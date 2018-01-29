Ненасытное жерло «Роскосмоса»
Госкорпорация под кураторством вице-премьера Дмитрия Рогозина постепенно становится главным пожирателем бюджетных денег, почти ничего не давая взамен
А где остальное?
Государственная корпорация «Роскосмос» в 2017 году показала самые худшие результаты по выплатам в федеральный бюджет среди всех ведомств. За прошедший год космическая корпорация внесла в госказну лишь 9,5 млрд из запланированных 52 млрд рублей.
В Министерстве финансов отметили, что из-за низких показателей «Роскосмоса» бюджет не досчитался 43 млрд рублей, которые были заложены в прогноз поступлений. Исполнение по доходам составило всего 18,2%.
И это при том, что из 68 подконтрольных бюджету ведомств 65 прогнозы по доходам оправдали и даже перевыполнили. Что же касается «Роскосмоса», то в Кремле такие цифры, понятное дело, никого не устраивают. В конце прошедшего года помощник президента России Андрей Белоусов назвал «Роскосмос» «ни фига не зарабатывающим» ведомством. А это прозрачный намек на то, что или ведомство не такое, каким оно могло быть, или… люди, которые им руководят – не те.
Но что интересно, отчет от «Роскосмоса» о своей работе за 2017-й звучал вполне бравурно. «20 успешных пусков в интересах государственных и коммерческих заказчиков с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру)… В 2017 году процент аварийности запусков снизился по сравнению с 2016 годом на 0,2%...» – и далее в том же духе. И ни звука об авариях и провалах. А едва ли не главным достижением корпорации посчитали участие в съемках «двух художественных фильмов о героях космоса» – «Время первых» и «Салют-7».
И коннечно ни слова об аварийном запуске с космодрома «Восточный» ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками, который состоялся 28 ноября. Ни слова и о том, что в ходе запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 73 спутниками минимум девять аппаратов не заработали.
За потерянные на провалах этих проектов огромные деньги и потерянный престиж государства семь человек, включая исполнительного директора «Роскосмоса» Андрея Мазурина и гендиректора ЦНИИмаша Олега Горшкова, «приговорили» к… выговорам.
А ведь даже Дмитрий Рогозин, носящийся с корпорацией, как с писанной торбой, согласился с комменатрием одного из интернет-пользователей, который назвал госкорпорацию «Роскосмос» «шелупонью, которая проедает бюджет». И сам же поменял руководству компании – мол, «безаварийный» «Роскосмос» решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а «по вине обстоятельств».
Более конкретны в своих оценках американцы, чьи эксперты предрекли крах «Роскосмоса». «В случае отказа США от покупки у «Роскосмоса» мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5, госкорпорация окажется в тяжелом финансовом положении» – считает американский журналист Мэтью Боднер.
В своей колонке в издании Space News Мэтью Боднер сообщил, что половина бюджета «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей или 24 миллиардов долларов) посвящена пилотируемым программам.
В 2018 году стоимость места для астронавта на «Союзе» вырастет до 81 млн долларов. Журналист подсчитал, что каждый астронавт из США вносит до 5% годового бюджета госкорпорации.
Однако уже в 2019 году НАСА планирует прекратить покупку мест на космических кораблях «Союз». И тогда «Роскосмос», который уже и сейчас слишком дорого обходится государству, станет никому не нужным.
Рожденный летать… летать не может?
А ведь еще летом 2017-го Рогозину было чем похвалиться в целой россыпи своих должностей - рекламируя новый российский лайнер МС-21, он говорил, что это «явный прорыв, очевидный не только нам, но и нашим западным конкурентам».
«Мы создали самолет, который летает …», – сообщил Рогозин.
Он отметил, что новый «самолет лучше своих ближайших конкурентов – это и Boeing-737 MAX, и Airbus A320 Neo». И он, по мнению Рогозина, «безусловно, будущее».
Но пока это лишь слова о завтрашнем дне. А по факту летные испытания самолета уже сдвинуты аж на 2019-й. Да и перспективы его относительно конкурентоспособности, например, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов оценил фразой «едва ли». «На мой взгляд, при определенных условиях МС-21 сможет завоевать свою нишу, причем на рынках тех странах, у которых не очень много денег и у которых сложные отношения с Евросоюзом и США — это Северная Корея или Иран» - сказал эксперт.
