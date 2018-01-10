Картель пригородного назначения
Потенциальный переход ЦППК в частные руки с сохранением всех государственных дотаций, странные конкурсы без понижения цены и по-прежнему убогий сервис для пассажиров – кто наживается на компании, которая по мнению ее руководства, убыточна?
Электричка станет частной?
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), которая является оператором подмосковных электричек, скоро перейдет в частные руки. Вслед за «Российскими железными дорогами» свою долю (76 акций, или 25,33%) в ЦППК продает правительство Московской области. Доля в ЦППК будет продана двумя лотами по 38 штук (12,665%). Стартовая цена каждого лота составляет 1,04 млрд. рублей.
В начале ноября РЖД продали 25% ЦППК компании «Маршрутные системы». Пакет акций ушел по цене вдвое меньше стартовой цены – всего за 2,3 млрд. рублей. Счастливый покупатель – компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей, была зарегистрирована в октябре 2017 года. Владельцем «Маршрутных систем» является малоизвестный бизнесмен Артем Ольховский.
Помимо «РЖД» и правительства Московской области 50% минус две акции ЦППК уже принадлежат Московской пассажирской компании (МПК), которая аффилирована с президентом УГМК Искандером Махмудовым и президентом «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым. Таким образом, после продажи пакета Московской области ЦППК станет полностью частной компанией.
Учредителями ОАО «Центральная ППК» изначально выступили ОАО «РЖД», а также субъекты Российской Федерации Москва и Московская область, при этом акции были распределены следующим образом: ОАО «РЖД» - 50 % минус 2 акции; Москва - 25 % плюс 1 акция; Московская область - 25 % плюс 1 акция.
В сентябре 2011 г. Правительство Москвы продало свой блокирующий пакет акций в пользу ООО «Московская пассажирская компания» с аукциона. Начальная цена аукциона составляла 76 000 рублей, шаг аукциона – 3 500 рублей. Победитель, по данным источников в транспортной отрасли, заплатил за бумаги около 20 млн рублей.
31 января 2013 года ОАО «РЖД» продало ООО «МПК» 25% минус 1 акция за 780 млн. руб.
С 2012г. Генеральным директором ОАО «Центральная ППК» назначен Михаил Хромов.
ЦППК, осуществляющая деятельность в сфере услуг железнодорожных перевозок на территории г. Москвы, Московская область, Владимирской, Рязанской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, совершает 70% всех пригородных перевозок в стране, за день перевозя до 1,7 миллионов пассажиров.
Специальным федеральным законом от 16 ноября 2016 года компания с января 2017-го подлежит налогообложению по налогу на добавленную стоимость, по ставке 0%. И то, что компания может стать частной, судя по всему, данного закона не изменит. Тем более, Госдума уже заявила о своем намерении продлить перевозчику действие «нулевого НДС» еще на два ближайших года.
Помимо освобождения от уплаты НДС, ОАО «Центральная ППК», на основании ранее заключенных договоров с Министерствами транспорта и автомобильных дорог соответствующих областей, будет продолжать получать многомиллионные субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за счет средств федерального, а так же региональных бюджетов.
В общем, ожидается создание огромной частной бизнес-структуры, которая будет сама пытаться делать деньги, да еще и из бюджета их будет получать. Все коммерсанты страны помрут от зависти.
Причем, госфинансирование без пяти минут частной компании идет, несмотря на то, что сервис, который ЦППК предлагает пассажирам, иначе, как «убогим не называют. В одном из предыдущих материалах о ЦППК мы давали комментарии людей, которым поневоле приходится ездить на пригородном железнодорожном транспорте.
«ЦППК стала превращать социальный железнодорожный транспорт в некоторое подобие тюрьмы…». «Контролеры в электричках ведут себя с пассажирами по хамски…».
«Отношение к пассажирам скотское, отношение к локомотивным бригадам - жутко скотское. Вагоны кое-как убирают, мыть практически не моют. Где же Ваша забота о пассажирах?».
«При новом генеральном директоре … все пошло псу под хвост. Теперь он нацелен только на зарабатывание денег. А десятки миллионов пассажиров, которыми хвалится ЦППК – это банальная безальтернативность поездки из пункта А в пункт Б. Или в старом раздолбанном вагоне или… никак».
Тысячи комментариев возмущенных пассажиров в соцсетях, а компания знай себе бахвалится статистикой в полмиллиарда людей, которых перевозят туда-сюда пригородные поезда в течение года.
Куда девается «бабло»?
Ежедневно услугами компании пользуются около 1,7 миллиона человек. Согласно годовому отчету за 2011 год: выручка 23,67 млрд. руб., чистая прибыль 4.7 млрд. руб., денежные средства на балансе (на 31.12.2011) – 4.6 млрд руб.
