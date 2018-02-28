Что хотим, то и воротим
Пользуясь своими приоритетными позициями российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» в очередной раз изменил список вещей, разрешенных к провозу в качестве ручной клади и ввел жесткий контроль ее размеров и веса – и всего лишь для того, чтобы с запозданием вспомнить о репутации и тут же дать обратный ход
А ну-ка покажи свой чемоданчик
Изменения списка можно назвать по-другому – сокращение числа вещей, входящих в так называемую ручную кладь, которую можно брать с собой в салон самолета. Перевозчик предупредил об ужесточении контроля с 15 февраля, причем, «стрелки» за нововведение тут же перевел на самих пассажиров – мол, это сделано исключительно по просьбам трудящихся, а если точнее, в связи с «участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для размещения своей ручной клади в салоне».
А ведь, казалось, отшумели скандалы, связанные с введением багажных тарифов и изменений правил провоза ручной клади в самолетах. Но вот по соцсетям катится новая волна перепостов и возмущений: «Аэрофлот» изменил условия провоза ручного багажа и втрое урезал список вещей, которые можно взять на борт бесплатно, и даже мобильники из него исключил»!
«Сотрудники требуют от пассажиров, чья ручная кладь даже незначительно превышает размеры 55х40х20 сантиметров, вернуться и сдать ее в багаж. Кстати, если норма багажа уже исчерпана, то такая сдача будет платной – 2 500 рублей по России, 50 долларов США на ближних международных маршрутах и 100 долларов на дальних».
«Можно как угодно впихнуть свой любимый чемоданчик выше этих 20 сантиметров – но компанию хрен обманешь, придется сдавать в грузовой багаж. У меня чемодан подходил по размерам – но у него по верху шел выступающий бортик высотой 1,5 см. Все – иди сдавай».
«Меня не устраивает сдавать в багаж чемодан, который проходит по стандартам всех остальных авиакомпаний. Выходит, теперь все пассажиры должны подстраиваться под Аэрофлот?».
Перевозчик все же уточнял, что «не вводит дополнительных ограничений и не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением и приводит стандарты компании в соответствие с федеральными авиационными правилами, в которые были внесены изменения».
В комментариях к этому сообщению пассажиры вспоминают, как было до введения правил: «Просто раньше на регистрации не проверяли ручную кладь. Теперь видимо следить за этим будут очень тщательно».
На самом деле изменения в провозе ручной клади все-таки произошли. Например, «Аэрофлот» исключил из списка разрешенных к провозу сверх 10 кг норме ручной клади, следующие предметы: телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг и печатные издания для чтения в полете. Из Duty Free теперь можно взять покупки только в одном запечатанном пакете, а бесплатный рюкзак, вес которого ранее был не ограничен, должен быть не более 5 кг и не более 80 см по сумме трех измерений. Нормы обычной ручной клади были ограничены габаритами 55х40х20 сантиметров, свойственным по большому счету лоукостерам, а не полносервисным авиакомпаниям.
«Опробовали на «Победе» – теперь и у себя ввели» – пишет в соцсети один из пользователей. Сейчас клиенты авиакомпании жалуются, что в зоне таможенного контроля в Шереметьево, «домашнем» аэропорту Аэрофлота, появились контрольные кордоны, на которых сотрудники требуют от пассажиров вернуться и сдать в багаж ручную кладь, размеры которой даже незначительно превышают те самые пресловутые 55х40х20 см. Это может быть критично для людей, у которых в клади находятся ценные или хрупкие предметы. Пассажирам, желающим приспособиться к новым правилам, советуют летать с вместительными портфелями или дамскими сумками, которые пока не ограничены в размерах. А при покупке новых колесных чемоданов стоит проверять их размеры на соответствие нормам перевозчика. То есть покупателям в магазинах надо смотреть не только на ценники и на качество товара, но и на его габариты.
В общем-то, проблемы как таковой с тем, чтобы сдать вещи в багаж нет. Только вот в тех самых чемоданчиках, которые пассажиры берут как ручную кладь, то есть, чтобы держать при себе, обычно находятся достаточно ценные вещи – те же телефоны, документация, деньги и т.л. И дело не в том, что нельзя без телефона или фотоаппарата потерпеть несколько часов полета – а в том, что за сохранность багажа авиакомпания ответственности не несет.
«Неделю назад улетел в Европу, у меня ручной рюкзак с фототехникой и сумка с ноутбуком. Сейчас на пересадке в Амстердаме и лететь «Аэрофлотом» еще 2 рейса. Если они сейчас устроят геноцид на посадке, то я не знаю даже, что делать. Ведь стоимость всего – примерно 600 тыс. руб., – написал екатеринбургский фотограф Вадим Балакин. В итоге, по его словам, на рейсе Дублин – Амстердам авиакомпании KLM перед посадкой выискивали людей с большими чемоданами и забирали их в багаж. На рейсе Амстердам – Москва практически всех заставляли засовывать кладь в стойку».
