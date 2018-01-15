«Банальное рейдерство»
22 декабря наше издание рассказало о том, как государственный «Россельхозбанк» банкротит перспективные компании и забирает их в пользу близких руководству этой финансово-кредитной организации людей. В качестве примера мы выбрали историю с предприятиями крупного независимого алтайского агрохолдинга «Изумрудная страна». Но может, эта история – исключение из правил, а в остальных регионах России деятельность РСХБ прозрачна, законна и направлена на подъем отечественного АПК? Увы, это совсем не так.
Не дай бог иметь таких друзей
Выступая 7 декабря на парламентских слушаниях в Государственной Думе по вопросы развития сельских территорий, директор подмосковного совхоза им.В.И.Ленина (и кандидат на пост президента РФ от КПРФ на выборах-2018) Павел Грудинин подверг резкой критике госполитику в отношении поддержки села. Львиную долю господдержки получают именно гигантские агрохолдинги, – заявил он. Которые отнюдь не составляют основу развития сельских территорий и никогда не будут заниматься селом в реальности. Почему? Да потому что их конечные бенефициары зарегистрированы в оффшорах. Куда и уходит вся прибыль.
Хотя субсидии от государства и льготные кредиты (от РСХБ) они получают регулярно. А малые хозяйства и фермеры из-за этого не могут получить стимул к зарождению и, тем более, развитию. Об этой тенденции говорят и эксперты. Так, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Василий Узун отмечает, что в последние годы доля личных подсобных хозяйств сократилась: если раньше она превышала половину, то теперь едва достигает трети. «Доля организованных фермеров растет, но она растет с нуля, и сейчас составляет всего 11 процентов».
Причина, по его мнению, очевидна. Крупные банки не горят желанием работать с малыми предприятиями. «Даже «Россельхозбанк», который обязан это делать, пытается по возможности увильнуть, предпочитая крупных клиентов», – констатирует Узун. Ситуация усугубляется тем, что по новым правилам банки наделяются полномочиями самостоятельно отказывать заявителям в льготных кредитах по самым различным основаниям. И новые правила субсидирования кредитов, вступившие в силу с 1 января 2017 года, по которым на долю малого бизнеса должно приходиться не менее одной пятой от всех субсидий, тенденции не переломили.
При этом РСХБ давно уже превратился в очередную «черную дыру» почти неживой российской экономики, которую государство ежегодно накачивает деньгами налогоплательщиков. Нашими с вами деньгами банку под руководством Дмитрия Патрушева правительство щедро компенсировало фактически полную потерю капитала. В 2014-м РСХБ получил 30 млрд рублей, в 2015-м еще 78,8, в 2016-м «всего» 8 млрд, в этом году 30 млрд и столько же запросил на 2018-й год.
Напомним, что сын экс-главы ФСБ Николая Платоновича Патрушева рулит главным сельхозбанком страны уже 8 (восемь!) лет. Хотя слово «рулит» здесь вряд ли уместно – слишком плачевны оказались плоды администрирования Патрушева-младшего. Так, несмотря на то, что за первые 5 лет государство вложило в банк 250 млрд рублей(!), к 2015 году РСХБ «дорабатывается» до рекордного убытка почти в 70 млрд рублей против 45,4 млрд рублей годом ранее. Но Правительство России ничего не видит в упор: доведший банк до такого состояния Патрушев награждается почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в системе АПК. Более того, Ассоциация российских банков присудила ему победу в ежегодной номинации «банкир года». Обращает на себя исключительно конъюнктурный характер формулировки – Дмитрия Николаевича награждают за исключительные успехи в работе в условиях антироссийских санкций.
В 2017 году ситуация немного меняется, РСХБ заявляет уже о чистой прибыли в 1,7 млрд рублей. Но за счет чего? Скорее всего, благодаря новым вкладам (рост на 29%) и процентам, получаемым по выданным кредитам (общий объем кредитования предприятий АПК вырос на 2,9%).
При таком «умелом» управлении, когда банк живет исключительно за счет денег вкладчиков и бюджетных вливаний, тематика рейдерства выплывает сама собой. Благо, если посмотреть со стороны, у РСХБ для этого имеются все условия: закредитованные заемщики, мощная группировка в банке, которая может подготовить формальные основания для «перехода» собственности от одних хозяев к другим, авторитетное прикрытие в виде связей, которые, надо думать, есть у Патрушева-старшего. Наконец, «ручные» исполнители в виде нечистоплотных сотрудников ФСБ, МВД и Прокуратуры, и союзники-партнеры в лице прикормленных политиков, чиновников Минсельхоза и связанных с ними структур, в нужный момент «поднимающих тему» и возбуждающих уголовные дела под надуманными предлогами.
