Журнал Forbes включил основателя Telegram в список долларовых миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. Этот список пополнил основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Журнал Forbes оценил его состояние в 1,7 млрд долларов
В России выросло число долларовых миллиардеров. Этот список пополнил основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Журнал Forbes оценил его состояние в 1,7 млрд долларов.
Эксперты отметили, что главную роль в переоценке состояния Павла Дурова сыграл рост аудитории Telegram и подготовка к выходу сервиса на ICO.
Даже по самым скромным оценкам, мессенджер Telegram стоит более миллиарда долларов. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя мессенджера составляет не менее 1,7 млрд долларов, но возможности его роста еще не исчерпаны.
Для сравнения, весной 2017 года Forbes оценивал состояние Павла Дурова в 950 млн долларов.