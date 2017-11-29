Территория Крым: Частный и честный бизнес под угрозой
Бизнес пассажирских перевозок, равно как и любой другой вид предпринимательской деятельности, влечет за собой немало сложностей. Случается, что в борьбе за пассажиров недобросовестные перевозчики готовы идти на любые подлости и ухищрения, чтобы устранить с дороги конкурента. Иногда, с неугодными расправляются в духе лихих 90-х, избивают, уничтожают транспорт, доходит и до физического устранения. Те, у кого возможностей больше, подключают административный ресурс и «выдавливают» конкурентов из этого сегмента. Тому пример история из Белгородской области. «Мелких» перевозчиков устранили с дороги, поставив им практически невыполнимые условия для работы. Либо приобретай дорогостоящий транспорт без какой либо поддержки от региона в виде субсидий (напротив, вынуждая покупать технику посредством определенной лизинговой компании в разы дороже, чем непосредственно у завода-изготовителя), либо вали с рынка.
Увы, для большинства российских регионов тема эта повсеместная. Крым, в этом случае не стал исключением и поскольку он теперь наш, то проблема там решается также как и в целом по России, посредством коррупции и административного ресурса.
Монополист рынка в Крымском городе Феодосия обошелся без перестрелок, поджогов автомобилей и «братков» с безбольными битами. Он практически уничтожил, только встающий на ноги бизнес конкурента, при помощи сфабрикованного уголовного дела. По крайней мере, фигуранты этого сомнительного дела, в котором не установлен ущерб и нет потерпевших, супруги Сергей и Людмила Можгины уже не сомневаются, так и говорят – «Нас заказали!».
С момента вхождения Крыма в состав РФ обнажились многие проблемы, долгое время скрытые от посторонних глаз. Разрушенные предприятия, невозможность получение крупных кредитов для малого и среднего бизнеса: крупные банки на полуострове не работают, сюда же добавились и логистические проблемы. Кроме того, местным предпринимателям оказалось сложно интегрироваться в российскую правовую среду. Но все эти сложности многих не испугали. Люди хотели и хотят работать на благо республики, вкладывать силы и средства в развитие полуострова, ставшего частью России.
В числе активных граждан оказалась и Людмила Можгина. В 2015 году она решила заняться пассажирскими перевозками: дело нужное для людей, собственных сограждан и соседей, и вместе с тем способное принести какой то доход, рассуждала предприниматель.
- «В тот момент в городе работал один крупный перевозчик ООО «Никифоров», - рассказывает супруг Людмилы Сергей. – Но, видимо с пассажиропотоком действующие перевозчики не справлялись. Созрела необходимость запустить в городе новый маршрут. Супруге предложили запустить по новому маршруту вместительные автобусы «ПАЗ». Она приобрела 11 единиц техники, в том числе специальный транспорт для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья».
По словам Сергея Можгина, его супруга инвестировала средства в развитие Республики Крым, за счет личных сбережений приобрела технику на 20 миллионов рублей. На тот момент в городе фактически отсутствовал муниципальный транспорт. В городской сети были зарегистрировано порядка 10 маршрутов. Этого явно было не достаточно для обеспечения нужд жителей. На некоторых маршрутах работало всего по 1-2 автобуса, которые осуществляли перевозку льготников только утром и вечером.
«Льготная категория граждан (пенсионеры, инвалиды и т.д) за проезд не платит, - разъясняет Сергей. – За это перевозчик получает компенсацию от администрации города. Она же и устанавливает отдельный коэффициент на каждом маршруте. Перевозчику не нужно считать по пальцам сколько льготников он перевез за день. Берется выручка и умножается на этот коэффициент. После чего перевозчик подает заявки в департамент труда, данные проверяются, подписывается акт сверки и предприятие получает компенсацию на расчетный счет. В 20015 году, например, на маршруте «1б», по которому работала Людмила, этот коэффициент составлял 0,9, в 2016 – 0,875. Проще говоря, если выручка за день работы на маршруте составляла 1000 рублей, то компенсация составила бы 900 рублей. В 2015 году, до первого октября стоимость проезда составляла 10 рублей, после первого октября цену повысили до 12 рублей».
Супруг Людмилы рассказывает, что согласно договора с администрацией, ИП Можгина должна была осуществлять по 8-10 рейсов одним автобусом. Договор заключался на 10 автобусов, график для этих 10 автобусов составлялся администрацией. Одиннадцатый, находился в резерве. В среднем за день предприятие Можгиной перевозило от 500 до 700 пассажиров платной категории.
Договор об осуществлении пассажироперевозок Людмила заключила летом 2015. Заключался он сроком на три месяца, а затем пролонгировался еще на три месяца, поскольку российское законодательство на территории республики еще не работало, а украинское было уже не актуально, то заключали временные договора.
Но едва автобусы Людмилы Можгиной выехали на маршрут, как на компанию обрушился целый шквал проверок со стороны различных надзорных органов. Налоговая, трудовая инспекция, ГИБДД, транспортная инспекция и т.д. По словам Сергея Можгина, за шесть месяцев (с учетом пролонгации) деятельности, в отношении предприятия его супруги было инициировано порядка 20 проверок, было проведено более 30 судебных процессов.
