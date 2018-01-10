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10 января 16:10

Под Петербургом обнаружили элитный поселок, в котором проживают «друзья Путина»

Активисты антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» обнаружили в Ленинградской области элитный поселок, к которому могут иметь отношение бизнесмены Юрий и Михаил Ковальчуки, которых входят в список друзей Владимира Путина

Фото: big-okun.ru

Активисты антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» обнаружили в Ленинградской области элитный поселок, к которому могут иметь отношение бизнесмены Юрий и Михаил Ковальчуки, которых входят в список друзей Владимира Путина.

Борцы с коррупцией сообщают, что на землях сельхозназначения на берегу реки Вуокса в нарушение норм Водного кодекса построены коттеджи с бассейнами, которые перекрыли доступ к водной артерии.

Элитный поселок на Вуоксе находится в 15 км от легендарного кооператива «Озеро», членами которого являются президент и его близкие соратники. Автор проекта «Муниципальный сканер» Михаил Маглов сообщил «Радио Свобода», что на берегу этой реки построили коттеджи лица, приближенные к президенту Владимиру Путину.

По данным борцов с коррупцией, минимум три жильца поселка напрямую связаны с предыдущим «корпоративным поселком Ковальчуков» около курорта Игора. Согласно данным Росреестра, землей в поселке на реке Вуокса владеют директор «Газпром инвеста» Михаил Левченков, гендиректор «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (бывший «Лентрансгаз») Георгий Фокин и еще один выходец из «Лентрансгаза» Ульви Касимов. Часть участков записана на них, а часть – на их детей.

По словам Маглова, еще одни жителем элитного поселка с самой большой усадьбой является владелец компании «Р-индустрия», крупнейшего подрядчика РЖД, Владимир Васильев. Бизнесмен также является владельцем компании «Игора Драйв», которая строит возле курорта «Игора» гоночную трассу вместе с Ковальчуками и с Михаилом Шеломовым (предполагаемый племянник Владимира Путина).

Борцы с коррупцией отмечают, что поселок на реке Вуокса стоит на землях сельскохозяйственного назначения и строить усадьбы на них запрещено. Снимки со спутников запечатлели, что жители поселка явно не занимаются сельским хозяйством, зато имеют шикарные коттеджи с бассейнами.

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