойдет перспективное, несмотря на временный кризис, предприятие. Структурам РСХБ или «нужным людям».
А вот судьба краснодарской компании «Омни», пожалуй, крупнейшего дилера по торговле кондитерским изделиями в регионе, сегодня выглядит куда определен нее. Не удивительно: РСХБ выдал в 2011 году кредитов на 961 млн рублей https://www.kommersant.ru/doc/3522409 . Но не 500 партнеров, склады на 3 000 кв.м. и цех по фасовке кофе привлекают банкиров. Скорее всего, РСХБ возьмет у «Омни» 2,8 га земли в пригороде Краснодара, станице Елизаветинской. До центра города всего 7 км, и еще в 2014 году этот район был анонсирован как центр массовой жилой застройки. Планировалось возводить дома эконом-класса. Так что РСХБ еще и в непрофильном для себя девелоперском бизнесе поучаствует.
Но рейдерство и прямое хищение стали визитной карточкой РСХБ не только в отношении юрлиц. От действий банка Патрушева массово страдают и обычные россияне, далекие от бизнеса.
Воруют
О реальной деятельности банка (а не о той картинке, которую Патрушев-младший рисует Президенту) и, соответственно, настоящем отношении россиян к РСХБ говорят данные портала www.banki.ru. Всего 15% отзывов носят положительный характер. 85% - отрицательный.
Среди множества неприглядных случаев деятельности РСХБ то и дело встречается банальное воровство средств. Увы, банк Дмитрия Патрушева спокойно ворует доверенные ему сбережения россиян. Так, например, исчезли вклады семьи Расуловых, которые они сделали в допофисе в г.Буйнакск (Дагестан). Вскоре офис внезапно закрыли, а региональное отделение возвращать ушедшие неизвестно куда деньги пенсионеров не торопится. Кстати, Расуловы не единственные пострадавшие от РСХБ – у следователя лежит 25 аналогичных дел.
«В общем по видимому вопрос решится не скоро. А старые люди должны сидеть на нервах и ждать когда это закончится. Моему отцу 81 год, а матери 71 не ужели у Россельхозбанка нет возможности выплатить их вклады. Деньги которые честно заработали и доверили Россельхозбанку!!!» вопрошает сын пострадавших Ибрагим Расулов (особенности оригинала сохранены). В РСХБ по традиции отделываются формальными ответами.
Ищет правды и другой экс-клиент Буйнакского офиса РСХБ, Абудрахман Даибов, со счета которого банк украл 800 000 рублей.
Кредит, которого не было
А еще в банке Патрушева любят нагружать россиян кредитами, которых… они не брали. Видимо, по-другому здесь зарабатывать не очень получается.
В 2016 году скандал с фиктивными кредитами РСХБ потряс Бурятию. Сотрудники допофиса №3349/59/07 в с.Орлик Окинского района республики якобы выдавали кредиты местным жителям, которые и знать об этом не знали. После чего, подождав некоторое время, начинали выбивать из них несуществующие долги. Так, местную жительницу Дулму Мунконову терроризировали сотрудники республиканского филиала, к которым чуть позже присоединились коллекторы. Они требовали с нее 116 000 рублей за кредит, якобы взятый в 2014 году. Что интересно – в день заключения фиктивного договора Мунконова была в командировке в Улан-Удэ, в 770 км от Орлика, и никак не могла поставить своей подписи.
Ситуацией занялось местное управление ФСБ, зашел разговор об уголовном деле в отношении подчиненных патрушева-младшего, что однако не помешало банку продолжать(!) выбивать несуществующие долги из Мунконовой. Эксперты заявляют, что подобные ситуации не редкость. Особую пикантность в деле Мунконовой придает признание банка(!) в том, что его сотрудники действительно оформили фиктивный кредит. И это лишь один из десятков случаев, которыми «прославился» РСХБ в Сибири и на Дальнем Востоке.
А вот случай с жительнице Курской области Людмилой Пономаренко стал достоянием гласности совсем недавно, в декабре прошлого года. И только благодаря федеральной прессе («Московскому комсомольцу»), которая обратила внимание на банкирский беспредел. А случилось вот что.
