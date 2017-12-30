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30 декабря 00:37

Сбербанк опроверг информацию о нехватке наличных средств в банкоматах

В банкоматах Сбербанка в связи с предновогодним ажиотажем не хватает наличных средств. Об этом сообщил Telegram-канал проекта «Открытые медиа» со ссылкой на представителя банка и клиентов

В банкоматах Сбербанка в связи с предновогодним ажиотажем не хватает наличных средств. Об этом сообщил Telegram-канал проекта «Открытые медиа» со ссылкой на представителя банка и клиентов.

«Извините, предпраздничный ажиотаж. Проблема есть, несмотря на все наши усилия. Мы завозим деньги, но они моментально заканчиваются», - сообщил оператор открытой линии Сбербанка.

В пресс-службе Сбербанка опровергли информацию о нехватке наличных средств в банкоматах. «Данная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности», - говорится в официальном заявлении кредитно-финансовой организации.

В банке подтвердили «повышенный спрос на наличные деньги» накануне Нового года, однако заверили, что проблем с деньгами нет. Если в конкретном банкомате заканчиваются деньги, то служба инкассации оперативно доставляет дополнительные средства.

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