Компания Bosco Михаила Куснировича выиграла тендер на поставку одежды для членов МОК
Бывший экипировщик олимпийской сборной России - компания Bosco Михаила Куснировича - выиграла тендер на поставку спортивной и парадной одежды для членов и сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК)
Бывший экипировщик олимпийской сборной России - компания Bosco Михаила Куснировича - выиграла тендер на поставку спортивной и парадной одежды для членов и сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК). Согласно контракту, члены МОК будут появляться в костюмах Bosco на всех официальных мероприятиях, начиная с открытия зимних олимпийских игр в Пхенчхане.
Ранее одежду для членов и сотрудников МОК поставляла Nike, однако в 2017 году контракт перешел к российской компании Bosco. Представитель компании Ольга Юдкис в беседе с «Коммерсантом» сообщила, что Bosco начала сотрудничать с МОК еще в 2016 году, когда компания стала одним из официальных экипировщиков комиссии на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Российская компания сшила для членов МОК парадную форму.
Согласно контракту, сотрудники МОК должны появляться на всех официальных мероприятиях в представительских костюмах Bosco до окончания игр в Токио в 2020 году.
Эксперты отметили, что контракт с Bosco показывает, что отстранение российской сборной от Олимпиады-2018 не является «охотой на ведьм». Кроме того, в МОК оценили профессиональную работу российской компании.
Напомним, компания BoscoМихаила Куснировича более 15 лет занималась разработкой и пошивом экипировки для олимпийской сборной России. В 2017 году контракт на обеспечение экипировкой российских атлетов был подписан с компанией Zasport (ООО «ЗаСпорт») Анастасии Задориной. Последнюю СМИ называют дочерью руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.
Согласно подписанному контакту, Zasport будет одевать олимпийцев до 2025 года. Однако в 2018 году российские спортсмены не смогут продемонстрировать одежду компании Zasport на Олимпиаде в Южной Корее в связи с отстранением сборной из-за нарушения антидопинговых правил. Россиянам разрешили участвовать в Играх-2018 только под флагом олимпийского движения. В этом случае атлеты должны быть одеты в «нейтральную» экипировку.