Борцы с коррупцией выявили конфликт интересов у вице-мэра Москвы при строительстве «ВЭБ Арены»
Борцы с коррупцией раздобыли данные о бизнес-связях вице-мэра и президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, что может свидетельствовать о личной заинтересованности чиновника в строительстве домашнего стадиона команды
Антикоррупционная организация Transparency International обнаружила признаки неурегулированного конфликта интересов у вице-мэра Москвы по градостроительным вопросам Марата Хуснуллина. Борцы с коррупцией раздобыли данные о бизнес-связях вице-мэра и президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, что может свидетельствовать о личной заинтересованности чиновника в строительстве домашнего стадиона команды.
Стадион «ВЭБ Арена» был построен в 2015 году. Рядом с ним располагаются три офисных здания, в том числе 38-этажная башня в форме Кубка UEFA, а также гостиница на 48 номеров. Курировал эти стройки и осуществлял приемку объектов вице-мэр Марат Хуснуллин.
По данным TI, чиновник Хуснуллин и бизнесмен Гинер связаны между собой через фирму ООО «Центроград» и офшор Nordnet Holdings Ltd. Вместе они участвовали в нескольких строительных объектах, в том числе и в возведении «ЖК на Ивановской». Компания двоюродного брата Хуснуллина «Центроград» владеет 15%-й долей в строительстве, а основным собственником является Nordnet Holdings Ltd.
Офшором Nordnet Holdings Ltd., зарегистрированным на Британских Виргинских островах, владеет британская компания Blueсastle Enterprises Limited, конечным бенефициаром которой в свою очередь является сын Евгения Гинера Вадим.
Transparency International считают, что в действиях Марата Хуснуллина при приемке стадиона «ВЭБ Арена» имеются признаки неурегулированного конфликта интересов, выраженных в наличии личной заинтересованности по отношению к проектам реализуемых компаниями семьи Евгения Гинера. Об этом свидетельствует тот факт, что во время строительства стадиона ЦСКА родственник Хуснуллина реализовывал совместный бизнес-проект с компанией, принадлежащей семье Гинера.
Борцы с коррупцией ранее просили прокуратуру Москвы провести проверку по данному факту, однако ведомство перенаправило запрос в мэрию столицы. Чиновники заявили, что никаких нарушений законодательства в действиях Марата Хуснуллина выявлено не было.