«После проверок правоохранительных и контролирующих органов составлялись административные протоколы, - рассказывает Сергей. – Инкриминировали, то отсутствие необходимой информации в салоне автобуса, то нарушение трудового законодательства, то не выполнение лицензионных условий, то отсутствие страховки. Все эти «нарушения» Людмила оспаривала в судах и большинство «административок» были отменены».
Как уточняет Сергей, - «Не только Людмила подверглась нападкам со стороны бывшего монополиста-перевозчика ООО «Никифоров». Генеральный директор этой компании пытался судиться и с администрацией города. Оспаривать необходимость запуска нового маршрута по которому работала ИП Можгина».
Пока Людмила отбивалась в судах от административных статей пришла беда с другой стороны. Супругов и их детей пытались лишить российского гражданства.
«В 2014 году всем четверым членам нашей семьи, после установления судом факта постоянного проживания на территории Республики Крым, органами ФМС вынесены заключения о принадлежности к гражданству Российской Федерации и выданы паспорта граждан РФ, – рассказывает Сергей. – В 2015 году, ни с того, ни сего, органами ФМС города Феодосия были инициированы пересмотры судебных решений об установлении факта постоянного проживания нашей семьи на территории Республики Крым. Органы ФМС подали в суд заявление о том, что при оформлении гражданства я и члены моей семьи подали заведомо ложные сведения».
Сергей вспоминает, как в 2014 году, незадолго до проведения Олимпиады в Сочи, семья выезжала в Краснодарский края на день рождения родственников. Пробыли они там несколько суток, встав на временный учет. За это и зацепились органы миграционного учета, уличив супругов в «обмане», недостоверно представленных сведениях относительно своего постоянного проживания на территории Республики.
«В ноябре 2016 года должностными лицам отдела по вопросам миграции ОМВД г. Феодосии (после реорганизации ФМС именно эта структура выполняет их функции), безосновательно утверждено заключение об отмене решения суда признавшего меня гражданином РФ, - говорит Сергей. – Тем же днем аналогичное решение вынесено в отношении моей супруги. Этой же участи не избежал и наш несовершеннолетний сын».
По мнению Можгиных, все эти действия направлены на преследования членов его семьи.
«Жалобы, поданные в различные инстанции на действия должностных лиц, не приносят должного эффекта, - сокрушается Можгин. - Так как в итоге рассматриваются теми же сотрудниками, либо их коллегами»
История уголовного дела
Но, фактически лишением российского гражданства дело не закончилось. И очередная попытка устранить с дороги неугодного перевозчика, разрушить его бизнес, все-таки удалась. В феврале 2016, срок действия очередного договора подходил к концу, а в апреле в отношении Людмилы Можгиной было возбуждено уголовное дело. Женщину заподозрили в том, что она якобы подавала в Департамент труда и социальной защиты искаженные сведения о количестве перевезенных льготников, завышала показатели и незаконно получила субсидию.
Сергей вспоминает, что сотрудниками ОБЭП в последний день работы ИП Можгина было проведено три контрольных закупки проездных билетов.
«На момент контрольных закупок в городе была установлена плата за проезд в размере 12 рублей. Оперативные сотрудники пытаются доказать, что ИП Можгина работала с билетами номиналом 10 рублей. На тот момент, эти билеты уже не использовались. Как их раздобыли опера, остается только гадать. Этих билетов хватило только на три закупки в трех автобусах».
При этом закупки были проведены с грубейшим нарушением закона «Об оперативно розыскной деятельности», оценивает последствия и вспоминает проверки Сергей Можгин: - «Участникам закупки выдавались не бумажные купюры, как это положено, которые помечаются специальной краской, а номера каждой купюры переписываются, а железные монеты номиналом в 10 рублей. Нигде не отражено сколько было всего выдано денег, чьи это были средства, где хранятся эти деньги сейчас, ведь они же считаются вещдоками. В суде закупщики затруднились дать показания как проводилась сама закупка, и на документах не смогли распознать их ли это подписи».
Как рассказал Сергей, по инициативе ОБЭП и их же инспектором, была написана справка №1, которая установила, что Можгина за шесть месяцев работы должна была получить субсидию в размере порядка 900 тысяч рублей. (По данным департамента Труда города Феодосия, конкурент Можгиных Никифоров получал компенсацию порядка 2 млн рублей в месяц за такое же количество автобусов).
«Из этих расчетов следует, что за день компания Людмилы должна была перевезти пять-семь человек за рейс, а это не реально, - говорит Можгин.
Сергей поясняет, те самые билеты номиналом в 10 рублей, которые использовались в контрольной закупке, Людмила приобрела в Нижнем Новгороде по безналичному расчету в количестве 100 тысяч штук. Но в работе не использовала, была установлена пересортица, а на обмен времени не было. Пришлось покупать в другом месте, уже за наличные средства. Таких билетов было куплено 210 тыс. штук. Также были приобретены билеты номиналом в 12 рублей, в количестве 550 тысяч штук.