Но даже при колоссальных государственных вливаниях генеральный директор ОАО «Центральная ППК» Михаил Хромов по-прежнему твердит, что деятельность компании остается убыточной, что влечет за собой увеличение стоимости проезда в пригородных поездах для граждан, отмену электричек, неспособность предоставить услуги потребителю надлежащего качества и т.д.
И это при том, что сам же Хромов несколько лет назад заявлял, что «новому руководству перевозчика удалось повысить эффективность компании и вывести ее на уровень одной из немногих в России прибыльных пригородных пассажирских компаний».
К примеру, за 2014 год назывались такие цифры: 600 миллионов перевезенных пассажиров и 32 миллиарда рублей выручки. Правда, тревогу можно было начинать бить уже тогда – при десятках миллиардов выручки чистая прибыль упала больше чем на треть, составив всего 2,1 миллиарда.
Не стал успешным для «эффективных менеджеров» компании и следующий 2015-й год – чистая прибыль чуть больше, чем годом ранее – 2,4 миллиарда рублей.
А дальше только хуже – в 2016-м доходы ЦППК от перевозки пассажиров казалось бы выросли на 6% до 26 млрд рублей, а суммарные доходы от всех видов деятельности увеличились на 15% до 40 млрд рублей. Однако же чистая прибыль сократилась в 30 (!) раз, достигнув рекордно низкой отметки в 81,4 миллиона рублей.
Однако до прихода Хромова, в 2011 году ОАО «Центральная ППК» перевезено 506,3 млн пассажиров (на 14% больше, чем в 2010 году). По итогам 2011 года ЦППК получило чистую прибыль в размере 4,7 млрд рублей.
С чем это связано? Специалисты говорили о невыполнении плана пассажиропотока из-за задержки ввода в эксплуатацию комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учёта проезда в электропоездах, а так же неполного исполнения графика движения поездов.
Что ж, со времени того бравурного заявления Хромова о рентабельности ЦППК что-то в компании изменилось не в лучшую сторону – несмотря на то, что она в «своих» регионах практически не имеет конкурентов и цены на билеты держит немаленькие.
Однако, далеко не все в ЦППК живут плохо и тяжело. Вот комментарий одного из бывших работников компании: «…С приходом Хромова, в офисе начали появляться высокие должности, на которые принимаются чьи то дети, жены, мужья, знакомые... Одних директоров развелось, как мух. «Исполнительный», «по продажам», «технический», «по экономике и финансам», «по операционной деятельности» ... Советники, секретари и помощники генерального, секретари и помощники исполнительного, секретари и помощники директора по операционной деятельности… У всех советников и директоров зарплаты далеко за 200 000 в мес., у секретарей за 90 000… Штат центрального офиса раздут до предела…». Вот вам и еще одна причина, по которой ЦППК нынче в теории убыточна.
Торги по нулям кому-то выгодны?
Да, бесспорно – у любой убыточности есть причины. Порой это целая серия причин. И это как раз наш случай. Помимо вышеперечисленных, на падение рентабельности компании, по мнению специалистов, влияет и нарушение должностными лицами ОАО «Центральная ППК» законодательства о закупках товаров, работ и услуг, о защите конкуренции, а также законодательства о противодействии коррупции, что влечет за собой искусственное увеличение издержек акционерного общества.
Да и нехитрые схемы, когда на конкурсах побеждают «свои», в ЦППК тоже вполне успешно претворяются в жизнь. Например, ООО «Инсофтех» 14 февраля 2017 года выиграло конкурс на право заключения договора оказания услуг автоматизированного информирования пассажиров на сумму 38,4 миллиона рублей. Скидка от начальной цены конкурса составила 2%.
Ну, казалось бы, выиграло и выиграло. Однако, подводные камни оказываются почти на самой поверхности. Глядя в документы имеющиеся в открытом доступе оказывается, что владельцем фирмы является некий Евгений Пырков, зарегистрированный в селе Глядень Благовещенского района Алтайского края. У господина Пыркова есть близкая родственница Галина Терентьева (до замужества Зубарева), которая до приезда в столицу была зарегистрирована по адресу: село Глядень Благовещенского района Алтайского края, и на данный момент являющаяся законной супругой Павла Терентьева, который в свою очередь каждый будний день ходит на работу в офис, где на двери его кабинета висит табличка: «Начальник управления информационных технологий ЦППК». Как вам такое?
Что же касается торгов в целом, проводимых при участии ЦППК, то, по мнению специалистов, компания на глазах превращается в самый настоящий картель, зачастую осуществляющий сделки через единственного поставщика. Но даже там, где участников несколько и каждый желающий победить, казалось бы, должен давать лучшую цену, скидки изредка достигают 1-2%, а чаще бывает и вовсе по нулям.
