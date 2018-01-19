Власти Франции разрешили Сулейману Керимову ненадолго съездить в Россию
Французские власти разрешили российскому сенатору Сулейману Керимову посетить Россию. Следователь позволил ему навестить близкого родственника, однако эта поездка должна быть короткой
Французские власти разрешили российскому сенатору Сулейману Керимову посетить Россию. Следователь позволил ему навестить близкого родственника, однако эта поездка должна быть короткой.
«Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно», - сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, слова которого приводит ТАСС.
Во Франции в отношении бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова расследуется уголовное дело об отмывании средств и неуплате налога на недвижимость. Керимов был задержан в ноябре 2016 года в аэропорту Ниццы, но затем его отпустили под залог в 5 млн евро при условии сдать паспорт, не покидать Францию и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.
По версии следствия, Сулейман Керимов мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро. Деньги отмывались путем покупки виллы, которые в дальнейшем были оформлены на подставных владельцев. Стоимость вилл на Лазурном берегу была занижена примерно на 400 млн евро с целью ухода от уплаты налога на недвижимость.