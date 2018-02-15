Нелегкий путь инвестиций
Минфин России оценил портфель региональных инвестиций в специальные инвестиционные контракты более чем в 5 триллионов рублей
Полтора года прошло с подписания первого специального инвестиционного контракта (СПИК) в России, инструмента, который призван стать дополнительным стимулом для инвестиций в регионах РФ. Время показало, что бизнес, готовый вкладывать деньги, в России есть. Замминистра Минфина России Андрей Иванов оценил собранный регионами портфель СПИК более чем в пять триллионов рублей. Инвесторы есть, но не все из них готовы покорно ожидать «в очереди». Пока специнвестпроекты работают только в восьми регионах России. Остальным вступить в борьбу за развитие технологий и рост производства во многом мешает местная законодательная неспешность.
Преференции в обмен на инвестиции
Специальный инвестиционный контракт, он же СПИК, - это соглашение, заключаемое между инвестором и регионом. Иногда кроме этого, подпись на контракте ставит профильное министерство России в качестве гаранта и третьей стороны. Внутри контракта прописываются обязательства, которые берет на себя инвестор: освоить производство заявленной промышленной продукции в заявленный срок, построив заново или модернизировав существующее производство. Причем инвестиции должны составить не менее 750 миллионов рублей.
Регион же со своей стороны обязуется предоставить инвестору поддержку - меры стимулирования, а также стабильность: налоги и законодательство для компании, прописанные в соглашении СПИК, не будет меняться, пока длится контракт. Действует такое соглашение, пока появившееся производство не начнет окупаться плюс пять лет, но не дольше десяти лет.
Инструмент специнвестконтрактов в России на бумаге появился в январе 2015 года, когда вступил в силу федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации». В декабре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев расширил список отраслей где могут работать СПИКи, агропромышленным комплексом (АПК), нефтяной и газовой энергоотраслями.
Инструмент СПИК был призван способствовать появлению в России продукции, аналогов которых в стране нет. Кроме того он стимулирует инвесторов к локализации производства. В обмен государство предлагает бизнесу льготы на налоги, сборы, аренду земли, а также таможенные пошлины, если продукция идет на экспорт. Еще продукция, созданная в рамках СПИК, может поставляться госзаказчикам, в обход конкурсных процедур. Впрочем, на это, как заметил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, могут рассчитывать только 30%, произведенной в рамках специнвестконтракта продукции.
Первопроходцы среди джунглей
Первое соглашение СПИК заключили летом 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Подписи на документах поставили представители швейцарской компании «Еврохим», губернаторы трех регионов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Инвесторы обязались в Волгоградской области возвести Горно-обогатительный комбинат и фабрику. В Пермском крае - построить рудник и фабрику такую же как под Волгоградом. А в Ленинградской - открыть завод по производству аммиака. Общие инвестиции в три проекта составили - 287 миллиардов рублей. Плюс это 3 750 новых рабочих мест.
Второй СПИК в России заключили также на ПМЭФ. Немецкая компания «Claas» взамен на субсидию от государства пообещало вложить 800 миллионов рублей в завод по производству комбайнов в Краснодаре, утроив выпуск техники.
На форуме в Сочи, который проходил осенью 2016 года, инвесторы продолжили заключать СПИК. «ГМС Ливгидромаш» подписал с Орловской областью соглашение о создании производства насосов для нефтепереработки. Там же «Томские технологии машиностроения» в обмен на преференции обязались на базе Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева изготавливать и модернизировать импортозамещающую продукцию для «Газпрома».
Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду
Несмотря на то, что механизм СПИК заработал еще 2016 году, во многих регионах о нем всерьез заговорили только в начале 2017-го. Затем власти определялись, какие именно отрасли готовы развивать с помощью СПИК у себя в областях. Решение требовалось провести через местный парламент, где процесс принятия поправок затягивался.
Так, к примеру, в Петербурге региональный законопроект до сих пор находится на «стадии нулевых слушаний». Такая неспешность уже стоила региону потери имиджевого инвестора. Компания Mercedes-Benz, опасаясь лишиться рынка госзаказов, ушла в Московскую область, которая внедрила «спецконтракты» одной из первых, и уже возводит автозавод.
Оппоненты ратуют за качество законопроекта ибо «другие законы, направленные на привлечение инвесторов, «мертвые», так как «плохо сформулированы». «Очередь из инвесторов в Петербург не стоит, а конкуренты из других регионов не дремлют», - в свою очередь просил поторопиться коллег депутат местного ЗакСа Алексей Макаров.
Тем не менее решения депутатов все еще ожидают два крупных фармацевтических производителя – «Биокад» и «Герофарм». Они уже подписали СПИК со Смольным и Минпромторгом, но они не могут воспользоваться льготами, пока депутаты не одобрят закон хоть в каком-то виде.
Тульская область также не стала торопиться использованием новых инвестиционных инструментов, однако это не было связано с политическими разногласиями внутри парламента, сначала в регионе проработали все тонкости законотворческих моментов, и только после этого начали приглашать инвесторов к участию. Первым СПИКом, одобренным в феврале этого года правительством Тульской области, стал инвестиционный проект «Модернизация производства металлокорпусов», который представила группа компаний «ИЭК». Объем инвестиций в проект составляет около 800 млн рублей, производство создаст 39 новых высокопроизводительных рабочих мест, а налоги от компании принесут в бюджет региона 224 млн рублей. Проект отлично впишется в общую инициативу губернатора Алексея Дюмина по активному развитию предприятий с участием новейших технологий.
Таким образом Тульская область стала восьмым регионом в России, в котором реально заработал новый механизм сотрудничества с инвесторами.
Неспешность оставшихся 78 регионов, где СПИКов еще нет, вице-президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия» Сергей Ореханов назвал не столько проблемой со сложностью поправить региональное законодательство, сколько «субъективными моментами»: «Законодательство не сложно менять. Берите и делайте. Но в России часто так, что один регион впереди, а соседний чуть сзади. Сам механизм СПИК - хороший инструмент. Вопрос будет в правоприменительной практике. Были случаи в России и с другими интересными инструментами, когда на бумаге все хорошо, а когда в регионе меняется власть, инвестору становится неуютно».
Как полагает Ореханов, большинство регионов России не запустили СПИКи, просто потому что не нашли инвесторов: «Контракты подразумевают достаточно крупные суммы. Не каждый регион может найти такой проект, хороших проработанных проектов, их не так много. Хотя конечно, нельзя отрицать, что юридически подготовиться к заключению таких контрактов ничто не мешает».
Вопрос о причинах незаинтересованности большинства региональных лидеров в развитии своих территорий остается открытым, и дело не в несовершенстве конкретного инструмента СПИК. Во многих областях не рассматриваются и другие формы системы поддержки инвесторов. Например, инфраструктурной ипотекой публично заинтересовались пока только в Архангельской, Тульской и Иркутской областях. Эксперты сходятся во мнении, что СПИК - это шанс совершить прорыв и модернизировать наконец устаревшие части производства в удаленных регионах страны. В условиях санкционного прессинга со стороны международного сообщества хороши все инструменты, которые позволят российской экономике привлекать капитал и наращивать собственные объемы производства.