К примеру, конкурсы с ЦППК, где неизменно побеждает основной «картельный партнер» пригородников - ООО «Транстехсвязь», ноль или почти ноль процентов скидки обычное дело. В конкурсе №31604065489 от 5 сентября 16-го года на «Поставку оборудования на полигон ОАО «Центральная ППК» в связи с модернизацией системы продаж» с начальной суммой 58,79 миллиона рублей, скидка победителя составила 1%.
Или конкурс от 5 июня 2017 года на «Выполнение работ по модернизации контрольно-кассовой техники и билетопечатающих автоматов Казанского, Ярославского, Курского, Горьковского, Белорусского, Рижского и Савеловского направлений полигона ЦППК на сумму порядка 43 миллионов рублей, где скидка ООО «Транстехсвязь» оформилась на значении 0,2% или всего 79 тысяч рублей! Второй участник конкурса ООО «НТЦ Измеритель» (Красногорск), входит в группу компаний «ШТРИХ-М», предложил скидку в 22 рубля. Стоит отметить, что именно оборудование «ШТРИХ-М» поставляется в ЦППК, а на некоторых конкурсах эти соперники: «Транстехсвязь» и «НТЦ Измеритель», выступают и вовсе как один участник.
Так что, явно не интересы компании преследуются в первую очередь в таких как бы конкурсах. Ну, а уж там, где закупка идет через единственного поставщика – 0% это вообще в порядке вещей. А суммы везде – десятки и сотни миллионов рублей.
А такие нули всегда вызывают ассоциацию с тем, что, несмотря на потери перевозчика на торгах, да и государства тоже, раз оно тратит на компанию свои деньги, все-таки кто-то остается при «барыше». С учетом того, что совладельцем ООО «Транстехсвязь» на 50% является Ангелова Анастасия Алексеевна – родная сестра уже упоминаемого и прямо-таки вездесущего Павла Терентьева, чьи карманы, скорее всего, пополняют торги ЦППК. Так, что догадывайтесь сами, мы лишь констатируем.
«Анархия» в работе – фишка перевозчика
Кстати, упоминаемая специалистами задержка ввода в эксплуатацию комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учёта проезда в электропоездах стала для ЦППК настоящей бедой... Ситуация с организацией продажи пригородных проездных документов на полигоне деятельности ОАО «Центральная ППК» сегодня достигла наивысшей критической отметки.
На горячую линию Президента ОАО «РЖД», в Правительство Москвы и Правительство Московской области поступают многочисленные обращения от граждан и организаций о большом количестве не работающих касс и билетопечатающих автоматов на полигоне деятельности ЦППК. В результате этого скапливаются большие очереди в кассы для оформления пригородных билетов на вокзалах и станциях.
Осенью прошлого года на крупных станциях, таких как Ярославский вокзал, количество не работающих БПА достигало 90%. Но ответы ОАО «Центральная ППК» на все жалобы и обращения граждан носили формальный характер, смахивающий на банальные отписки. По сути, руководство компании просто устранилось от решения данной проблемы.
А 20 декабря 2017 настала очередь билетных касс, несколько дней не работали несколько сотен единиц контрольно-кассовой техники производства «ШТРИХ-М».
Тут стоит отметить, что в рейтинге ППК, за 11 месяцев 2017 года по данным Центра организации пригородных перевозок ОАО «РЖД», ОАО «Центральная ППК» признана худшей пригородной компанией.
Кстати, работы по техническому обслуживанию билетных касс выполняет все тот же «лучший друг» - ООО «ТрансТехСвязь». Договор заключен сроком на 5 лет, на общую сумму 973 850 000 рублей. (Закупка у единственного поставщика №31704869711 от 09.03.2017г. опубликованная на портале в сети Интернет zakupki.gov.ru).
В общей сложности ООО «ТрансТехСвязь», является исполнителем более двух десятков госконтрактов с ЦППК на общую сумму почти в 4 миллиарда рублей.
Одним словом: затрат море, дел по факту – ноль процентов. Кстати, недавно ЦППК объявило конкурс на «Оказание консультационных услуг по разработке стратегии развития ОАО «Центральная ППК» на сумму 47 200 000 рублей. А уже упоминаемый нами Павел Терентьев является в компании IT-директором и имеет достаточно богатую профессиональную карьеру. Почему, имея в штате такие кадры, ЦППК тратит десятки миллионов рублей на стороне?
Да потому, что личный интерес людей, получивших в руки определенные рычаги, зачастую важней корпоративных или государственных. Вышеприведенный пример фирм «Инсофтех» и «ТрансТехСвязь» – тому лишь один из множества примеров. И до тех пор, пока будет так – страна не поднимется на уровень, хотя бы издали напоминающий европейский. А для всего цивилизованного мира мы так и останемся «большой азиатской страной где-то на востоке»…