В общем, не только на «Роскосмосе» сказывается кураторство Рогозина. Хотя «Роскосмос», который по данным Минфина, отдал в федеральный бюджет в прошлом году 9,5 млрд руб. вместо 52,27 млрд руб., которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений, конечно, позади «планеты всей». Процент исполнения по доходам от «Роскосмоса» оказался самым низким среди всех администраторов доходов федерального бюджета – 18,2%.
Из 9,5 млрд руб., которые «Роскосмос» отдал в бюджет в 2017 году, 8,4 млрд руб. пришлось на «доходы от компенсации затрат государства» – в эту статью тоже может входить возврат дебиторской задолженности прошлых лет.
По большому счету всю свою выручку «Роскосмос» получает от международной космической деятельности: в 2016 году она составила 25,2 млрд руб., чистая прибыль – 2,75 млрд руб. За 2017 год чистая прибыль предприятий «Роскосмоса» возросла кратно и составила около 13 млрд руб., оценивала госкорпорация 29 декабря. Однако, возвращение средств в бюджет идет отнюдь не так радужно.
Конечно, «Роскосмос» является некоммерческими организациями, и извлечение прибыли не является основной целью его деятельности – но все же понимают, для чего создаются такие корпорации: для извлечения «бабла».
Но «бабла» все меньше и в последние годы государство сокращает финансирование «Роскосмоса»: в 2016 году «Роскосмос» как главный распорядитель бюджетных средств потратил из бюджета 201 млрд руб., в 2017 году – 138,1 млрд руб. На 2018 год запланирована сумма в размере 128,7 млрд руб., которая опустится до 120 млрд руб. в 2020-м, следует из сводной бюджетной росписи Минфина.
Уменьшается – это видно, но даже 120-140 миллиардов рублей в год, пускаемые на воздух, сумасшедшие деньги для государства, живущего в эпоху кризиса, санкций, и десятков не реализованных социальных и экономических проектов.
Деньги на космический воздух
Еще в конце 2015 года юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь напоминала Дмитрию Рогозину о его обещании (в апреле 2012-го вице-премьер обещал «дать зуб», если космодром Восточный не будет построен к 2015 году) и требовала от вице-премьера показать документы, согласно которым космодром Восточный был действительно построен, или отдать зуб, сдержав свое обещание.
И публикуя результаты своих расследований по космодрому, заявляла, что по объекту длительное время заключали фиктивные госконтракты. Например, как писала два года назад сотрудница ФБК Соболь, большинство госконтрактов на проектирование различных объектов нового космодрома Восточный от стартового комплекса до автомобильных дорог проходило по фиктивным госконтрактам, строительство объектов велось без подготовленных проектно-сметных документаций и госэкспертиз. Мало того, что это незаконно, подобные нарушения могли сказаться на качестве и безопасности построенных объектов космодрома. Ракета “Союз-2”, не подошедшая по размерам помещению космодрома, лишь подтверждает такие наши опасения.
Например, разработка рабочей документации стартового комплекса космодрома для запуска ракеты-носителя “Союз-2” за 425 млн рублей выполнялась уже после начала строительства этого объекта и судя по госконтракту шла всего три дня - с 15 по 18 декабря 2014 года!
То, что все стрелы за недостатки и нарушения полетели именно в Рогозина не случайно – в основном все «минусы» по стройке относились к тому периоду, когда Рогозин еще не был назначен главным по этой стройке, а за подобные госконтракты отвечал Роскосмос. Но выяснилось, что и при кураторстве Рогозина фиктивные договора не канули в лету. Например, уже при нем заключенный госконтракт, согласно которому, как говорит Любовь Соболь, один из объектов промышленной строительной-эксплуатационной базы космодрома Восточный проектировали всего за 7 (семь!) дней.
Срок проектирования – очевидно нереальный. Очень вероятно, что проектировщику срочно потребовалось получить финансирование до окончания года, отсюда такая спешка. Были ли проведены работы фактически на настоящее время установить по открытым источникам не представляется возможным.
По словам Соболь, она переживала и возмущалась по поводу этого липового госконтракта ровно до того момента, пока не увидела, что и технический комплекс для Ангары тоже оформлен фиктивным госконтрактом. «Ангара» – это вообще надежда всей космической отрасли России. Это ракета не только используется как «грузовик», с ее помощью планируют проводить и пилотируемые запуски. Именно она должна стать заменой «Протону».
Судя по липовому госконтракту, работы по проектированию технического комплекса проектировщики должны будут выполнить всего за 3 месяца. А здесь госконтракт на 250 млн рублей был заключен 25 декабря 2015 года, закончить должны были уже в марте 2016 г. При этом разработка основных разделов проектной документации должна пройти вообще за 5 дней! Это вообще за гранью.
