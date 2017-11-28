Крупнейший российский автодилер закрыл все свои салоны и готовится к банкротству
Крупнейший российский дилер «Независимость», который является официальным представителем концерна BMW и других автопроизводителей, прекратил работу. Компания завершила продажи автомобилей и закрыла все свои автосалоны
Крупнейший российский дилер «Независимость», который является официальным представителем концерна BMW и других автопроизводителей, прекратил работу. Компания завершила продажи автомобилей и закрыла все свои автосалоны. Одновременно с этим «Газпромбанк» подал заявление о признании «Независимости» банкротом.
Группа компаний «Независимость» в ноябре закрыла все свои дилерские центры в Москве и других городах страны. С августа дилер нарушал сроки передачи уже оплаченных автомобилей клиентам, так как не мог выкупить ПТС у импортера. В связи со скандалом, BMW, Volvo, Jaguar Land Rover и Mazda прекратили свое сотрудничество с «Независимостью». В BMW тогда самим пришлось решать вопрос с клиентами своего официального дилера, которые заплатили деньги, но машины так и не получили.
По данным газеты «Ведомости», задолженность дилера оценивается в 6 млрд рублей. Представитель компании сообщил, что необходимая реструктуризация долга группы сейчас невозможна, поэтому они ждут инициирования процессов банкротства.
«Газпромбанк» уже обратился в суд с исками о банкротстве ряда компаний ГК «Независимость». Суды зарегистрировали иски о банкротстве ООО «Независимость недвижимость Урал», ООО «Независимость Екатеринбург М», ООО «Независимость Екатеринбург К», ООО «Независимость МЦ», ООО «Мастерпромторг», ООО «Независимость - автомобили с пробегом», ООО «Независимость - Химки».
ГК «Независимость» являлась одним из крупнейших автодилеров в России. В портфель компании входили Audi, VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Ford, Peugeot, Mitsubishi.