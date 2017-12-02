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Бизнес
02 декабря 00:45

Российские миллиардеры за год разбогатели на 21,6 млрд долларов

Больше всех за год заработал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, однако рейтинг богатейших россиян возглавил Алексей Мордашов. Всего в список вошли 25 бизнесменов

Российские миллиардеры с начала 2017 года разбогатели на общую сумму 21,6 млрд долларов. Больше всех за год заработал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, однако рейтинг богатейших россиян по версии Bloomberg Index возглавил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Всего в список вошли 25 бизнесменов.

Как следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), Алексей Мордашов за год увеличил свое состояние на 2,32 млрд долларов. Общий капитал бизнесмена оценивается в 19,2 млрд долларов.

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин приумножил состояние на 1,32 млрд долларов (17,9 млрд долларов). Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал за год 3,3 млрд долларов и теперь его состояние оценивается в 16,4 млрд долларов.

На четвертом месте оказался основатель НОВАТЭКа Леонид Михельсон, чье состояние хоть и уменьшилось на 1,19 млрд долларов, однако составляет 16,1 млрд долларов. Замыкает ТОП-5 богатейших людей России владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг с капиталом в размере 15,8 млрд долларов (+1,6 млрд долларов).

В первой десятке также оказались совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман (14,3 млрд долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (14,2 млрд долларов), основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (13,4 млрд долларов), Роман Абрамович (12,5 млрд долларов) и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (12,2 млрд долларов).

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