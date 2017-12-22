Российский сельскохозяйственный рейдер
Как «Россельхозбанк» нагружает кредитами загоняя в долги российский АПК, отбирает в пользу «нужных людей» самые перспективные агроактивы или доводит своих клиентов до разорения
Мы давно и внимательно следим за деятельностью нечистоплотных российских банков, обворовывающих или обманывающих нас с вами. И частных, и государственных. «Сбербанк», НБ «Траст», TCS не раз становились объектами расследований «Общей газеты» по вопросам розничного кредитования россиян.
Но есть в стране один банк, чья деятельность опасней любых антироссийских санкций. Это даже не банк, а настоящая система, представляющая серьезнейшую угрозу российской экономике (и законности, если кто еще такое слово помнит). Речь идет о «Россельхозбанке».
Могут возразить: как же так, ведь РСХБ главный благодетель российских крестьян и АПК в целом! Одних кредитов выдал на 1,2 триллиона рублей. Прибыль по 2 млрд в год получает, несколько дней назад допэмиссию акций на 20 млрд рублей зарегистрировал. Все как у людей.
Все да не все. До 2010 года РСХБ действительно вел предсказуемую политику, учитывая последствия финансового и экономического кризиса, в который ухнула страна. Все изменилось со сменой руководства учреждения, когда его возглавил сын экс-главы ФСБ Дмитрий Патрушев. С этого момента РСХБ превратился в настоящего рейдера. Одно за другим посыпались дела против крупнейших и проверенных заемщиков в регионах России. Банк начал требовать досрочный возврат кредитов, пачками подавать иски, инициировать псевдогромкие расследования. У тех, кто не мог вовремя вернуть долги, отбирали активы.
Его жертвами стали известные всей стране бренды, хозяева которых в одночасье лишались успешных предприятий. Едва уцелел ВАМИН, печально закончилась история самарской группы «Аликор». Можно еще вспомнить 10 из 13 элеваторов, которые РСХБ забрал за долги у некогда одной из крупнейших зерновых компаний России — «Настюша». Или крымский рыбопромышленный холдинг «Синее море», или крупнейший производитель мяса в Ленинградской области «Парнас-М», сахарные заводы «Евросервиса», мясного переработчика «Бурятмясопром», зерноперерабатывающее предприятие ООО «Зерностандарт-Кострома», столичное ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» и т.д.
В банке не смотрели на имевшиеся договоренности, на общественный и деловой статус заемщиков. Топ-менеджеры РСХБ «сносили» всех – бизнесменов-членов «Единой России» и беспартийных, владельцев системообразующих предприятий, от которых зависела стабильность региона и перспективы развития отрасли.
Из последних жертв – лидер птицеводства и пищепереработки Приволжья, одна из крупнейших птицефабрик России «Акашевская». Достижения ее законных владельцев и их планы на создание современной производственной, кормовой и племенной базы (в проект вложили 39 млрд рублей) были поддержаны Президентов РФ. Но РСХБ это не остановило и в итоге мощности были отобраны под фальсифицированным предлогом.
Более подробно о рейдерстве РСХБ, отбирающего у законных владельцев перспективные предприятия, о методах «работы» банка и его жертвах мы постараемся рассказать в серии статей. Начнем с Алтайского края и агрохолдинга «Изумрудная страна».
