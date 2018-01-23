«РуссНефть» попросила налоговые льготы для восьми своих месторождений
Совладелец компании «РуссНефти» Михаил Гуцериев обратился в Министерство энергетики РФ с просьбой снизить налоги для восьми месторождений компании. Снижение налоговой ставки позволит компании не останавливать добычу нефти и сохранить рабочие места
Совладелец компании «РуссНефти» Михаил Гуцериев обратился в Министерство энергетики РФ с просьбой снизить налоги для восьми месторождений компании. Снижение налоговой ставки позволит компании не останавливать добычу нефти и сохранить рабочие места.
Речь идет о восьми месторождениях «РуссНефти» в Ханты-Мансийском автономном округе. Одно из них – это Восточно-Каменное месторождение, которое находится в «труднодоступных участках местности» и удалено от действующей инфраструктуры, сообщает РБК.
Извлекаемые запасы месторождения составляют 61,5 млн т, а пик годовой добычи должен составит 1,8 млн т при инвестициях в размере 51,5 млрд рублей. В своем письме в адрес Минэнерго Михаил Гуцериев отметил, что в настоящее время разрабатывать это месторождение нерентабельно, однако запуск проекта позволит создать новые рабочие места и «условия для промышленного развития территории».
Что касается оставшихся Варьеганского, Рославльского, Чухлорского, Егурьяхского, Южно-Егурьяхского, Восточно-Голевого и Черногорского месторождений, то добыча там снижается, а их разработка приведет к убытку в размере миллиарда рублей в текущем году.
«РуссНефть» рассматривала вопрос об остановке нефтедобычи на своих месторождениях, однако это приведет к увольнению тысяч сотрудников и росту социальной напряженности.
Если же правительство предоставит налоговые льготы, то «на Восточно-Каменном месторождении компания добудет 18 млн т нефти и заплатит государству 153 млрд рублей дополнительных налогов, а в Радужном и Новоаганске — сохранит рабочие места».
В прошлом году аналогичные льготы для своих обводненных месторождений пытались выбить «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». В итоге правительство снизило НДПИ только для Самотлорского месторождения «Роснефти».