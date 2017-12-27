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27 декабря 07:31

Санируемые Промсвязьбанк, Бинбанк и «ФК Открытие» объединят в один банк

Промсвязьбанк, Бинбанк и «ФК Открытие» могут объединить в единую структуру после прохождения ими процедуры финансового оздоровления. С таким предложением выступило Министерство финансов России

Промсвязьбанк, Бинбанк и «ФК Открытие» могут объединить в единую структуру после прохождения ими процедуры финансового оздоровления. С таким предложением выступило Министерство финансов России. Напомним, что все три банка проходят санацию через Фонд консолидации банковского сектора.

«Цель у всех одна – как можно скорее продать. Есть идея, в целом правильная: все-таки называется Фонд консолидации банковского сектора. По идее, в рамках идеологии этой консолидации остальные банки тоже должны присоединяться к «ФК Открытие»», – заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, слова которого приводит ТАСС.

По словам чиновника, объединенный супербанк будет очень сложно продать, поэтому правильным выходом из ситуации станет его выход на IPO.

В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью «России 24» заявила, что вопрос объединения Бинбанка, Промсвязьбанка и «ФК Открытие» пока не решен.

«Где-то возможен эффект синергии между этими банками, где-то, может быть, им придется продать часть активов. Обсуждаем, нужно ли их объединять или нет - эти вопросы еще не решены. Для нас задача – создать эффективную бизнес-модель для этих банков», – отметила г-жа Набиуллина.

Собственники санируемых банков пока не прокомментировали планы властей по объединению кредитно-финансовых организаций. Напомним, владельцы «ФК Открытие» и Бинбанка ранее сами обратились к регулятору с просьбой о проведении финансового оздоровления, в то время как совладельцы Промсвязьбанка о санации не просили. Один из владельцев банка Дмитрий Ананьев заявил, что организация устойчиво функционировала.

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