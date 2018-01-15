Российские бизнесмены принимают меры, чтобы не попасть в новый санкционный список
Российские бизнесмены принимают меры, чтобы избежать последствий попадания в новый санкционный список, который готовит администрация президента США Дональда Трампа
Российские бизнесмены принимают меры, чтобы избежать последствий попадания в новый санкционный список, который готовит администрация президента США Дональда Трампа. В список «нежелательных» лиц планируется внести приближенных к Владимиру Путину людей и их родственников – всего 300 человек.
В настоящее время министерство финансов США завершает работу по подготовке первого официального списка российских бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину. Фигурантам списка грозят визовые и экономические санкции.
Агентство Bloomberg сообщает, что бизнесмены, не дожидаясь публикации списка, заранее пытаются защитить свое состояние и репутацию. Ряд предпринимателей проводят «стресс-тесты» на возможные последствия от санкций, а другие избавляются от активов в американской юрисдикции.
Другие кандидаты на попадание в санкционный список обратились к бывшим сотрудникам Минфина США и Госдепа, которые занимались санкциями, с просьбой помочь не оказаться в итоговой редакции реестра.
Бывший сотрудник Госдепартамента Дэн Фрид признался, что ему поступило такое предложение от российских бизнесменов, но он отказался им помочь.
В список «приближенных к Владимиру Путину лиц» могут войти более 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Вместе с родственниками их число может достигнуть 300. В конгресс этот список должен будет попасть до 29 января 2018 года.
Попадание в этот список не означает автоматического попадания под санкции, но делает риск такого развития событий существенным.
Политологи отмечают, что из-за активной санкционной политики США в отношении России многие бизнесмены стали считать личное знакомство с Владимиром Путиным «токсичным активом», хотя ранее хорошие отношения с главой государства считались гарантией успешного бизнеса.