«3 месяца – за это время и детские садики не проектируют (вот тут, например, детский сад на 115 мест проектируют аж за год), а тут важнейший объект для тяжелых ракет-носителей под пилотируемые запуски за три месяца хотят! – писала Любовь Соболь. – Более того, в эфире радио ЭхоМосквы еще в ноябре 2015 года замруководителя ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Андрей Охлопков рассказывал, что проектирование объектов под «Ангару» уже завершено и сейчас приступают к строительству».
«Это еще одно доказательство, что заключенный тогда госконтракт – липовый. Фактически признание в том, что работы по проектированию технического комплекса для «Ангары» велись вообще без официального оформления! – продолжает госпожа Соболь. – После всех этих штук у меня очень много вопросов к Дмитрию Рогозину, который сейчас является главным по космодрому. Как так получилось, что главные объекты космодрома строят неофициально, а госконтракты заключаются с липовыми датами? Что в этой истории больше - бардака или коррупции? Почему Рогозин так и не навел порядок и нарушения продолжаются? Но вряд ли Рогозин ответит мне. Гораздо интереснее, видимо, в тире в стрелялки играть». А отсюда и результат рогозинского кураторства.
Мы не в ответе за тех, кого запустили?
Рогозин занимает свой пост больше 6 лет – с декабря 11 года. Много это или мало? В 46-м Королев был назначен Главным конструктором ОКБ-1 и уже в 50 году (через 4 года) поставил на вооружение первую советскую ракету Р-1. Четыре года прошло между запуском первого спутника и первым полетом человека. За шесть рогозинских лет Роскосмос утратил навыки состыковки программного обеспечения между разгонным блоком и ракетой. При этом Рогозин как бы не при чем, он констатирует произошедшее, максимально отстраняясь от него. Я не я, ракета не моя.
А наши ракеты продолжают падать в океан, не долетев до орбиты – и каждое такое падение это годы пустой работы, миллиарды выброшенных на ветер денег и летящий вниз престиж страны.
Не так давно «Новые известия» анализировали причины неудач нашей космической отрасли в последние годы. И одной из главных указали проблему общей деградации российской науки и высокотехнологичных производств из-за недостатка финансирования на протяжении последней четверти века. И понятное дело, в эту отрасль не спешат молодые специалисты, не говоря уже о серьезных профессионалах.
Не спешат что-то менять и кураторы российского космоса. Слишком много денег давало государство, чтобы переживать за «локальные» неудачи. Хотя, к примеру, «локальная неудача» с вышедшим из строя ангольским спутником в прошлом году в общей сложности стоила 320 миллионов долларов.
Да и «жировать» на американских вложениях, когда янки из безвыходности покупали «места на орбиту» у нас, тоже было легко и приятно – и даже казалось, что так будет вечно. Но вечно не будет – пусть пока без успеха, но США работает над собственными проектами, и когда-то не менее серьезная космическая держава, чем мы, добьется успеха. А наши ракеты будут летать «полупустыми». Если вообще будут летать.
Когда-то в эпоху СССР космос являлся действительно стратегическим направлением. И тогда ракетами и спутниками занимались не чиновниками с пролежнями в одном месте от постоянных заседаний, а практикующие специалисты. Да и ладно бы чиновник командовал космосом – но ведь тот же господин Рогозин, помимо того, что он председатель Наблюдательного совета «Роскосмоса», он курирует массу других направлений: авиастроение, ГО, ЧС, противодействие коррупции, ОПК и т.д. и т.п.
Сфер деятельности, которые находятся под оком Рогозина настолько много и они настолько разнообразны, что вице-премьера журналисты в шутку уже зовут «куратор всея Руси». И здесь возникает вопрос – каким образом один человек может объять необъятное? Ответ – никаким. По крайней мере, какое-то практическое участие в деятельности подконтрольных сфер деятельности он не принимает, ограничиваясь фактически заседаниями, заявлениями и отчетами.
Хотя, надо признать, что среди всех направлений, которые в том или ином качестве курирует Рогозин, космос выделяется особо – потому что здесь вице-премьер обладает определенными реальными полномочиями, а значит, теоретически, должен нести за что-то ответственность.
Соответственно, все провалы «Роскомоса» последних двух лет — несомненная заслуга господина Рогозина. Хотя почему именно последних двух лет? В должности вице-премьера чиновник де-факто курирует космическую отрасль с декабря 2011 года. Это решилось на встрече с тогдашним премьером, на которой обсуждался ряд космических аварий.
