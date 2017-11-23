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23 ноября 00:28

Борцы с коррупцией выявили конфликт интересов у вице-мэра Москвы при строительстве «ВЭБ Арены»

Борцы с коррупцией раздобыли данные о бизнес-связях вице-мэра и президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, что может свидетельствовать о личной заинтересованности чиновника в строительстве домашнего стадиона команды

Фото: sao.mos.ru

Антикоррупционная организация Transparency International обнаружила признаки неурегулированного конфликта интересов у вице-мэра Москвы по градостроительным вопросам Марата Хуснуллина. Борцы с коррупцией раздобыли данные о бизнес-связях вице-мэра и президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, что может свидетельствовать о личной заинтересованности чиновника в строительстве домашнего стадиона команды.

Стадион «ВЭБ Арена» был построен в 2015 году. Рядом с ним располагаются три офисных здания, в том числе 38-этажная башня в форме Кубка UEFA, а также гостиница на 48 номеров. Курировал эти стройки и осуществлял приемку объектов вице-мэр Марат Хуснуллин.

По данным TI, чиновник Хуснуллин и бизнесмен Гинер связаны между собой через фирму ООО «Центроград» и офшор Nordnet Holdings Ltd. Вместе они участвовали в нескольких строительных объектах, в том числе и в возведении «ЖК на Ивановской». Компания двоюродного брата Хуснуллина «Центроград»  владеет 15%-й долей в строительстве, а основным собственником является Nordnet Holdings Ltd.

Офшором Nordnet Holdings Ltd., зарегистрированным на Британских Виргинских островах, владеет британская компания Blueсastle Enterprises Limited, конечным бенефициаром которой в свою очередь является сын Евгения Гинера Вадим.

Transparency International считают, что в действиях Марата Хуснуллина при приемке стадиона «ВЭБ Арена» имеются признаки неурегулированного конфликта интересов, выраженных в наличии личной заинтересованности по отношению к проектам реализуемых компаниями семьи Евгения Гинера. Об этом свидетельствует тот факт, что во время строительства стадиона ЦСКА родственник Хуснуллина реализовывал совместный бизнес-проект с компанией, принадлежащей семье Гинера.

Борцы с коррупцией ранее просили прокуратуру Москвы провести проверку по данному факту, однако ведомство перенаправило запрос в мэрию столицы. Чиновники заявили, что никаких нарушений законодательства в действиях Марата Хуснуллина выявлено не было.

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