В начале 2009 года 68-летняя жительница села Кобылки Глушковского района узнает, что два года назад она вместе с дочерью-инвалидом оформила два кредитных договора в местном отделении РСХБ. Вот что рассказывает сама Пономаренко: «На дочку мою, Пономаренко Инну Валентиновну, был оформлен кредитный договор № 0732041/0061 от 12.10.2007 г. на сумму 600 000 рублей, а на меня кредитный договор № 0732041/0063 от 12.10.2007 г. на сумму 400 000 рублей. Ни по одному из этих кредитных договоров мы банку не платили, кто их оплачивал - тоже не знали». Кредиты давали под фиктивные справки о зарплате, согласно которым обе женщины получали по 40 000 рублей в месяц. Кому ушел этот миллион, возвратили ли средства в банк – неизвестно…
Пономаренко обратилась в полицию, возбудили дело. И 17 апреля 2010 года женщин признали потерпевшей стороной. «И то, наверное, только потому, что в это время у нас работала в районе программа первого канала «Человек и закон»…», добавляет Пономаренко.
Как можно назвать случившееся? Недоглядом? Просто ошибкой? Конечно, нет. «И работник банка по фамилии Шевченко, оформлявший кредиты, и Галина Безъязыкова, кассир банка, выполнявшая прямое указание Нины Бондаренко, управляющей филиала «Россельхозбанка». И эти банковские служащие оформили, а затем и выдали многотысячные кредиты, которые вот уже без малого 10 лет оплачивают Людмила Пономаренко и ее дочь, отдавая по 50% своих пенсий», пишет «МК».
Самое ужасное то, что, несмотря на решение суда, с семьи Пономаренко продолжают удерживать до сих пор(!) по 50% их нищенской пенсии. Только делается это не напрямую, а через коллекторское агентство, которому банк продал долг. То есть, «один из самых надежных банков страны» продолжает отбирать последнее у пенсионерки за оформленный на кого-то из, как говорят, «близкого круга» миллион.
А Пономаренко, потерявшей последнюю надежду и веру в эту власть, во все ее думы и уполномоченных по правам, остается писать в редакции СМИ, задавая простой вопрос: «И вот что мне непонятно: всю жизнь я проработала на земле. И не понимаю, за что теперь какие-то мошенники так стараются меня в нее, в землю-матушку, побыстрее загнать…».
Отвечаем, Людмила Николаевна: это плата за то, что вы связались с «Россельхозбанком».
Патрушев и диссертации
А теперь немного о высоком, о науке. Экономические и банковские аналитик, характеризуя уровень способностей Дмитрия Николаевича Патрушева, часто вспоминают пословицу о том, что на детях способных людей природа отдыхает. Финансовые результаты деятельности РСХБ давно подтвердили справедливость народной мудрости. Но привычка присваивать чужое сыграла с Патрушевым-младшим злую шутку и в научной области. Да-да, именно в научной – мало кто вспоминает, но Д.Н.Патрушев сегодня аж целый доктор экономических наук! А значит, защитил две диссертации. И в обоих «трудах» большая часть текста представляет собой «заимствования». Проще говоря, научные изыскания экономиста-Патрушева представляют собой слегка отмодерированный копипаст чужих работ с некоторыми вставками, выдаваемыми за свои мысли. Обычно так пишут рефераты первокурсники.
Итак, первая диссертация на соискание степени кандидата экономических наук под мудреным названием «Организационно-экономические основы развития процессного подхода в управлении качеством научно-исследовательских организаций». Защищена 16 апреля 2003 года, выполнена в санкт-петербургском университете экономики и финансов. По данным анализа «Диссернет», условно самостоятельной ее можно считать в 17% объема. Остальной текст составлен всего из 6(!) чужих монографий. Дмитрий Патрушев или тот, кто наваял сей опус, явно не напрягался.