На ней Владимир Путин отметил: «Я даю время до конца января, после чего по моему поручению будут проводиться выборочные проверки в системе безопасности объектов, находящихся в ведении «Роскосмоса» и других подведомственных отраслей».
Рогозин вызов принял и пообещал весьма суровый подход к случаям с нарушения безопасности на объектах «Роскосмоса»: «На этом мы закончим этот вопрос, и будет в этой сфере наведен элементарный и достаточно жесткий порядок».
Если даже не говорить подробно о провале ряда определяющих для отрасли проектов, таких как ракета «Ангара», потеря лидерства на рынке космических запусков («Протон» уступил Falcon 9 Илона Маска), модуль «Наука» для МКС, новая лунная программа, то и элементарного порядка в отрасли за годы кураторства Рогозина не прибавилось.
Зато не убавилось заявлений типа такого: «Российская космонавтика, вырвавшись из этой пелены поражений, обидных аварий и катастроф, стабилизировав вопросы качества, сделала качественный рывок дальше в создании новейших технологий».
То есть человек, курирующий стратегическую для любого государства отрасль, по сути, ничего в ней не смыслит. Ему дают готовые цифры, он по ним и говорит. «Сегодня мы подарили всей нашей стране праздник!» – сказал чиновник 4 декабря 2017 года сразу после запуска с космодрома Восточный ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой из 19 спутников. А в это время «Фрегат», который, как выяснилось, перепутал небо и землю, уже падал в воды Атлантического океана в районе Исландии.
Вообще, Рогозин выступает часто, обещает много – даже порой грозит кому-то. Например, после одной из аварий в 2016 году Дмитрий Рогозин заявил, что принятые меры будут носить «жесткий» характер (прямо как в 2011 году, когда он только брал в руки космические бразды). Сама авария стала следствием «системных ошибок» в «Роскосмосе», добавил Рогозин. Однако, не сам ли Рогозин является главной системной ошибкой «Роскосмоса»?
И при всем этом, что «Роскосмос» становится все больше обузой бюджету, друзья и близкие главного космического куратора внутри компании вполне успешно делают бизнес.
Например, должность главного специалиста по обеспечению деятельности Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» занимает некто Марат Файзуллин.
До того как занять эту, несомненно, важную должность, тот пытался делать свой бизнес. Он был учредителем компании «Крафт». На госслужбе Файзуллин осуществлял закупки подарочных клинков от «Златоустовской оружейной фабрики» для ветеранов ВПК – и для личной коллекции Рогозина.
В структуру «Роскосмоса» входит НПЦ имени Хруничева вместе со своим спортивным центром. Это множество объектов недвижимости: СК «Фили», ДВС «Фили», СК «Конструктор», СОК «Звезда», ДК им. Горбунова и бизнес-отель «Протон». Заведует всем этим богатством Геннадий Гавриленко, а его первым заместителем является Денис Дылдин (муж Ларисы Дылдиной — родной сестры Валентина Масенкова). В настоящий момент почетную должность секретаря наблюдательного совета государственной корпорации «Роскосмос» занимает Валентин Масенков. Этой должностью он пользуется, не стесняясь.
О биографии самого Геннадия Гавриленко могут рассказать соцсети, в которых он не постеснялся указать в числе родственников Нелли Серебрякову – мать Татьяны Рогозиной. Оказалось, что она приходится ему тещей, а Надежда Серебрякова, свояченица Рогозина, соответственно, женой. Кроме того, выяснилось, что брат Геннадия Игорь сейчас также занимает в СКПЦ Хруничева неплохую должность начальника отдела по организационному и корпоративному развитию.
В общем, чрево «Роскосмоса» круто повязано на родственно-дружеских связях, а его руководители и кураторы занимаются банальным очковтирательством. Но только ведь падающие в океан ракеты и спутники от мировой и российской общественности не утаишь. До каких пор «сильный президент сильной страны» будет слушать откровенное вранье своих подчиненных? Пока не наступит момент, когда мы у американцев начнем покупать места на орбиту – а не они у нас?
Если многое у нас в стране решается методом ручного управления – почему президенту самому не взять погибающую отрасль в свои руки? Возможно, его фразы о «жестких мерах» к виновникам неудач заставят хоть кого-то шевелиться. А Дмитрия Рогозина с космической отрасли стоило бы разгрузить. Глядишь, придет время и, наши ракеты опять… полетят, вызывая зависть и восхищение всего мира. Если еще не поздно…