Это отлаженная система, которая действует уже много лет. И судьба «Изумрудной страны» лишь один из результатов рейдерской активности псевдорадетелей российского аграрного комплекса. Покажем, как применялась эта же схема в других ситуациях.
Разгром куриного царства
Нет, речь пойдет не об ОАО с таким названием, входящим в ОАО «Группа «Черкизово». Жертвой рейдеров из РСХБ пало, пожалуй, одно из самых современных и перспективных птицеводческих и перерабатывающих хозяйств в стране – «Акашево» (Республика Марий Эл).
История превращения «Акашево» из «убитого» птичника в лидера отрасли такова. В 2006 году бизнесмен Николай Криваш приобрел заброшенную птицефабрику, на базе которой начал реализацию проекта современного комплекса по выращиванию птицы, переработке мяса, а также первого в Поволжье племенного репродуктора I-го порядка кур мясных пород. К 2012 году инвестиции составили 7 млрд рублей (2,5 млрд собственных денег), на новых производствах трудилось более полутора тысяч рабочих. Производство готовой продукции составило 80 000 тонн в год. К 2016-му году птицефабрика занимала 7-е место в стране по выпуску мяса, была системообразующим предприятием АПК Марий Эл. Всего в проект было вложено 38 млрд рублей, в том числе 28 млрд заемных средств. В основном, взятых у РСХБ.
Экономический кризис, поглотивший Россию в 2014 году, нанес серьезный ущерб бизнесу г-на Криваша. Обслуживать кредиты становилось все труднее. Согласно бухотчетности, к концу 2015 года на 20% вырос объем долгосрочных и почти в 2 раза краткосрочных кредитных обязательств. На 60% выросла себестоимость продаж. Выручка в 14,6 млрд не закрывала появлявшиеся финансовые дыры. Начались невыплаты контрагентам. Те обратились в суд. Пошли разговоры о возможной продаже бизнеса, их, как говорят, инициировало ФСБ. Так, сотрудники службы в государственных учреждениях под видом сотрудников этих организаций приглашали в отдельный кабинет работников этих структур и, предъявив удостоверения работников ФСБ, требовали, подчас с угрозами, дать показания против Николая Криваша. Аналогичные действия проводились и с компаниями поставщиков. К ним зачастили псевдопроверки, в ходе которых также поднималась тема дачи показаний против руководства «Акашево». Можно предположить, что и сын, и отец Патрушевы были в курсе этих действий.
9 декабря 2916 года в отношении владельца «Акашево» сотрудниками регионального управления ФСБ возбуждается уголовное дело №601824 по ч.4 ст.159 УК РФ. Обвинение становится венцом кампании, развернутой против г-на Криваша еще в 2015-м году. Очевидно, что возбуждение дела – это главный элемент давления на собственника.
Работа силовиков, банкиров и чиновников по «Акашево» идет по плану «Б». То есть когда владельца заставляют отказаться от актива не в пользу структуры РСХБ, а в пользу сторонних лиц. В данном случае, несмотря на отсутствие каких-либо нарушений и полностью выдуманный характер дела, Криваш уступает свой бизнес крупному холдингу, связанному с главой Минсельхоза России – компании «Агроактив». Ее контролирует структура семьи министра сельского хозяйства России – «Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева». Единственным учредителем «Агроактива» является некая Мария Александровна Лисицына, в бытность Ткачева губернатором Кубани работавшая в его администрации. Перспективный проект, в который, повторимся, вложено почти 40 миллиардов рублей, переходит в другие руки. Его судьба сегодня – под большим вопросом: 2016 году предприятие впервые за свою историю ушло в убыток, составивший 4,5 млрд рублей! При этом непокрытый убыток увеличился в 100(!) раз, а валовая прибыль сократилась в 60. Почти на 50% увеличились краткосрочные обязательства. Ущерб от действий криминального спрута из числа работников госбанка и силовых структур для сотрудников холдинга, для государства в лице регионального и федерального бюджета также очевиден.