«Но, следствие закрывает глаза на факт покупки дополнительных билетов. Так как версия в 100 тыс. штук, номиналом в 10 рублей их больше устраивает. Согласно версии следствия Людмила в работе использовала только 100 тысяч десятирублевых билетов. Если умножить 100 тыс. штук на 10 рублей, выручка составит 1 млн. рублей. Умножив их на коэффициент 0,9 и выходит те самые 900 тысяч рублей. Столько должна была получить ИП Можгина от Департамента труда за 180 дней (за шесть месяцев работы). Если разделить 900 тысяч на 180 дней получается, что ежедневная компенсация на 10 автобусов составила бы 5 тысяч рублей. На один автобус получается по 500 рублей в день. То есть один автобус должен был перевозить 50 человек за день, а если учесть, что делает он по 8-10 рейсов, то за рейс получается не больше 5-8 человек. Это даже физически не возможно. Чтобы установить достоверность данного утверждения мы не раз просили провести следственный эксперимент, чтобы установить, так сказать, фактическое количество льготных пассажиров на маршруте 1«б» (в настоящее время по этому маршруту работают конкуренты Можгиной Никифоров и Ступин А.Е), но нам в этом отказали».
По словам Сергея, уголовное дело долго не могли возбудить. Поначалу СО МВД России по городу Феодосия вынесло постановление об отказе в возбуждении дела. Не был установлен состав преступления, затем и УСО МВД Крыма не увидела в материалах ничего, что могло бы послужить возбуждением уголовного дела, справка №1 написана не объективно и не установила ущерба .
- «Изначально и должностных лиц администрации города хотели фигурантами уголовного дела сделать, якобы это была четко продуманная преступная схема. Ведь в своих объяснениях, показаниях, а впоследствии и в ходе судебных заседаний представители администрации неоднократно заявляли о том, что Людмила выполняла условия договора, никакого ущерба нет» - продолжает Сергей.
Тем ни менее, по словам Можгина, представившего все документы в распоряжение редакции, в мае 2016 года СО г. Феодосия ГСУ СК России по Республики Крым было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сначала в отношении неустановленных лиц. Исходя из постановления о возбуждении, поводом послужил рапорт следователя СО г. Феодосия ГСУ СК России по Республики Крым Петрова Е.Б. и материалы проверки. Собственно в том же репорте следователя было отражено, что о преступлении в январе 2016 года сообщил Никифоров С.М. – генеральный директор ООО «Никифоров», главный конкурент Можигиной и непосредственный заказчик (как уверены Можигины) травли семьи предпринимательницы.
Совсем скоро в деле обозначились конкретные подозреваемые Людмила Можгина и ее супруг Сергей, который вообще не имел отношения к ее бизнесу, чему семья Можгиных особенно удивилась.
Людмила провела под домашним арестом долгие 18 месяцев. Бизнес пришлось свернуть, денежные средства, которыми по версии следствия Можгины якобы распорядились по собственному усмотрению, находятся под арестом. Дело до сих пор тянется. По словам Сергея, даже суд отказался рассматривать дело по существу с таким количеством нарушений УПК, которые были там обнаружены. В настоящее время меры пресечения Можгиной изменена на подписку о невыезде. И только потому, что истекли сроки.
Стоит отметить, что свидетели, водители ИП Можгиной, опрошенные в ходе следствия, неоднократно заявляли о том, что работодатель никогда не просила их предоставлять какие либо недостоверные сведения, завышать количество реально перевозимых пассажиров. Представители Департамента труда также не раз говорили о том, что перевозчик выполнял условия договора и претензий к ее работе у них нет. А согласно результатам независимой экспертизы (рецензии на судебно-бухгалтерскую экспертизу, заказанную следствием) ООО «Аналитическое бюро экспертиз и исследований (имеется в распоряжении редакции), «…проведенное экспертом исследование выполнено не всесторонне и не в полном объеме, а сделанные на основании этого исследования выводы являются не обоснованными и не отвечают на поставленные перед экспертом вопросы». По мнению независимого специалиста, эксперт проводивший судебно-бухгалтерскую экспертизу «в целях определения суммы выручки обязан был проверить и рассчитать сумму денежных поступлений», чего сделано не было. Подводя итоги рецензии специалист «Аналитического бюро экспертиз и исследований» делает вывод, что заключения судебно-бухгалтерской экспертизы «были составлены с нарушением действующего законодательства, методик, проведения данного вида исследований. Результаты не являются полными, всесторонними, обоснованными и достоверными, что противоречит Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ (№73 ФЗ от 31.04.2001). Выводы экспертов не обоснованы и вызывают сомнения в верности, точности и полноте, что является основанием для назначения повторной судебной экспертизы».
Можгины не раз заявляли ходатайства о проведении повторной экспертизы, но в этом им также было отказано.
В данный момент Людмила и Сергей Можигны ожидают процессуального решения по своему вопросу. Либо суд приступит к рассмотрению дела по существу (что при таком количестве нарушений будет казаться весьма странным), либо постановления о проведении дополнительных следственных действии. В том, что дело закроют и им принесут извинения, они сильно сомневаются.
Продолжение следует…