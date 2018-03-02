Кубанский земельный беспредел под «крышей» судьи без диплома
На прошедшей недавно пресс-конференции в ИА «Росбалт» благодаря заявлению инициативной группы кубанских фермеров мы узнали, что и захватчики их земли в регионе те же самые, и судьи, им благоволящие, те же
Кто вы, судья Хахалева?
Кроме как в Краснодарском крае про судью Хахалеву раньше мало кто слышал. До той самой «золотой свадьбы» дочери, на которой засветились якобы бесплатно выступавшие звезды эстрады первой величины.
Хотя едва ли сегодня подобным удивишь обывателя – и, возможно, никто не полез бы изучать подноготную госпожи Хахалевой, если бы не одно «но». В регионе она прославилась даже не свадьбой, а тем, как она решает судейские споры между фермерами и теми господами, которые по какой-то причине претендуют на их земли.
Все ее решения однозначно не в пользу фермеров – все, как под копирку, даже и в суд идти не обязательно. Понятное дело, что за этим может скрываться личный интерес госпожи Хахалевой – но и задуматься над тем, насколько профессиональна она как судья, как юрист, мы в свое время попробовали.
И, естественно, для начала мы захотели посмотреть – где и насколько успешно училась Елена Хахалева. И вот этот, казалось бы, простейший вопрос мы разрешить не смогли.
По сути, Хахалева сегодня — второй по значимости человек в судебной системе Кубани после председателя краевого суда Александра Чернова, занимающего этот пост больше двух десятилетий. Поэтому профессионализм чиновника на таком посту очень важен.
Как заявил на выше упомянутой пресс-конференции адвокат Алексей Салмин, представляющий интересы фермеров, в настоящее время Седьмым Главным следственным управлением СК РФ уже ведется официальная следственная проверка информации о поддельном характере диплома судьи Хахалевой. По словам Салмина, он передал в СК РФ сведения, которые могут свидетельствовать о том, что в 2000 году Елена Хахалева путем предоставления недостоверных сведениях об образовании стала судьей Динского района, а впоследствии — судьей Краснодарского краевого суда.
Судьей Елена Хахалева была назначена на основании диплома РВ № 523043 о заочном окончании Тбилисского государственного университета по специальности «юриспруденция», выданного в 1991 году. Но по версии, представленной Алексеем Салминым, в этом вузе Хахалева никогда не училась, а копия ее диплома, опубликованная в прошлом году в интернете блогеромОлегом Лурье, является фальшивкой. При этом Салмин показал примеры дипломов тбилисского вуза, выданных в начале 1990-х годов: правая сторона на русском языке, левая – на грузинском. Документ, представленный Лурье, был только на русском.
Но дело в том, что и мы в свое время пытались найти тот самый диплом Тбилисского госунивера – и не нашли, что говорило о том, что имеющаяся у нее бумажка под названием диплом – «липа». Тогда отреагировала почти сразу, заявив, что диплом грузинского университета у нее настоящий. «Я действительно училась в Тбилиси и готова это доказать, – заявила она. – Представлю свои аргументы, когда ответ на мой запрос насчет диплома придет из Грузии через Швейцарию»
Почему оттуда, а не из Тбилиси по месту учебы? Может, есть связи в Альпах, но нет на Кавказе? А как же связи с грузинской мафией – конкретно влиятельным вором в законе Пецо (Реваз Бухникашвили), которые судье давно приписывает молва? Или снова дым без огня?
Не только мы искали диплом Хахалевой. Господин Караулов в своей передаче «Момент истины» рассказал о том, что ректорат Тбилисского государственного университета публиковал в сети письмо, в котором было сказано о том, что «в период с 1985 года по 1995 год диплом на имя Хахалевой Елены Владимировны не выдавался и не был зарегистрирован».
Тот же самый ответ пришел на запрос адвоката кубанских фермеров из Тбилисси и сейчас – не значилось у них такой студентки. Конечно, это не повод сразу «топить» Елену Хахалеву – но, согласитесь, на повод для проверки информации, как минимум, тянет.