И что интересно – допустим, «отжали» бизнес у законных владельцев, передали новым, «правильным». Казалось бы, Криваша должны оставить в покое. Куда там! Он заочно арестован за дачу мифической взятки и объявлен в федеральный розыск, и никакие протесты адвокатов и ссылки на закон отечественной Фемидой не учитываются. Более того, Мосгорсуд счел законным проведение обыска даже у некоей родственницы бизнесмена, которая якобы могла уничтожить какие-то доказательства его вины. Конечно, по итогу никаких улик найдено не было. Но обвинения не сняты. Нерушимый блок сотрудников ФСБ, подписавшихся под это дело, и РСХБ, очевидно, намерен добить предпринимателя.
Глубокое «Синее море»
В августе 2014 года УФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех бывших топ-менеджеров ОАО «Сочинский рыбокомбинат» и бывшего учредителя ООО «Рыбопромышленный холдинг «Синее море» Юрия Исаева по подозрению в незаконном получении кредитов в ОАО «Россельхозбанк» на 1,2 млрд руб. Согласитесь, схема очень сильно совпадает с использованной в Марий Эл. Есть, правда, одно отличие: РСХБ фигурирует уже в качестве пострадавшей стороны.
Бизнесменов обвинили в том, что они якобы в 2010 году предоставили банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и незаконно получили кредиты. Более того, им тут же вспомнили два эпизода – один, связанный с получением компенсаций в 200 млн рублей за изъятую недвижимость на участках под стройки сочинской Олимпиады (по мнению банка, эта сумма должна была поступить на счета РСХБ, а не оставаться в распоряжении «Синего моря»). И второй эпизод – поручительство «Синего моря» по кредитам на 2 млрд рублей, которые взяло на развитие в 2007-2010 года ООО «ПК Крымский консервный комбинат». Якобы, вдруг «прозрели» 7(!) лет спустя в банке, при выдаче этих кредитов стоимость активов была сильно переоценена. Вы верите, что в РСХБ могли выдать кредит, не проверив информацию о заемщике? Конечно, нет. Значит, банк в любом случае «в теме». И деньги сомнительному заемщику давал сознательно.
Что характерно – требования на сумму уже 4(!) млрд рублей для включения в реестр кредиторов подали сам РСХБ и аффилированное с ним ООО ТД «Агроторг». В итоге, активы компаний ушли банкирам. Как писали журналисты одного из СМИ, занимавшихся расследованием деятельности руководства РСХБ, «вместо развития российского сельскохозяйственного рынка путем кредитования аграриев топ-менеджеры Россельхозбанка занимаются банальным рейдерством».
Как нарастить мясо
А вот еще одна история, произошедшая с РСХБ в Бурятии. Здесь пущена в ход другая схема родом из 90-х. «Россельхозбанк» усиленно, на 1,8 млрд рублей кредитует ОАО «Бурятмясопром», он же Улан-Удэнский мясокомбинат. Причем делает это из года в год – в 2007 году вдруг обнаружилось, что РСХБ принадлежало 40% акций предприятия. Например, по данным отчета за III кв. 2007 года, банк 25 июня выдал один кредит на 200 млн рублей и два кредита по 140 млн рублей. Спустя два месяца, в августе 2007, в «Бурятмясопром» ушел еще один транш в 160 миллионов. Срок кредитования был небольшим, 18 месяцев.
Совместно с менеджерами завода банкиры рассказывают о светлых перспективах, подъеме предприятия и т.п. Однако нового оборудования не закупали, а работники стремительно увольнялись, поговаривая о неминуемом банкротстве. Сотни миллионов куда-то сгинули (выведены руководством? А РСХБ не знает? Вряд ли. Выходит, что банк тоже попользовался госденьгами?).
В пользу этой гипотезы говорят последовавшие затем события. В РСХБ вдруг предлагают «рецепт спасения» незадачливого предприятия. Банк учреждает ООО «Бурятмяспром» (без буквы «о»), в которое должны быть выведены «чистые» активы, а старое ОАО подает на банкротство. При этом банк контролирует все долги, ставит своих людей на управление и историю наружу не выносит. А деньги…наверное, поделены между теми, кому положено.
