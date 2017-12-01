Генпрокуратура проверит подозрительные сделки в санируемом банке «Открытие»
В настоящее время ЦБ оспаривает ряд сделок, которые «Открытие» заключило до введения временной администрации. Речь идет о сделках, в которых убыток был очевидным, однако менеджмент все равно их утвердил
Центробанк решил проверить сделки банка «Открытие», который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления, имеющие признаки вывода активов. Проверка проводится совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры. По итогам проверочных мероприятий будет принято решение о передачи материалов в правоохранительные органы.
Зампредседателя Центробанка Максим Поздышев в интервью Bloomberg подтвердил, что финансовый регулятор обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить ряд сделок с признаками вывода активов санируемого банка «Открытие».
В настоящее время ЦБ оспаривает ряд сделок, которые «Открытие» заключило до введения временной администрации. Речь идет о сделках, в которых убыток был очевидным, однако менеджмент все равно их утвердил. По некоторым сделкам с признаками вывода активов регулятор уже обратился в надзорное ведомство.
Центробанк объявил о начала финансового оздоровления «ФК Открытие» 29 августа. По данным специалистов ЦБ, дыра в капитале банка могла составить 250–400 млрд рублей, сообщает РБК.
Максим Поздышев также сообщил, что изначально регулятор рассчитывал на помощь собственников и руководителей «ФК Открытие» в финансовом оздоровлении организации, однако далеко не все акционеры согласились на сотрудничество. Это в свою очередь осложняет процесс взыскания активов и процесс докапитализации банка.
На сегодняшний день регулятор сумел вернуть в «Открытие» активы на 31 млрд рублей и средства в объеме 15 млрд рублей.