Однако, удивительная вещь. Совет судей и Квалификационная коллегиясудей Краснодарского края фактически проигнорировали эту информацию, заявив, что по итогам их проверки никаких претензий к Елене Хахалевой нет. Как следовало из ответов этих органов на запросы общественности, в 1985 году Хахалева действительно поступила в Абхазский университет города Сухуми, а потом перевелась в сухумский филиал Тбилисского госуниверситета (ныне – Сухумский государственный университет в Тбилиси). Хотя изначально утверждалось, что Хахалева окончила именно Тбилисский госуниверситет.
И ведь действительно, до 1993 года существовал сухумский филиал Тбилисского госуниверситета. В 1993 году с началом грузино-абхазской войны филиал университета был переведен в Тбилиси, где в 2007 году преобразован в Сухумский государственный университет, работающий в Грузии и поныне. Поэтому все старые дипломы и другие документы хранились в Сухумском государственном университете в Тбилиси.
И вот она казалось бы истина: «Архивными материалами Сухумского Государственного университета (Грузия, Тбилиси, ул. А.Политковской, 9) подтверждается, что Елена Хахалева (09.09.1968 года рождения, паспорт АГ № 63…37) прошла курс обучения в Тбилисском Государственном университете им. Ив. Джавахишвили по специальности «правоведение». По решению государственной экзаменационной комиссии от 20 июня 1991 года Елене Хахалевой была присвоена квалификация «юрист» и выдан Диплом – РВ №523043». То есть, на официальный запрос получен официальный ответ о том, что судья Краснодарского областного суда Елена Владимировна Хахалева действительно заочно обучалась в Тбилисском Государственном университете (Сухумский филиал) и действительно получила в 1991 году диплом о высшем образовании по специальности «правоведение». Выходит, зря на судью Хахалеву «бочку» катили – по крайней мере, насчет ее образования?
Была ль студентка или нет?
Нет, ребята, не все так просто. Во-первых, в Сухуми есть Абхазский государственный университет(АГУ). А "Сухумского государственного университета", есть такое мнение, никогда не существовало и не существует.
В июле 1989 года грузинская часть преподавательского состава АГУ, поддержанная из Тбилиси, инициировала раздел АГУ на Абхазский государственный университет и на филиал Тбилисского госуниверситета (с этого, собственно, и началось противостояние, приведшее к войне).
Если Хахалева закончила филиал ТГУ в 1991 году, то она поступила в АГУ в 1986 году и, значит, её личное дело должно было лежать сегодня в архиве АГУ. Но раз личного дела Хахалевой в архиве АГУ нет, то, значит, она в АГУ не поступала. Откуда у нее взялся диплом "филиала ТГУ"(если он все же существует в природе)? На ум приходит лишь один вариант – коммерческий. То бишь, диплом в обмен на деньги. Но подтвердить такую версию может только официальная экспертиза, инициированная сверху.
И все-таки, если сухумский филиал ТГУ был открыт в 1989 году, а через два года в ходе грузино-абхазской войны был эвакуирован в Тбилиси, то могла ли Елена Хахалева за этот период обучения освоить специальность юриста, да еще на официальном в этом учебном заведении грузинском языке?
Есть еще целая россыпь вопросов, на которые ответов пока нет. С 1988 по 1991 год Елена Владимировна носила фамилию первого мужа – Требушная, а в справке из СГУ она просто «Елена Хахалева», даже без отчества. Что это, на скорую руку сделанный «официальный ответ» из СГУ? Так сказать, по старой дружбе?
Но в этом случае «друзья» из СГУ явно поспешили, людей насмешив. В «справке» СГУ указаны серия и номер паспорта Елены Хахалевой: АГ № 63… А в Краснодарском крае в то время выдавались советские паспорта, действительно, с серией «АГ», только еще был префикс из римских чисел – II, III, IV, V и т.д. То есть, должно выглядеть так: II АГ, III АГ, IV АГ, V АГ.
Такая же история и с номером диплома. Дипломы советского образца с серией «РВ» вплоть до 1993 года выдавались в вузах Краснодарского края, а дипломы с номерами, начинавшимися на «5» как раз получали в 1991 году выпускники КубГУ, в том числе и биологического факультета. В грузинских вузах также до 1993 года использовали советские бланки дипломов, но с серией «ЦВ».