Этот опасный аграрный бизнес
Одно из самых известных некогда предприятий зернового комплекса Алтайского края, «Заринский элеватор», выставлено на торги за 151 млн. рублей. Аукцион назначен на 17 января будущего года. Об этом на минувших выходных сообщили местные СМИ. Ранее элеватор входил в крупный региональный агрохолдинг «Изумрудная страна», однако после того, как у материнской компании вдруг начались «трудности», он в 2015 году попал под банкротство. До этого он более 10 лет работал в составе этой группы по своему прямому назначению, хотя особой прибыли и не приносил. По данным журнала «Эксперт Сибирь», в 2011 году, накануне крушения «Изумрудной страны», годовой объем реализации предприятия составлял 1,049 млрд. рублей, прибыль - всего порядка 400 000 рублей. Провал показателей был вполне объясним. 2011-2012 годы стали для зерновых хозяйств региона настоящей полосой бедствия. Цена за зерно, рухнув в 2 раза по сравнению с декабрем 2010 года, составляла всего 4500 рублей за тонну, реализовать же его за пределами края крестьяне не могли – не пускали ж/д тарифы, а обещанные зерновые интервенции Минсельхоза воспринимались ими как издевка. Слишком малые объемы закупок да плюс нужно было заплатить организаторам интервенций за участие 1,5% от суммы всего контракта авансом. Кто ж на это пойдет?
Вернемся к «Изумрудной стране». Во всей истории внезапного крушения, казалось бы, громадного, устойчивого и перспективного агрохолдинга, действующего в исторически сельскохозяйственном регионе, есть второй участник. А точнее, первый. По значимости. Это «Россельхозбанк». Именно этот банк выдал компании кредитов на несколько миллиардов рублей, а затем внезапно подал 20 исковых заявлений на сумму 8,3 млрд! Удовлетворить аппетиты государственного монстра владельцы «Изумрудной страны» не могли, на переговоры банкиры не шли. Более того, против супругов Антипиных, контролировавших холдинг, возбудили уголовное дело о хищении, по которому в середине августа 2012 года Ольга Антипина и была арестована сотрудниками УФСБ в аэропорту Барнаула. Что интересно, г-жа Антипина собиралась вылетать в Москву на переговоры с руководством РСХБ, которое в итоге согласилось на эту встречу и даже прислало официальное приглашение. Несмотря на это, ее арестовывают. РСХБ случившееся не комментировало...
Дело Антипиной тянется до сих пор. Сегодня бывший владелец «Изумрудной страны» находится под домашним арестом. В мае 2017 года судья Октябрьского суда Барнаула объявил ее в розыск и заочный арест якобы за то, что она скрывается от правосудия. Хотя сама Антипина находилась в местной клинике (была в это время беременна), о чем суд был своевременно извещен.
Само уголовное дело было возбуждено по заявлению УФСБ по Алтайскому краю 10 мая 2012 года. Подробнее мы поговорим о нем чуть ниже.
Подстава от «Россельхозбанка»
Вспомним основные вехи этой истории и роль в ней «Россельхозбанка». Итак, в 2000-х года два алтайских предпринимателя, супруги Ольга и Александр Антипины, создали ассоциацию (позднее УК) «Изумрудная страна». Базой стало небольшое полусемейное сельхозпредприятие «Изумрудное» с 4 тыс га пашни. Пик формирования холдинга пришелся на 2008-2011 годы. Происходил он за счет активной скупки в крае различных производственных и перерабатывающих хозяйств. К середине 2011 года в агрохолдинге было порядка 150 предприятий (в начале 2010-го – около 60), ему принадлежало 5% сельхозземель Алтая. 330 000 га земель, 30 000 голов КРС, 10 000 работников – цифры внушительные. Причем покупались не только стабильно работающие производства, но и «неудачники», не сумевшие вписаться в нацпроект по АПК и в различные программы господдержки. Хотя теоретически прибыльные. Такие, как спиртовой и сахарный заводы в Бийске. В целом холдинг демонстрировал неплохие показатели – в 2011-м годовая выручка составила 10 млрд рублей.
По слухам, первоначально процесс скупки финансировали некие таинственные «московские структуры». Затем к делу подключилось местное отделение «Россельхозбанка». От него, как сообщали СМИ, Антипины получили порядка 20 млрд рублей кредитных средств.
