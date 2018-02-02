Меню
Бизнес
Картель пригородного назначения
Бизнес
02 февраля 10:48

ЦБ отозвал лицензии у ПартнерКапиталБанка и Расчетно-Кредитного банка

Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов. ПартнерКапиталБанк по величине активов на 1 января 2018 занимал 469-е место в банковской системе России, РКБ - 184-е место

Фото: tvc.moscow

Центробанк России в пятницу, 2 февраля, объявил об отзыве лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности сразу двух банков. Регулятор прекратил работу московских ПартнерКапиталБанка и Расчетно-Кредитного банка (РКБ).

По данным ЦБ, бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была ориентирована на размещение средств в высокорискованные активы, в результате чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности.

ПартнерКапиталБанк осуществлял «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам. Банк не соблюдал требования в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Во второй половине 2017 года банк проводил сомнительные транзитные операции.

Расчетно-Кредитный банк лишился лицензии из-за нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В пресс-релизе ЦБ сообщается, что деятельность ООО «РКБ» на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов. ПартнерКапиталБанк по величине активов на 1 января 2018 занимал 469-е место в банковской системе России, РКБ - 184-е место.

Материалы по теме
АСВ взыскивает средства с вкладчиков банков-банкротов, снятые до краха организаций
Верховный суд разрешил банкам не выдавать деньги «подозрительным» вкладчикам
Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар альянс»
Сейчас на главной
Горячие новости
Московским школам предложили самим выращивать овощи
Комиссия Московской городской думы по экологической политике предложила школам Троицкого и Новомосковского административных округов создать огороды на своей территории. Собственные огороды позволят обеспечить учеников едой
Авторская колонка
Всё, что сМОК
Мутко — отправить на лесоповал, МОК — в Гуантанамо. Других предложений у меня нет. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не стало точкой во всем этом допинговом идиотизме. Она стало промежуточным восклицательным знаком. Итоги на данную минуту позорны для обеих сторон, и ликовать нам особо нечего.
Орехъ Антон
Горячие новости
Мир тесен
В списке владельцев земли в Курортном районе Санкт-Петербурга оказалась полная тезка матери губернатора северной столицы Георгия Полтавченко. Ранее сообщалось, что землей в Сестрорецке владеют полные тезки главы ФСБ Александра Бортникова и его жены Татьяны
Горячие новости
Установленный в петербургском ЗакСе дресс-код сочли неконституционным
Петербургские юристы и журналисты пожаловались в прокуратуру на спикера Законодательного Собрания северной столицы Вячеслава Макарова, который установил строгий дресс-код для посещения парламента
Горячие новости
Омбудсмен раскритиковала современные книги для детей
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова представила список детских книг, которые «даже взрослым показывать страшно». В «постыдном» списке оказались книги Светланы Лавровой и Игоря Иртеньева
Горячие новости
Суд приговорил экс-губернатора Кировской области к 8 годам лишения свободы
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам лишения свободы. Ранее суд признал Белых виновным в получении взятки от бизнесменов на общую сумму 600 тысяч евро
Авторская колонка
Про приговор Белых
Когда комментировали приговор Улюкаеву, то аналитики называли три причины: где-то перешёл дорогу Сечину или лез в сделки, которые были не его ума дело. Была даже крайне диковинная версия — Улюкаев хотел уволиться до какого-то там положенного срока, а Путину это не понравилось — нельзя покидать корабль добровольно.
Ганапольский Матвей
Горячие новости
200 рублей за час парковки – это не предел
Московские власти анонсировали очередное повышение стоимости парковки на городских улицах. Наибольшее повышение тарифа ожидается в «популярных» у автомобилистов местах. О грядущем повышении стоимости парковки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Горячие новости
Игорю Шувалову напомнили о квартире в Лондоне
Британское подразделение антикоррупционной организации Transparency International обратилось к властям страны с требованием проверить законность покупки недвижимости в Лондоне вице-премьером России Игорем Шуваловым
Горячие новости
В Серпухове подростка убило током после использования смартфона в ванной комнате
В подмосковном Серпухове 13-летняя девочка скончалась в результате поражения электрическим током. Подросток взял с собой в ванную комнату смартфон с зарядным устройством
Горячие новости
Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в получении взяток
Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в получении взяток в особо крупном размере. Приговор экс-губернатору будет вынесен позднее
Горячие новости
АСВ взыскивает средства с вкладчиков банков-банкротов, снятые до краха организаций
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) массово подает иски к клиентам обанкротившихся банков, которые забрали свои вклады до отзыва лицензий у кредитно-финансовых организаций
ЦППК
ЦППК: «проходной двор» ценой в миллиард
Вводимая руководством Центральной пригородной пассажирской компании новая система продаж билетов, на которую уже потрачены колоссальные средства, показывает свою полную несостоятельность как по качеству обслуживания, так и в плане безопасности
Горячие новости
Двое из ларца одинаковых с лица
Двое россиян решили подать в суд на американскую корпорацию Apple. Суть претензий братьев-близнецов из Владимира состоит в том, что технология Face ID на смартфоне iPhone X не различает их лица. Близнецы требуют от корпорации 20 млн рублей
Авторская колонка
Да при чём здесь Гиркин?
Суд в Америке над Гиркиным – это ерунда. И приговор этого суда – ерунда. Неловко давать советы людям, потерявшим родных. Тем более что я гражданин страны, которая и сбила тот самолет. Но все-таки: Гиркин здесь почти не при чем.
Орехъ Антон
Горячие новости
Прокурор Дагестана ушел в отставку после приезда в республику московских следователей
Отставка высокопоставленного силовика совпала с приездом в республику спецкомиссии из сотрудников МВД, ФСБ и Генпрокуратуры
Горячие новости
Верховный суд разрешил банкам не выдавать деньги «подозрительным» вкладчикам
Верховный суд России признал законным отказ банка в выдаче клиенту крупной суммы наличными после окончания срока вклада. Соответствующее решение было принято в ходе рассмотрения жалобы клиента Сбербанка
Горячие новости
В Москве совершено покушение на бывшего совладельца «Носта-банка»
Неизвестные устроили стрельбу в бизнес-центре «Святогор». Согласно последним данным, в результате происшествия ранение получил бывший совладелец закрытого «Носта-банка» Александр Осетров