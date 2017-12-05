Меню
Бизнес
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Бизнес
05 декабря 00:35

Кавалеры ордена Почетного легиона выступили в поддержку Сулеймана Керимова

Российские бизнесмены и общественные деятели, которые являются кавалерами ордена Почетного легиона, написали письмо в поддержку предпринимателя и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которого во Франции обвиняют в уклонении от уплаты налога на недвижимость

Российские бизнесмены и общественные деятели, которые являются кавалерами ордена Почетного легиона, написали письмо в поддержку предпринимателя и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которого во Франции обвиняют в уклонении от уплаты налога на недвижимость. Письмо на имя президента Франции Эммануэля Макрона подписали 13 влиятельных россиян, среди которых глава Сбербанка Герман Греф и глава группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров.

13 кавалеров ордена Почетного легиона (высшая награда Франции) попросили французские власти обращаться с Сулейманов Керимовым исходя из того, что «его основным принципом является полное соблюдение французских законов». Также подписанты просят относиться к сенатору с «человечностью и гуманизмом, чтобы его жизнь не подвергалась опасности, чтобы ему было позволено вернуться к врачебной помощи, необходимой для поддержания его жизни». В письме напоминается, что в 2006 году Сулейман Керимов попал в страшную аварию во Франции и с тех пор ему необходимо комплексное лечение.

Российские бизнесмены, общественники и деятели культуры указали, что их коллега вкладывает большие средства в образование, спорт и занимается благотворительностью.

Письмо на имя французского президента подписали бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, глава Сбербанка Герман Греф, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, экс-гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов, бывший президент РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, дирижер Валерий Гергиев, альтист и дирижер Юрий Башмет, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев и депутат, полярный исследователь Артур Чилингаров, сообщает РБК.

Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. На Лазурный берег сенатор прибыл в частном порядке, а не в составе парламентской делегации. Около двух суток сенатор провел в отделении полиции, после чего был отпущен под залог в размере 5 млн евро. Керимову запретили покидать территорию Франции.

По версии прокуратуры, Сулейман Керимов через подставные фирмы приобретал недвижимость на Лазурном берегу. Стоимость элитной недвижимости была сильно занижена, чтобы не платить крупный налог на недвижимость. По предварительным данным, речь идет о неуплаченном налоге в размере 400 млн евро.

Сулейман Керимов информацию о владении виллами во Франции отрицает. В его декларации о доходах и имуществе сведений о заграничной недвижимости нет.