Еще одна нестыковка. «…Елена Хахалева (09.09.1968 года рождения, паспорт АГ № 63…37) прошла курс обучения в Тбилисском государственном университете им. Ив. Джавахишвили по специальности «правоведение» – это из одной «архивной справки». Но, говорят, есть и другая – точно такая же, но с одним небольшим, но ключевым изменением. В специальности стоит «юриспруденция». Так на кого училась госпожа Хахалева – на «правоведа» или на «юриста»?
Ситуация получила новый виток, когда выяснилось, что прошлой осенью представители Хахалевой обратились с иском в тбилисский суд к Сухумскому государственному университету с требованием подтвердить ее обучение в этом вузе.
Суд рассмотрел этот иск и обязал университет выдать Елене Хахалевой дубликат диплома. Однако, как полагает Алексей Салмин, суд руководствовался заведомо фальсифицированными доказательствами, и если этот факт будет установлен правоохранительными органами Грузии, возможно возбуждение целой серии уголовных дел, в том числе в связи с подделкой диплома Тбилисского госуниверситета.
Представители общественности Кубани настаивают на санкциях в отношении Хахалевой и ее уголовном преследовании уже сейчас. «Мне представляется, что председатель Следственного комитета России или по его поручению иные уполномоченные лица могут поставить вопрос перед Квалификационной коллегией судей Краснодарского края о даче согласия на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности», - сказал адвокат Салмин.
Голос пока еще живого свидетеля
А пока журналисты и общественность пытаются найти хоть какое-то доказательство тому, что судья Хахалева может работать судьей, грянул еще один гром среди ясного неба. Еще один участник пресс-конференции житель Краснодара Камо Степанян, бывший сотрудник одной из компаний Роберта Хахалева (Зилпимиани), бывшего супруга Елены Хахалевой сказал в открытую: «Никто ничего не знает об учебе Хахалевой в Грузии или Абхазии ввиду того, что там она никогда не училась. Грузинского языка она не знала».
«Родственником Роберта Ониковича Зилпимиани является Бухникашвили Реваз Владимирович, более известный как «вор в законе» Пецо, - добавил Степанян. - Он длительное время жил в Краснодаре у Елены Хахалевой, которая много времени проводила в компании Пецо и его грузинских друзей. Супруги Елена и Роберт Хахалевы вместе с Пецо стали активно заниматься бизнесом, для этого на родственников Елены Хахалевой были оформлены фирмы, в которых директором числилась она сама, а главным бухгалтером ее младшая сестра Наталья Хахалева, ныне – судья Арбитражного суда Краснодарского края».
В 1999 году, продолжил Камо Степанян, Роберт Зилпимиани-Хахалев и его грузинские друзья приняли решение оформить Елену Хахалеву судьей, но проблема была в том, что по образованию она была биологом, а не юристом. Тогда было решено сделать Хахалевой поддельные документы: диплом Тбилисского государственного университета, в котором она якобы училась с 1985 по 1991 годы, и справку о наличии пятилетнего стажа работы юристом, которого у нее не было».
По словам Степаняна, в период работы в компании Роберта Хахалева он получил информацию не только о биографии Елены Хахалевой, но и о крупных махинациях в бизнесе ее экс-супруга. «Только при поставке мебели для одного государственного учреждения приписки составили порядка 100 миллионов рублей, государству был нанесен ущерб в особо крупном размере. Деньги были обналичены и через Елену Хахалеву переданы в виде взяток должностным лицам», - заявил Степанян. По его словам, Хахалева лишь формально находится в разводе со своим мужем, а в действительности использует теневые доходы, которые он получает от своего бизнеса.
В 2015 году Степанян попытался уволиться из компании Хахалева, после чего на него было совершено покушение, поскольку он слишком много знал. Два года он скрывался в Ингушетии, затем вернулся в Краснодар, и угрозы ему и его родственникам продолжились. Сейчас Камо Степанян рассчитывает на защиту правоохранительных органов, опасаясь на новые посягательства на свою жизнь.