Однако при ее реализации банк настолько зарвался, что на это обратили внимание местные налоговики. Согласно плану, ОАО, являясь должником РСХБ, отдает ему почти все свое имущество в качестве отступного по невыплаченным кредитам. 20 ноября 2008 года банк, в свою очередь, отдает это имущество новому ООО. Примечательно, что передача имущества в качестве отступных произошла за 19 дней до заявления о банкротстве. То есть на процедуру банкротства акционерное общество «Бурятмясопром» отправлялось только с долгами, не имея за душой ничего более.
Так вот, Межрайонная инспекция ФНС это заявление опровергла – иначе бюджет терял сотни миллионов рублей налогов. Представители Россельхозбанка попытались объяснить в суде свои действия. Дескать, на момент заключения договора они не знали, что «Бурятмясопром» «может в ближайшее время стать несостоятельным». Замечательно — главный кредитор предприятия, у которого задолженность составляет миллиарды рублей, не знает о финансовом состоянии своего заемщика!
И что интересно, несмотря на решение суда, несмотря на заявления налоговиков о том, что ситуацией интересуются силовые структуры, РСХБ… продолжил кредитование БМП, этого, как горько шутят в Улан-Удэ, «финансового офшора». А значит, он был заинтересован в этой схеме. Налицо только забота о собственном кармане и хищение средств. Какое тут развитие АПК…
…15 июня 2013 года новый глава федерального минсельхоза Николай Федоров торжественно открывал обновленный БМП. В проект, начиная с 2011 года вложили 1,7 млрд рублей. И снова по линии банка Патрушева! Естественно, что о пропавших шесть лет назад сотнях миллионов кредитов уже никто в РСХБ не вспоминал.
Высокий сахар
Примерно в то же время РСХБ забирает целый ряд сахарных заводов группы «Евросервис» в Краснодарском крае (4 площадки). По данным деловых изданий, эти предприятия перерабатывали до 19 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки, выдавая более 200 тысяч тонн сахара в сезон.
В РСХБ группа «Евросевис» кредитовалась солидно: 60% от общего объема кредитов или 390 млн USD. Из-за мирового и, соответственно, внутрироссийского финансового кризиса обслуживать кредиты не смогла. О реструктуризации в банке и слышать не хотели. Зато в РСХБ немедленно заявили о том, что готовы рассмотреть возможность войти в капитал сахарного кластера. Проще говоря, взять в счет долга заводы. Четыре площадки были оценены примерно в… 65 млн USD. Они должны были перейти новому собственнику, компании «Маяк» из Ейска, которая, конечно же, по случайному стечению обстоятельств, совершенно спокойно будет гасить долги «Евросервиса» за счет… новых кредитов, которые кубанцам выдаст местное отделение РСХБ.
Писать о разрушительных для отечественного АПК и российской экономики схемах «Россельхозбанка» можно бесконечно. И даже льготное кредитование не исправит репутации этой «черной дыры» отечественного банковского сектора. У РСХБ нет цели реально помогать селу. Патриотически настроенные и профессиональные менеджеры не могут предлагать кредитный продукт, о котором очень сочно высказался Секретарь Федерального совета «Партии дела», отстаивающей интересы российского сельхозмашиностроения и АПК Алексей Лапушкин: «Россельхозбанк» года два назад поднял кредиты до 28%. И было шикарное письмо, по-моему, гендиректора холдинга «Русское молоко» губернатору Московской области Алексею Воробьеву: «Россельхозбанк» предлагает нам по уже существующему кредитному договору ставку 28% годовых. Предполагаю, что по такой ставке надо переходить с выращивания картофеля и зерновых на выращивание конопли. Что посоветуете?» И действительно – под кредиты государственного «Россельхозбанка» под 28% не выращивается ни одна сельхозкультура. Кроме, наверное, тех, что попадают в поле зрения наркоконтроля».
Как неоднократно отмечали российские СМИ, «очевидно, топ-менеджеры филиалов Россельхозбанка уже давно превратили РСХБ в средство для собственной наживы. Видимо, только со сменой всего руководства банка хищения в РСХБ смогут прекратиться». Конечно, если при этом удастся разорвать связку между РСХБ, с одной стороны, и прикормленными силовиками и чекистами, с другой.
От себя добавим: от кредитов «Россельхозбанка» страдают не только фермеры и хозяйства. Россияне в разных регионах страны на своей шкуре почувствовали, что такое кредит, который ты никогда не брал. Фальшкредитами в РСХБ тоже занимаются
Но об этом, а также о нравах, царящих в банке Дмитрия Патрушева, мы расскажем в следующий раз.