Совладелец Промсвязьбанка покинул Россию, а ЦБ попросил силовиков проверить банк
Один из основных владельцев Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию. Об этом стало известно после того, как Центробанк обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту проведения банком сомнительных операций
Один из основных владельцев Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию. Об этом стало известно после того, как Центробанк обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту проведения банком сомнительных операций.
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что совладелец и глава правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России в Лондон. 21 декабря он вылетел из московского аэропорта «Шереметьево».
Последний раз его видели 20 декабря. Брат Дмитрия, Алексей Ананьев, был в банке последний раз 15 декабря, когда ЦБ РФ ввел в Промсвязьбанке временную администрацию.
Напомним, 15 декабря финансовый регулятор объявил о начале процедуры финансового оздоровления в Промсвязьбанке. Тогда же братья Ананьевы выпустили заявление, в котором назвали причинами возникновения проблем, из-за которых банку потребовалась санация, «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».
Одновременно с новостью об отъезде Дмитрия Ананьева в Лондон стало известно о подготовке Центробанком заявления в следственные органы в связи с выявленными в Промсвязьбанке сомнительными операциями. В сообщении ЦБ говорится, что введенная в банке временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.
«Временная администрация выявила операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье», - говорится в заявлении регулятора.
По данным ЦБ, 14 декабря акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно, для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитала» (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций.
Чтобы скрыть следы манипуляций, сделки купли-продажи акций проводились через биржу.