А вот пример из другой реальности. Сотрудник нашей редакции только что вернулся из командировки в испанский Бильбао. В Испанию журналист летел авиакомпанией IBERIA – по объемам перевозок у них сравнимый с нашим Аэрофлотом.
Так вот, никаких замеров и взвешиваний багажа не было и в помине – все пассажиры заходят в салон самолета абсолютно с разного размера и объема кладью. Не с чемоданами конечно, свои ограничения есть, но только никого не заставляют с точностью до миллиметра сравнивать свою поелажу с каким то там эталоном. Все достаточно демократично. Что не в залезает в отсеки над головой, стюардессы задирают и складывают в специальные шкафы. То есть все для людей и их комфорта. Никакой грубости, никаких недовольных лиц.
И вот здесь возникает простой вопрос. Если мы так стремимся стать цивилизованной европейской страной, зачем в очередной раз изобретать «велосипед», который уже изобретен до нас и вполне хорошо работает?
Во всем мире есть десятилетиями выработанные стандарты, в том числе, и по размерам ручной клади – так нет, надо выдумать свои, да такие, что, как говорится, не в одни ворота… Как можно стать цивилизованной страной, если там все делается для людей, а у нас – людям назло?
Скоро начнут взвешивать пассажиров?
В принципе, чего греха таить – проблема с загруженностью салона объемной ручной кладью была. Из-за этого между пассажирами время от времени вспыхивали конфликты – когда кто-то забил весь верх своими баулами, а припоздавшему уже некуда деть даже небольшую сумку.
Аэрофлот увидел в этом проблему и нашел способ ее решить, но способ самый легкий – просто уменьшил размеры до тех самых 55х40х20 см.
В списке допустимых предметов, которые можно брать с собой в салон, остались букеты цветов, верхняя одежда, детское питание, костюм в портпледе, лекарства, костыли, кресло-коляска для инвалидов. Все еще брать с собой в салон можно рюкзак весом до 5 кг и размером не больше 80 см по сумме трех измерений или дамскую сумочку.
Если вместе с этой добавкой норма багажа станет больше допустимой, то за перевес придется доплачивать. Сейчас в багаж пассажирам бизнес-класса можно бесплатно сдавать 2 места весом не больше 32 кг каждое. Для тех, кто летит эконом-классам, норма составляет 1 место не тяжелее 23 кг.
И чувствует себя при этом Аэрофлот вполне комфортно – ведь помимо просьб «трудящихся» у них есть еще один «стрелочник». На официальном языке это называется так – авиаперевозчик просто привел свои требования в соответствие с приказом Минтранса РФ, который ведомство выпустило осенью прошлого года. Там как раз предусматривается ограничение по весу ручной клади и изменен список вещей, которые можно взять в дополнение к ней.
То есть, сама авиакомпания как бы и ни при чем – жалуйтесь, ребята в министерство или… на самих себя. А лучше перед вылетом взвесить и проверить размеры вещей заранее – чтоб потом без нервотрепки.
«Следующим шагом компании станет взвешивание пассажиров» – вот так горько шутили пользователи в сети. Другие просто возмущаются: «Я свой сотовый всегда в кармане ношу – при чем тут ручная кладь?!».
«Проблема даже не в габаритах – а в том, что и ноутбук, и планшет, и фотоаппарат по новым правилам ВКЛЮЧЕНЫ в 10 килограмм. Раньше они были сверх». – пишут другие…
«Спасибо «Аэрофлоту» за нововведения», – говорит в сети еще один пассажир. – Понятно, что наболело и достали люди, которые тащат все на борт, но, например, у нашей фирмы возникла проблема с перевозкой телеоборудования. Наша камера с сумкой не проходит по габаритам. «Аэрофлот» предложил единственный вариант – сдать в багаж. Но там, по словам пассажира, за нее никто не будет нести ответственность. Никаких исключений не предложили. Даже если нас шесть человек, и на всех из личной клади три сумки, две из которых проходят по нормам. В итоге мы занимаем меньше места, чем среднестатистический пассажир, но даже это не помогает».
В таких случаях авиакомпания, чтобы обозначить хрупкий багаж, может предложить так называемую ленточку Fragile – однако, по рассказам бывалых пассажиров, стопроцентного сохранения багажа в его первоначальном виде все равно никто не гарантирует. Одна из пользователей соцсетей пишет так: «Сверхпрочный чемодан Samsonite, на котором можно сидеть, прилетел треснутым».
Испытано на себе – не повторять!
Фотограф Виктор Войко на своей страничке в Фейсбуке назвал происходящее жестью. Он согласился с тем, что совершенно правильно ограничивать размер ручной клади по сумме трёх измерений, но «какая умная душа додумалась сделать ячейку шириной 20 см?! Двадцать! Вы правда не знаете, что большинство производителей сумок и чемоданов ручной клади ограничивают толщину 23-24 см??».
