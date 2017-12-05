Кавалеры ордена Почетного легиона выступили в поддержку Сулеймана Керимова
Российские бизнесмены и общественные деятели, которые являются кавалерами ордена Почетного легиона, написали письмо в поддержку предпринимателя и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которого во Франции обвиняют в уклонении от уплаты налога на недвижимость
Российские бизнесмены и общественные деятели, которые являются кавалерами ордена Почетного легиона, написали письмо в поддержку предпринимателя и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которого во Франции обвиняют в уклонении от уплаты налога на недвижимость. Письмо на имя президента Франции Эммануэля Макрона подписали 13 влиятельных россиян, среди которых глава Сбербанка Герман Греф и глава группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров.
13 кавалеров ордена Почетного легиона (высшая награда Франции) попросили французские власти обращаться с Сулейманов Керимовым исходя из того, что «его основным принципом является полное соблюдение французских законов». Также подписанты просят относиться к сенатору с «человечностью и гуманизмом, чтобы его жизнь не подвергалась опасности, чтобы ему было позволено вернуться к врачебной помощи, необходимой для поддержания его жизни». В письме напоминается, что в 2006 году Сулейман Керимов попал в страшную аварию во Франции и с тех пор ему необходимо комплексное лечение.
Российские бизнесмены, общественники и деятели культуры указали, что их коллега вкладывает большие средства в образование, спорт и занимается благотворительностью.
Письмо на имя французского президента подписали бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, глава Сбербанка Герман Греф, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, экс-гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов, бывший президент РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, дирижер Валерий Гергиев, альтист и дирижер Юрий Башмет, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев и депутат, полярный исследователь Артур Чилингаров, сообщает РБК.
Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. На Лазурный берег сенатор прибыл в частном порядке, а не в составе парламентской делегации. Около двух суток сенатор провел в отделении полиции, после чего был отпущен под залог в размере 5 млн евро. Керимову запретили покидать территорию Франции.
По версии прокуратуры, Сулейман Керимов через подставные фирмы приобретал недвижимость на Лазурном берегу. Стоимость элитной недвижимости была сильно занижена, чтобы не платить крупный налог на недвижимость. По предварительным данным, речь идет о неуплаченном налоге в размере 400 млн евро.
Сулейман Керимов информацию о владении виллами во Франции отрицает. В его декларации о доходах и имуществе сведений о заграничной недвижимости нет.