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15 декабря 08:05

Промсвязьбанк пройдет процедуру санации. В банке назначена временная администрация

Промсвязьбанк, который вошел в список рисковых банков по версии «Альфа-Капитал», пройдет процедуру финансового оздоровления. ЦБ РФ принял решение о введении в банке временной администрации и проведении санации, поскольку банк является системно значимым

Промсвязьбанк, который вошел в список рисковых банков по версии «Альфа-Капитал», пройдет процедуру финансового оздоровления. ЦБ РФ принял решение о введении в банке временной администрации и проведении санации, поскольку банк является системно значимым. Таким образом, ПСБ станет уже третьим крупным банком, попавшим под санацию с начала осени.  

Промсвязьбанк упоминался в резонансном письме аналитика «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова клиентам. В письме говорилось о наиболее рисковых банках, среди которых были перечислены «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позднее письмо было отозвано, однако затем ЦБ объявил о проведении финансового оздоровления в банках «Открытие» и Бинбанке.

14 декабря стало известно, что Центробанк потребовал от владельцев Промсвязьбанка увеличить резервы примерно на 100 млрд рублей. Сейчас капитал банка оценивается в 152,7 млрд рублей.

«У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают», - заявил совладелец банка Дмитрий Ананьев в беседе с газетой «Ведомости».

По данным источника «Коммерсанта», регулятор в четверг принял решение о санации Промсвязьбанка, поскольку эта кредитно-финансовая организация является системно значимой. Процедура финансового оздоровления будет проводиться через ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора). По аналогичной схеме уже поводится санация «Открытия» и «Бинбанка».

В Промсвязьбанке уже назначена временная администрация. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Промсвязьбанк является одним из крупнейших частных банков в России. По итогам первого полугодия 2017 года Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» по размеру активов. За последние десять лет активы банка выросли в несколько раз до 1,2 трлн руб.

Основные владельцы банка - братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций. Среди акционеров банка также Саит-Салам и Саид Гуцериевы, Микаил Шишханов и его советник Михаил Евлоев, Борис Минц, Леонид Михельсон и Леонид Симановский.

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