Здесь, правда, показания условно пострадавшей стороны, т.е. РСХБ, начинают расходиться. Сама Антипина утверждает, что 14 млрд рублей из 20 – это «старые» долги, которые достались при покупке «лежавших на боку» предприятий в качестве обременения. А банк дал новых кредитов на сумму не более 5 миллиардов. Что интересно – точных данных по объемам заемных средств, выданных РСХБ «Изумрудной стране», в открытых источниках найти невозможно! И это наводит на некие подозрения…
Судите сами. Тучи над «Изумрудной страной» появились в 2010 году. Тогда проверку законности выдачи финансовых средств агрохолдингу начала милиция. Дело быстро набирало обороты: в августе было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств из бюджетов на 29,75 млн. рублей, а в головном офисе алтайского филиала банка прошли «маски-шоу» с выемкой документов.
Впрочем, позже в ГУВД признали: к банкирам у них претензий нет. Комиссии, присланные головным банком для проверки филиала и «Изумрудной страны», тоже ничего криминального не обнаружили. 29 февраля 2012 года закрыли и уголовное дело.
Но головной офис «Россельхозбанк» отчего-то проявил завидное упорство. Вдруг выясняется, что претензии к кредитованию «Изумрудной страны» у него все-таки есть. И буквально через пару месяцев именно по заявлению РСХБ (а также по оперативной информации) появляется то самое, второе, дело.
Его сотрудники, словно по полученной откуда-то команде, начинают в одночасье трясти «Изумрудную страну» и добиваются возбуждения уголовного дела. По нему проходят пять человек: сама Ольга Антипина, экс-руководитель одного из предприятий холдинга Елена Павловская, бывший руководитель Алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский, его заместитель Константин Гладышев, бывший юрист и конкурсный управляющий холдинга Михаил Колесников. В чем обвиняли Евгения Роговского? В том, что он выдавал кредиты «с превышением полномочий». Допустим, он действительно нарушал инструкции, а его подопечные «злоупотребляли» (любой представитель АПК, берущий кредиты, скажем, на покупку сельхозтехники, может вам доверительно рассказать, что кредита без отката в min 10% в этом банке на тот момент не было). Но могла ли Антипина «заставить» его делать это? Вряд ли.
К тому же, в РСХБ действовал жесткий порядок согласования и утверждения кредитов свыше определенной суммы. Окончательное решение о выдаче кредитов выносилось в головном офисе банка, в Москве, при обязательном наличии заключений комиссий, которые подчинялись только гендиректору (а никак не руководству его регионального филиала). Комиссии эти проверяли филиал по несколько раз в год. Как пояснили в банковском сообществе края, филиал банка просто физически не мог выдать кредит больше установленных ему лимитов без согласования с кучей инстанций головного банка.
Значит, «в теме» были высокие чины в зданиях на Кропоткинской и Афанасьевском переулке столицы? И кто-то сознательно разрешал (если так было) выдавать кредиты сверх лимита без необходимого обеспечения? И главные интересанты этой комбинации находились, возможно, тоже отнюдь не в Барнауле, а в Москве? А «Изумрудная страна» стала той самой дойной коровой, которую накачали заемными деньгами, вывели на определенный уровень, чтобы потом просто передать другим хозяевам? А прежних подвести под статью?
Похоже, что так и есть. Идем далее. Вот уже второе дело против Антипиной в полном разгаре, а РСХБ…открывает новые (!) кредитные линии двум предприятиям холдинга, ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» и ЗАО «Совхоз Краснознаменский», в июле и октябре 2013 года и в июне 2014 год соответственно. А позже РСХБ подает иск о признании Антипиной банкротом по поручительству за БКХ на 573 млн рублей! 20 марта 2017 года Арбитражный суд Алтайского края признает ее банкротом. Предприятия, входившие в группу, уже находились под внешним управлением.
Резонный вопрос: зачем делалось все это?
