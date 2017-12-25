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25 декабря 13:50

Новый глава совета директоров «Росгосстраха» рассказал о воровстве в компании

Президент ВТБ24, а также глава совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов рассказал о неблагоприятной финансовой ситуации в страховой компании. По словам топ-менеджера, к проблемам привела бизнес-модель «Росгосстраха»

Президент ВТБ24, а также глава совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов рассказал о неблагоприятной финансовой ситуации в страховой компании. По словам топ-менеджера, к проблемам привела бизнес-модель «Росгосстраха».

Михаил Задорнов опроверг утверждение, согласно которому проблемы «Росгосстраха» связаны с высокими выплатами по ОСАГО. «Так удобно подавать ситуацию», - отметил Задорнов в беседе с РБК.

Глава совета директоров компании считает, что «Росгосстрах» «погорел» из-за того, что, занимая уникальную позицию на рынке, «ухитрился в лице его собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет». По слова Задорнова, в ужасном состоянии находятся IT-платформы, технологии и управление сетью.

«В «Росгосстрахе» к тому же сверху донизу царило воровство. И после этого мы говорим, что компания погорела на ОСАГО?!» - возмутился Михаил Задорнов.

На само деле причины проблем страховой компании следует искать в том, что ее бизнес-модель устарела и «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль». «По всей видимости, акционеры «Росгосстраха» предпочитали каким-то иным образом получать бенефит от владения компанией», - добавил Задорнов.

В «Росгосстрахе» свои финансовые проблемы объясняют тем, что работают в «токсичных» регионах, где «орудуют мошенники-автоюристы», а также тем, что на рынке «существует разная практика учета и отражения страховых выплат».

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