Материалы по теме
Сулеймана Керимова обвинили в нелегальном ввозе во Францию «чемоданов денег»
Осужденному в США сыну депутата Госдумы добавили 14 лет лишения свободы
Власти Франции подсчитали, что Керимов не заплатил налог в размере 400 млн евро
Сейчас на главной
Горячие новости
«Искусственная картина провокации взятки»
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки в 2 млн долларов у руководства «Роснефти», попросил Следственный комитет инициировать проверку в отношении главы госкомпании Игоря Сечина
Авторская колонка
О том, как правильно Родину любить
Я с некоторым удивлением узнал, что в Государственной думе разработан законопроект о «патриотическом воспитании». Он находится в открытом доступе, я ознакомился с ним и удивился еще больше. А потом прочитал интервью с одним из его инициаторов, ну и совсем растерялся от удивления.
Познер Владимир
Горячие новости
Мэрию Москвы обвинили в дискредитации оппозиционных депутатов
Главы нескольких муниципальных округов Москвы обвинили мэрию столицы в попытке дискредитировать независимых депутатов. О заказной кампании против мундепов сообщается в открытом письме на имя столичного градоначальника
Горячие новости
«Роснефть» ответила за некачественный бензин
Жительница Хабаровская через суд добилась выплаты от государственной компании «Роснефть» компенсации за некачественный бензин. Женщине удалось доказать, что залитое на заправке «Роснефти» топливо было ненадлежащего качества
Горячие новости
Награды не нашли своих героев
Чиновники из «Роскосмоса» основательно подготовились ко второму в истории космодрома «Восточный» запуску ракеты-носителя, который в итоге завершился аварией. Чиновники не только организовали для себя VIP-перелет на космодром, но и заранее заказали медали
Горячие новости
Виталий Мутко заявил о бессмысленности своей отставки
Вице-премьер России Виталий Мутко, который курирует в правительство спорт, отказался уходить в отставку на фоне продолжающегося допинг-скандала с российскими атлетами. Чиновник заявил, что его отставка не имеет смысла
Горячие новости
Еду как хочу
В Крыму бывший сотрудник ГИБДД сбил семерых подростков в зоне действия знака «Осторожно, дети». По словам очевидцев, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а когда вышел из машины, то стал хвалиться связями в полиции
Горячие новости
Samsung представила смартфон-раскладушку по цене дороже iPhone X
Южнокорейская компания Samsung презентовала смартфон-раскладушку, которая оказалась дороже смартфона iPhone X американской компании Apple. Презентация Samsung W2018 состоялась в минувшие выходные в Китае
Горячие новости
​Цены на бензин убежали вперед инфляции
Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович отметил, что рост цен на топливо обусловлен повышением акцизов. Акцизы дважды повышались в 2016 году и еще один раз с начала 2017 года. По данным Росстата, бензин подорожал на 5,9%, а дизельное топливо на 7,4% при инфляции в 2,1%
Горячие новости
В Новый год – без долгов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) весь декабрь будут проводить рейды по выявлению неплательщиков алиментов и зарплат. Цель акции – избавить граждан от долгов до Нового года
Горячие новости
Российские миллиардеры за год разбогатели на 21,6 млрд долларов
Больше всех за год заработал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, однако рейтинг богатейших россиян возглавил Алексей Мордашов. Всего в список вошли 25 бизнесменов
Горячие новости
Были простые дальнобойщики, а стали иностранные агенты
В заявлении пресс-службы Минюста РФ говорится, что организация дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента
Горячие новости
«ФК Открытие» заподозрили в выводе активов
В настоящее время ЦБ оспаривает ряд сделок, которые «Открытие» заключило до введения временной администрации. Речь идет о сделках, в которых убыток был очевидным, однако менеджмент все равно их утвердил
Авторская колонка
Без Чести! Без Совести! Без Культуры!
Да-да! Именно к вам, господин Мединский, относится обращение, размещенное в заголовке данного Открытого Письма! Потому что уже более двух месяцев вся прогрессивная общественность России и Славянского Мира активно пытается доказать вам и вашим послушным нукерам в ведомств, недопустимость уничтожения уникального творческого коллектива
Комков Сергей
Горячие новости
Россия оказалась в первой тройке стран по числу новых заражений ВИЧ
Российская Федерация оказалась на третьем месте в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Россию по этому показателю обогнали только ЮАР и Нигерия. Всего в стране насчитывается около 1,2 млн ВИЧ-инфицированных граждан
Горячие новости
Не мы такие, жизнь такая
Кремлевские политтехнологи планируют использовать в предвыборной программе Владимира Путина возможный недопуск российских спортсменов на зимнюю Олимпиады-2018. Решение об участии российских атлетов в Играх должно быть принято 5 декабря
Горячие новости
Кремль попросил кандидатов в президенты не превращать выборы в цирк
Масон Андрей Богданов и политтехнолог Вячеслав Смирнов могут отказаться от участия в президентских выборах по просьбе Кремля. Оба кандидата планировали баллотироваться от блока «Третья сила»
Горячие новости
Московские власти потратят на лампочки 3,3 млрд рублей
Московские власти в ноябре провели 10 тендеров на ландшафтное освещение Бульварного кольца после завершения ремонтных работ по программе «Моя улица». Чиновники хотят, чтобы Бульварное кольцо стало «главным линейным парком города»