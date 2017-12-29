Гендиректора бывшего подрядчика московского метрополитена задержали за мошенничество
Правоохранительные органы задержали по подозрению в мошенничестве генерального директора компании «Трейд Компани», которая ранее являлась подрядчиком московского метрополитена. Договор с подрядчиком был расторгнут в декабре текущего года
Правоохранительные органы задержали по подозрению в мошенничестве генерального директора компании «Трейд Компани», которая ранее являлась подрядчиком московского метрополитена. Договор с подрядчиком был расторгнут в декабре текущего года.
Прокуратура московского метрополитена в ходе проверки выявила «несоблюдение договорных обязательств ООО «Трейд Компани». Результаты проверки были направлены в УВД на московском метрополитене ГУ МВД по Москве.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».
27 декабря полиция в рамках дела задержала гендиректора «Трейд Компани» Риму Согомонян, сообщает РБК.
В декабре 2017 года московский метрополитена в одностороннем порядке расторг договор с «Трейд Компани», поскольку фирма вовремя не предоставила банковскую гарантию на очередной срок. В декабре компания предоставила поддельную банковскую гарантию от Сбербанка. Представитель госбанка заявил, что организация не выдавала гарантию «Трейд Компани».