Что интересно, в канцелярии краевого суда категоричны в том, что Елена Хахалева «достойный член судейского сообщества»: «Чтобы получить статус судьи, претендент на эту должность должен пройти строгую проверку всеми инстанциями – ФСБ, прокуратуры, администрации президента. Там проверяют все, в том числе и подлинность диплома. Потом все эти органы дают заключение о возможности или невозможности назначения на должность. Диплом Хахалевой приколот к ее личному делу». Выходит, слабо проверяют. Или дорого берут за слабую проверку?
В любом случае, сегодня в Краснодарском крае процветает «хахалевщина судебной системы», подвела итог пресс-конференции один из лидеров фермерского движенияЛюдмила Кушнарева. «Благодаря полиции и ФСБ семеро глав администраций поселений были привлечены к уголовной ответственности. Но краевой суд отменяет постановления о возбуждении уголовных дел, и выпускает этих людей на свободу», — добавил ее коллега, фермерский активист Алексей Волченко.
Что же касается Елены Хахалевой, не только в дипломе здесь дело. Ведь если бы она стала судьей без образования и не умела бы вести процессы – одно дело. Но ведь она умеет это делать – только по заказу. Ручной судья – сильный козырь. Для тех, кто ее судьей назначил. И откровенный шаг и мат правоохранительной и судебной системе страны, в которой подобное возможно.
И что еще печальней – уже на протяжении достаточно длительного времени, в течение которого в обществе идут разговоры о статусе и настоящем лице Елены Хахалевой, никто из официальных лиц из серьезных ведомств не сделал ничего, кроме банальных отписок, чтобы действительно пролить свет на эту ситуацию.
Хотя деятельность судьи Хахалевой на самом деле стоит того, чтобы рассмотреть ее под лупой – но давайте для начала хотя бы узнаем: имела ли она вообще на протяжении последних семнадцати лет принимать судейские решения?
«Хахалева» - это профессия или образ жизни?
Есть немало профессий и специальностей, на которых работать можно, лишь получив образование – медицина, армия, безопасность, инженерия и многие другие, от которых зависят жизни и судьбы как отдельно взятых людей, так и страны в целом.
Так вот, судья из той же серии. Как можно 17 лет проводить хирургические операции, ни дня не просидев на лекциях в медицинском институте? Как можно выносить решения в зале суда без соответствующего диплома?
Если госпожу Хахалеву никак не получается «уйти» за ее дела, быть может, это получиться сделать по ее несоответствию занимаемой должности? Для начала. А потом бы и в суд ее – но только уже по другую сторону правосудия. Чтобы на своей шкуре испытать все прелести российской фемиды.
А сейчас в Краснодарском крае процветает этакое средневековая «хахалевщина». Один родственник (друг, приятель, знакомый знакомого) отнимает у фермера землю – тот идет в суд, где его уже ждет госпожа Хахалева с… готовым судейским решением.
Вот и выходит – по бумажкам все вроде как по закону. По факту же выходит средневековый беспредел. Крестьянин посадил огород, урожай за него соберут уже другие. Продадут третьи.
И конца этому нет. Черная дыра какая-то получается для кубанских фермеров. Хотя, если послушать президента в его послании Федеральному собранию, сельское хозяйство перестало быть «чёрной дырой»: «Сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоёвывает международные рынки».
Немножко иносказательно выразился глава государства. АПК – успешная отрасль для больших «дядек», на корню скупающих сельхозугодья под свои корпорации. Мелкий хозяин, фермер, кулак – для корпораций мелкие препятствия на пути к большим достижениям – таким, как завоевание международных рынков.
А такие, как судья Хахалева – это посредники, подписывающие судебные решения в пользу сильнейшего. И именно благодаря, в том числе, и таким «хахалевым», быть мелким или средним землевладельцем на Кубани – это не борьба за урожай. Это борьба за собственное выживание. Причем, в буквальном смысле.
Кстати, если кто не понял о какой стране и каком периоде времени мы рассказываем, спешу заметить – не о прошлом. Пишем о дне сегодняшнем. Российская Федерация, Краснодарский край, 21 век. А все, словно в учебниках про старые времена, когда были помещики, судьи-родственники, крестьяне-холопы и… добрый царь-батюшка, который всегда говорит красиво – но так… бестолково…