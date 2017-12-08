«Военторг» закупит новогодние подарки у фигуранта дела о мошенничестве с пайками для Минобороны
Подконтрольная Минобороны компания «Военторг» заключила контракт на поставку новогодних подарков с Барышским мясокомбинатом. Чиновников от подписания договора не остановил тот факт, что руководитель комбината является фигурантом дела о мошенничестве
Подконтрольная Минобороны компания «Военторг» заключила контракт на поставку новогодних подарков с Барышским мясокомбинатом. Чиновников от подписания договора не остановил тот факт, что руководитель комбината является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при поставках пайков для нужд Минобороны и Росгвардии.
Согласно госконтракту, АО «Военторг» закупит у Барышского мясокомбината 7,5 тысяч новогодних подарков. Сумма контракта составляет 4,5 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.
В тендерной документации отмечается, что в новогодний подарочный набор должны войти поздравительная открытка, конфеты, тульский пряник, арахис, смесь орехов и сухофруктов, фруктовый батончик, сгущенное молоко, варенье и сувенир «АрМИ». Стоимость одного подарка составляет 600 рублей.
Напомним, в октябре правоохранительные органы в рамках уголовного дела о поставках пайков для нужд Минобороны и Росгвардии по завышенным ценам задержали владельца Барышского мясокомбината Михаила Лакшина, владельца Барышского консервного завода Михаила Родникова и владельца компании «ОПК» Дмитрия Атрощенко. Все трое находятся под стражей.
Первый эпизод уголовного дела касается поставки в 2015 году продовольственных пайков для Росгвардии по завышенным ценам. По данным следствия, злоумышленники похитили бюджетные средства в размере 98 млн руб.
Второй эпизод касается мошенничества при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн рублей.