Но лучше всего показывает ситуацию описанный Виктором его последний перелет: – «Рейс Москва-Лондон, SVO D. Я часто летающий фотограф, и у меня специально сделанный под меня кейс в 2007-м году для камер. Я не буду описывать количество авиакомпаний, которыми я летал за эти 11 лет, и он нигде ни разу ни у кого не вызывал вопросов. Он чётко влезает в любой overhead и его размер 50x30x24.
Я не буду рассказывать, с каким скандалом я улетал, и как все регистрирующие меня сотрудники на стойке SkyPriority говорили “вас не пустят, ну что вы спорите, сейчас вас вернут и вы вообще не улетите”. Я улетел. Но при мне ваш сотрудник (сотрудник авиакомпании) перед паспортным контролем заворачивал на (платную) досдачу в багаж женщин, чьи сумки (по одной на каждую!) не помещались в вашу ячейку на 1-2 см.
Прилетев в Лондон, я не поленился подняться на этаж вылета и посмотреть, входит ли мой кейс в нормы допуска других авиакомпаний, или мир перевернулся. Да, входит в ячейки Alitalia, Etihad и общей стандартной ячейки проверки ручной клади аэропорта Heathrow. Какого чёрта вы сделали ячейку на 5 сантиметров уже? Аэрофлот, это что за жесть с 20 см и главное, зачем? Чтобы кошмарить пассажиров, которые платят за эконом-класс в Европу по 27-30 тысяч рублей? Моя ручная кладь строго заданных размеров не вызывает вопросов даже у (очень строгих!) easyJet. Только за прошлый год у меня 58 полётов (из них примерно 45 Аэрофлотом), и я теперь без переживаний буду совершать их другими авиакомпаниями».
Но, похоже, почти монопольное положение на рынке отечественных авиаперевозок позволяло Аэрофлоту не печалиться о потери какой-то части клиентов. Государство рядом – поможет. Так что, над пассажирами и их сегодняшним возмущением даже можно слегка поиздеваться.
Всю информацию о новых правилах авиакомпания выложила на сайт и в открытый доступ на своих соцстраничках, и теперь спокойно всех уверяет: «Знание правил авиакомпании сделает ваше путешествие еще более комфортным».
То есть, не услуга по перелету делает путешествие комфортным, а всего лишь знание правил. Что-то типа предупрежден – значит вооружен. Самое время было ждать новых приколов от компании и, они не заставили себя ждать.
Не успел Аэрофлот ужесточить провоз ручного багажа, как тут же взял и его смягчил. В некоторых СМИ говорится о том, что авиакомпания сделала это для сохранения репутации и прислушавшись к массовому недовольству пассажиров на те самые введенные «55х40х20», в обратном порядке увеличив разрешенную глубину любимых чемоданчиков на 5 см.
Хотелось бы верить в то, что в Аэрофлоте действительно умеют прислушиваться к людям и признавать свои ошибки. Но в любом случае первоначальный ход по ужесточению правил может говорить о многом. Например, заставляет задуматься о профессионализме менеджмента одной из ведущих компаний страны. Неужели никто из «специалистов» Аэрофлота, прежде чем сокращать глубину ручной клади до 20 см., не знал, что стандартная глубина дорожных чемоданов – 23-25 см? Или там у менеджеров в другую сторону мозги закручены? Или там все мысли заточены на то, как любыми способами с пассажиров содрать побольше «бабла»?
Вот, к примеру, случай с другим нашим сотрудником, которому так же совсем недавно «повезло» вылетать из Шереметьево «старым добрым» Аэрофлотом. Вот что наш коллега после рассказывал о своих злоключениях: «Мы заранее приехали в аэропорт, прошли все процедуры и сидели в десяти метрах от выхода на посадку в кафе. В кафе мы взяли что то поесть, попить и немного расслабились под звуки местного музыкального сопровождения. Надо сказать что на время объявлений музыка тише не становилась, разобрать что именно объявляют, было проблематично... Спохватившись, что засиделись и подойдя к выходу на посадку, оказалось что она 4 минуты как закончилась ... На вопрос – а как же объявления? Ответ был – типа мы вас сто раз объявляли, так что свободны...
Спорить было бесполезно. Единственно, что можно было в этой ситуации сделать, пока самолет не улетел, и чтобы совсем не пропали билеты – перерегистрироваться на другой рейс. С доплатой. С приличной.
Но самым удивительным выглядело то, что «глухими» мы оказались далеко не одни…».
К чему мы поведали эту историю? А к тому, что здесь появляется некая крамольная мысль. А если авиаперевозчик не просто так создает препятствия своим пассажирам – а, так сказать, с умыслом. Да еще по «предварительному сговору с группой лиц». Например, Аэрофлот и тот же Шереметьево – чем не «группа лиц»? А брать с уже взявшего билет пассажира (с десяти, с сотни, с тысячи пассажиров) еще и доплату за опоздание – чем не умысел?
Мы попробуем разобраться в этом вопросе в одном из ближайших материалов.