Например, в 1 главе на стр.9 он пишет, что теория управления качеством «возникла не на пустом месте. Ей предшествовали работы многих ученых: специалистов в области математической статистики, экономистов, социологов, психологов». Ей предшествовали работы многих ученых, включая, помимо специалистов в области математической статистики, также экономистов, социологов, психологов». Сравним сей пассаж с цитатой из книги коллектива авторов (Глудкин О.П., Горбунов Н.М. и др.) «Всеобщее управление качеством», вышедшей за два года до защиты: «Теория всеобщего управления качеством возникла не на пустом месте. Ей предшествовали работы многих ученых, включая, помимо специалистов в области математической статистики, также экономистов, социологов, психологов»». Здесь Патрушев убрал три слова: «включая, помимо» и «также». Согласитесь, будущий глава РСХБ поработал глубоко и оригинально…
Или вот пример со стр.48 диссертации Дмитрия Николаевича. «Система технического обеспечения это приемы и программы, позволяющие обучить персонал владению этими средствами и правильному их применению. Эта система отражает специфику страны и каждого предприятия, связана с национальной культурой и традициями страны. Ее надо создавать самим, перенос опыта или перевод документов на свой язык ничего не даст». Открываем стр.125 книги В.В.Окрепилова «Управление качеством» (М.,1998) и читаем: «Система технического обеспечения — это приемы и программы, позволяющие обучить персонал владению этими средствами и правильному их применению. Эта система отражает специфику страны и каждого предприятия, связана с национальной культурой и традициями страны. Ее надо создавать самим, перенос опыта или перевод документов на свой язык ничего не даст. Как говорится, найди десять отличий… Да и вообще, ссылаться на вузовский учебник при написании диссертации как-то не комильфо. Не принято у порядочных людей и ученых. Впрочем, о чем мы…
Поэтому в докторской диссертации «Государственные и рыночные регуляторы в формировании и реализации промышленной политики: на материалах естественных монополий ТЭК», которую Патрушев защитил уже в 2008 году, он совсем не стесняется. Например, страницы с 15 по 103 и с 328 по 378 (с небольшими отступлениями) представляют собой слегка измененный копипаст текста диссертации Гасана Сафарова «Формирование механизма государственного регулирования естественных монополий в РФ», защищенной в 2005 году. Середина тоже написана с широким использованием сочетания трех клавиш клавиатуры.
Мы уже не говорим о том, что докторская в научном сообществе – это, как правило развитие и вывод на новый уровень темы кандидатской. И почему Патрушев, никогда не имевший отношения к промполитике и ТЭК, вдруг написал на эту тему докторскую… Все и так слишком очевидно.
***
Почему мы вспомнили о патрушевских диссертациях? Пока в банковском секторе – тем боле, в госбанке, на который завязан АПК и продовольственная безопасность страны – есть такие «суперменеджеры», о наличии хоть сколько-нибудь работающей экономики в России говорить не приходится. Чужой бизнес не приобретают, а отнимают, пользуясь исключительно административным ресурсом. Свой развивать неспособны. Обращаться в РСХБ за кредитом, веря, что ты его вернешь, может только идеалист. Уровень коррупции впечатляет – откаты за взятый кредит составляют от 20 до 50% от суммы займа. Не случайно о неспособности банка Патрушева финансировать предпринимательство говорят во всех регионах России. Из-за трудоемкости оформления кредитов малый бизнес уходит в серые схемы, самофинансирование – сетует замглавы Народного Собрания Республики Дагестан, лидер дагестанской «Справедливой России» Камил Давдиев. Уровень финансового менеджмента в РСХБ ушел в минус. Как и бюджетные деньги, регулярно закачиваемые в этот банк. Как пишет телеграмм-канал «Финансовый караульный», за четыре года РСХБ утратил весь свой капитал. «В результате, накопленный убыток на 30 сентября 2017 года составляет уже 206,458 млрд рублей. А собственный капитал банка на ту же дату – всего 178,201 млрд рублей». Такие, вот, достижения. И в том, что страна массово скатывается в бедность, бизнес стагнирует, и только 1 из 5 россиян верит в лучшее в наступившем 2018 году, есть огромная вина Дмитрия Патрушева.
Впрочем, об этом глава РСХБ не думает. Не для того его ставили на это место. Тем более что, как говорят, в ближайшее время его могут направить на усиление РЖД https://wek.ru/dmitriya-patrusheva-perebrasyvayut-na-shpaly. Видимо, железные дороги пока еще работают слишком хорошо.