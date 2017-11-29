Сбербанк сообщил о появлении фейкового приложения «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк сообщил о появлении фейковых приложений «Сбербанк Онлайн» на операционной системе Android. Поддельное приложение маскируется под оригинал и вводит в заблуждение пользователей, в результате чего злоумышленники получают данные счетов клиентов
Сбербанк сообщил о появлении фейковых приложений «Сбербанк Онлайн» на операционной системе Android. Поддельное приложение маскируется под оригинал и вводит в заблуждение пользователей, в результате чего злоумышленники получают данные счетов клиентов Сбербанка.
Фейковое приложение заражает вредоносной программой мобильные устройства, после чего мошенники получают данные для доступа к реальному аккаунту клиента в системе Сбербанка, сообщает Rambler News Service.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что уязвимость связана с платформой Android, которая позволяет пользователям загружать нелицензионные программы.
Для борьбы с трояном Сбербанк внедрил в собственное приложение антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку.
В Сбербанке также посоветовали своим клиентам скачивать приложения только с официальных ресурсов и внимательно следить, на какие данные приложение запрашивает доступ.
Ранее сообщалось, что ряд мобильных приложений для Android заражены вирусом-вымогателем BankBot, который похищает данные для доступа к банковским счетам пользователя.