Люди в сером
По информации СМИ, в июле 2012 года на видеохостинге YouTube были размещены записи разговора главы Ассоциации «Изумрудной страны» Ольги Антипиной и некоего Грипанова, которого представили как бывшего эфэсбэшника и советника главы РСХБ Дмитрия Патрушева. Антипиной предложили подписать документы договоров поручительства на все активы «Изумрудной страны». Однако она отказалась подписать сразу все. И тогда непонятливой Антипиной решили, видимо, объяснить ее «неправоту» иначе: РСХБ инициировал несколько уголовных дел, а обычно молчаливое ФСБ начало активно делиться с журналистами их подробностями. Допустив при этом из-за спешки ряд очевидных проколов. Так, местная газета «Ваше дело» сообщала, что пресс-релиз о задержании бывшего руководителя краевого отделения РСХБ г-на Роговского был распространен еще до подписания протокола о взятии банкира под стражу.
Вызывает вопросы и личность судьи, ведущего дело, Дмитрия Сургуцкого. Человек не имеет опыта ведения таких дел и явно «поставлен» специально, чтобы продавить нужное заказчику решение. Среди процессов, которые он вел в Октябрьском райсуде - дела о незаконном приобретении наркотических средств, о хищении чужого имущества (мужчина проник в жилище и похитил портмоне, ноутбук, часы, два мобильных телефона, Wi-Fi-роутер, чем нанес ущерб двум людям на 14 и 17,5 тысяч рублей), об избиении (водитель одной из компаний ударил мужчину кулаком, а затем нанес три удара битой) - это только последние приговоры, вынесенные осенью и зимой 2016 года, по данным базы sudact.ru. Но уж точно не многомиллиардные финансовые махинации. Тем более, полумифические.
Судя по информации интернет-издания Скандалы.ру (по каким-то причинам этот материал был снят, но сохранился в перепечатках на других ресурсах), одним из ключевых звеньев в этой схеме является отдел, имеющий отношение к работе с корпоративными клиентами РСХБ, которым в тот момент руководила бывшая глава управления по работе с непрофильными активами госкорпорации «Ростехнологии» Оксана Лут, пришедшая в РСХБ вместе с Патрушевым. Функция г-жи Лут заключалась в то, что она проводила с помощью «дружественных структур» т.н. независимую оценку активов по ликвидационной стоимости. Как показывает практика, обычно в таких ситуациях новые хозяева уже известны. И, как правило, именно они и заказывают такие масштабные рейдерские захваты. Позднее г-жа Лут сильно выросла в должности, заняв в 2015 году пост зампредправления. Наверное, за какие-то особо важные услуги…
Согласно одной из версий, за действиями РСХБ мог стоять одиозный олигарх из Белгородской области Геннадий Бобрицкий, зять губернатора региона Евгения Савченко и владелец ГК «Приосколье». Наше издание неоднократно рассказывало о том, что в этом регионе стараниями губернатора и его «близкого круга» создан поистине мафиозный клан, прибравший к рукам все самые прибыльные активы. С именем Бобрицкого на Алтае связывали ряд криминальных эпизодов, в частности, избиение фермеров, выступавших против проекта олигарха «Алтайский бекон». Реализация этого проекта грозит региону крупной экологической катастрофой – на Белгородчине о деятельности Бобрицкого знают не понаслышке.
Предположения о заказе, который выполняет РСХБ, додавливая Ольгу Антипину подтверждает сообщение от 20 сентября этого года, незаметно промелькнувшее на одной из местных информационных лент. Упомянутый ранее «Бийский комбинат хлебопродуктов» готовится к запуску… Чудесным образом этот актив, за который Антипина должна расплатиться личным банкротством и реализацией своего имущества, вдруг в течение полугода выбирается из финансовой пропасти и получает радужные перспективы. Но…чудес не бывает. Этот актив был самым чистым в холдинге Антипиных, не обремененным долгами. Его РСХБ и отобрал для новых хозяев. Которые теперь будут получать свой гешефт. А старым владельцам придется отдавать банку Патрушева непонятно как образовавшиеся долги.
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О том, как РСХБ облагает данью жителей российской глубинки, банкротит крупнейших производителей муки, зерна и мяса в России, читайте в продолжении нашего расследования.